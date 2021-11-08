Информация о том, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство» после массовой драки в подмосковном городе Домодедово, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

«Довели власти до этого сами, своим же бездействием. Теперь не стоит удивляться, что толпы людей разных национальностей устраивают кровавые побоища в Москве и других городах. Безнаказанность порождает новые преступления», — считает Сергей И.

Многие пользователи возмущаются тем, что полиция очень медленно отреагировала на данный инцидент, допустив массовое побоище в городе.

«Почему Росгвардия не приехала их разнимать? Или полиция в России может только на митингах задерживать подростков? Куча мужиков устроили побоище, а правоохранителей, как всегда, рядом не нашлось», — возмущается Cerega T.

Некоторые комментаторы отмечают, что Москва и Московская область привлекают огромное количество людей из других стран и других регионов Российской Федерации, но не все из них едут с благими намерениями, поэтому нельзя допустить, чтобы они имели возможность посещать российскую столицу после совершения преступления.

«Я думаю, властям надо внести в Госдуму законопроект, из которого следовало бы, что всем приезжим, на которых наложены административные штрафы за административные правонарушения, а также лицам, осуждённым за уголовные преступления, въезд в Москву и Московскую область будет запрещён на 50 лет!» — поделился своим мнением Коля Н.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Нашлись и те, кто считает, что все, кто совершил преступление за пределами своей Родины, должны быть не только депортированы обратно, но и обязаны понести соответствующее наказание у себя в стране.

«Лучше возлагать ответственность на государство, представителями которого являются эти драчуны. Пускай остальные смотрят, кого отправляют на Родину. Если же нарушители из этой страны, в которой совершили преступление, то ответственность несет полностью это государство. От материальных выплат до уголовных дел и разбирательств, почему так вышло. Полиция, чиновники, ФСБ и все прочие, кто питается за счёт простых граждан, должны обеспечивать безопасное нахождение в стране», — указывает пользователь под псевдонимом Unistil.

Часть людей считает, что Москву и Подмосковье уже не первый раз за последнее время сотрясают национальные конфликты. Граждане начали подозревать, что такие инциденты являются делом рук тех, кто желает внести раскол в российское общество.

«Стравили народы! Акцент на национальной почве подсунули, а бараны и рады руками помахать! Не с теми дерётесь, нужно объединиться и бороться с тем, кто стравливает народы России лбами!» — призывает Дмитрий В.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия и ОМОН

Ряд пользователей указывает на то, что некие силы пытаются разыграть «националистическую карту», благодаря которой экономические проблемы страны удастся скрыть за бесконечными конфликтами в обществе, основанными на национальной неприязни.

«Меня просто удивляет то, что внезапно обнаруживается, что в нашей стране кто-то кого-то избивает. Народ, столько жести в стране происходит, а вы только-только открыли глаза? Потому что вам стали пихать все эти новости целенаправленно? Кто-то пытается разжечь в России националистские настроения, чтобы, как всегда, перевести внимание населения с экономических проблем!» — пишет Василий Т.

Напомним, 7 ноября пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области сообщила о том, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство» после массовой драки в подмосковном городе Домодедово.