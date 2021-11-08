«Далёк от народа» — среди губернаторов вырос «кандидат на вылет»?
Красноярскому губернатору Александру Уссу второй раз за год прочат досрочную отставку, ссылаясь на один из самых низких рейтингов среди глав регионов, на оценку которого из бюджета края, к слову, ежегодно тратят миллионы рублей. Несмотря на то, что тема отставки стала частью федеральной медиаповестки, в неё мало кто верит, но при этом шансы на новый срок оценивают также не высоко. В этот раз Уссу припомнили и сына-бизнесмена и образ эдакого барина, далекого от бед народа, а также наличие личного бизнеса (пусть и переданного в доверительное управление) и многое другое. Подробности — в материале ИА REGNUM.
Во время ноябрьских праздников одной из тем медиаповестки стали слухи о возможной отставке губернатора Красноярского края. Но с учётом, что это только за 2021 год второй раз, в досрочный уход Александра Усса мало кто верит. В то же время звучат версии, что по истечении полномочий пойти на новый срок у него не выйдет — слишком много претензий.
Телеграм-канал «Незыгарь» отмечает, что «в регионе у губернатора сложилась устойчивая репутация человека, далекого от народа», «эдакого барина».
Справка: уроженец красноярской деревни Александр Усс занимает пост губернатора с 29 сентября 2017 года. В 1998—2017 годах он был спикером Заксобрания, членом Совета Федерации, руководителем правового управления администрации края и заместителем губернатора при Валерие Зубове. Помимо губернаторского поста, Усс числится президентом Сибирского федерального университета.
Напомним, год назад — зимой 2020 года — Усс стал фигурантом скандала, и тогда заговорили о возможной досрочной отставке. Это при том, что кресло он занимает всего-то ничего (особенно на фоне рекордсменов навроде Кадырова и Минниханова) — с сентября 2017 года. Год назад Уссу припомнили и «чёрное небо», и бронь отеля в Сочи, и скандал с журналистом телеканала «Россия», и скандалы в лесной отрасли, и резкость в общении с жителями (вспомнить хотя бы эпизод с подтопленным Канском). Добавились позднее претензии к тушению, а точнее — не тушению, полыхающей тайги.
«Яд вокруг»: под красноярским губернатором Уссом затрещало кресло?
И всё это на фоне роста благосостояния губернаторской семьи.
Семейный бизнес
У самого Александра Усса, несмотря на то, что он уже четыре года как губернатор, официально в активе есть коммерческая компания — доставшееся в наследство от отца ООО «Центральное». Оно и обеспечивает ему статус одного из самых богатых российских глав регионов.
За 2020 год задекларированный доход Усса составил 30,167 млн рублей против 22,5 млн рублей за год до этого и 21,9 млн рублей в 2018 году. В семейном активе — три дорогостоящих автомобиля (Land Rover, Range Rover, Lexus GS 300), мотолодка, маломерное судно и прицеп, а также четыре дачных дома, семь земельных участков, две квартиры площадью 167,8 и 162,4 кв. м, три жилых дома общей площадью 324,2, 1074,5 и 643,9 кв. м, хозяйственное сооружение, два нежилых здания площадью 327,8 кв. м и 889 кв. м, гаражи, баня, три нежилых помещения общей площадью порядка 300 кв. м каждое.
Для справки: компания «Центральное», работающая в сфере управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом с марта 2000 года, на 100% в собственности Усса. С марта 2020 года в ЕГРЮЛ в качестве доверительного управляющего числится ООО «Сибирская альтернатива» (правопреемник одноимённого ЗАО), принадлежащая Людмиле Усс, данные которой совпадают с данными супруги губернатора. По итогам 2020 года, ООО «Центральное» указало выручку в размере 28,611 млн рублей против 27,856 млн рублей годом ранее и чистую прибыль — 24,991 и 24,259 млн рублей соответственно. Из материалов судебного дела от 2013 года известно, что на тот момент фирма «Центральное» была владельцем земельного участка общей площадью 94 963 кв. м, расположенного в Красноярске на Северном шоссе, 17д, стр. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 23, соор. 10.
Не отстаёт от губернатора Усса и супруга, указавшая в первый год пандемии доход в 16,3 млн рублей.
Официально за Людмилой Усс в ЕГРЮЛ числится фирма «Сибирская альтернатива» из сферы недвижимости. Она же и её директор. Других коммерческих активов за Усс не числится. Но вот, что интересно: ООО за 2020 год указало выручку всего-то 1,1 млн против 1,35 млн рублей при 612 тыс. рублей чистой прибыли в 2020 году. Можно предположить, что основные доходы Людмиле Усс обеспечивает сдача в аренду имеющегося имущества.
Активы сына губернатора
ИА REGNUM ещё в апреле 2021 года, когда появились первые слухи о возможном прощании Усса с губернаторским креслом, подробно рассказывало о бизнесе его сына. За эти месяцы портфель активов Артёма Усса успел подрасти.
Всё лучшее — детям! — фирме сына губернатора Усса подкидывают госконтракты?
Основное имущество Усса-младшего — это 38,7% угледобытчика Красноярского края ООО «Сибуголь». Совладельцами ООО «Сибуголь» совместно с ним являются Денис Чигрин — 30,6%, Алексей Тихомиров — 3,4% и кипрская фирма CEDRIC ENTERPRISES LIMITED — 27,3%.
Общество за 2020 год указало 2,54 млрд рублей выручки при 2,3 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль — 374,984 и 424 млн рублей соответственно. Фирма имеет лицензии на добычу бурого угля Большесырского месторождения (участки Новый, Северный и Восточный).
«Сибуголь» — поставщик более 150 госконтрактов на общую сумму свыше 800 млн рублей. Продукция предприятия поставляется как в Красноярский край, так и по регионам РФ. Например, в сентябре 2021 года был подписан контракт на поставку угля в МУП «Комбинат благоустройства» из Красноярского края (сумма — 3,9 млн рублей), в августе — в Балахтинскую больницу. Тогда же в Сорск (Хакасия) ушла партия угля на 9,9 млн рублей.
ООО «Сибуголь», в свою очередь, владеет 100% долей в трёх компаниях, включая ООО «Балахтинский уголь» (имело лицензию на добычу и переработку бурого угля Большесырского месторождения), ООО «Инвесттрансстрой» (деятельность автомобильного грузового транспорта) и ООО «Сибтэк» (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом).
По итогам 2020 года ООО «Балахтинский уголь» указало выручку 91,619 млн рублей против 67,5 млн рублей годом ранее и чистый убыток — 364 тыс. рублей при прибыли 2019 года — 4 млн рублей. ООО «Инвесттрансстрой» за первый год пандемии указало выручку 576,824 млн рублей против 397,4 млн рублей годом ранее и чистую прибыль — 26,808 и 21,052 млн рублей, соответственно. Из отчётности «Инвесттрансстроя» за 2020 год известно, что фирма занималась перевозкой горной массы и угля ООО «Сибуголь» в карьерах «Восточный», «Новый», «Северный». Уточнялось, что в 2020 году «Инвесттрансстрой» получил от Сбербанка кредит по льготной ставке в размере 30,2 млн рублей.
Справка: в 2019 году компания «Балахтинский уголь» сконструировала устройство для получения активированного угля, но в 2020 году уступило патент на разработку ООО «Сибуголь».
Компания «Сибтэк», работающая с 1996 года, стала собственностью компании «Сибуголь» в конце июля 2021 года. Сама компания демонстрировала скромную выручку — на уровне 3,5 млн рублей при чистой прибыли 48 тыс. рублей.
Между тем интерес представляет один бывший актив «Сибтэка» — ООО «Универсалбизнес», а точнее, его директор — Иван Изаков. Последний совместно с Ольгой Изаковой владеют в Хакасии ООО «Жилищно-коммунальный комплекс» (производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными) — поставщиком по свыше 50 госконтрактов, в том числе для детского санатория Минздрава РФ.
В активе Ивана Изакова также красноярское ООО «Сибирская земля», которое с марта 2021 года числится в стадии ликвидации. По данным «Спарка», ранее владельцем этой компании из сферы недвижимости был Артём Александрович Усс. В той же базе последний фигурировал как бывший глава представительства швейцарской компании SAA Swiss Avia AG in Liquidation.
Вышеупомянутый Изаков также является руководителем ООО «ТПК «Краслесэкс» (оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами) и лесозаготовительного ООО «Краслеспром». Обе фирмы принадлежат АО «Красноярская компания по производству лесоматериалов» «Красноярсклесоматериалы» (КЛМ Ко), которое СМИ связывали с семьей губернатора Усса, но данное акционерное общество давно не раскрывает своих бенефициаров.
Известно, что у АО в аренде находятся огромные лесные массивы в Красноярском крае, а в 2015 году компания также получала субсидию Минпроморга РФ на реализацию приоритетного проекта.
В июне 2021 года минлесхоз края через суд обязал данное АО выполнить противопожарные мероприятия, в том числе построить лесные дороги для охраны лесов от пожаров, посадочные площадки для самолётов и вертолётов с целью проведения авиационных работ по охране и защите лесов, и многое другое.
Ещё один актив Артёма Усса (имеет около 6% доли), который достоин внимания, — это ООО «УК «СМ.Сити». Фирма в конце октября 2021 года стала контролирующим лицом крупного застройщика Красноярска — ООО «Новый город», получив в нём 87,12%.
Компания «Новый город», по открытым данным, выступала исполнителем почти 20 госконтрактов на общую сумму более 700 млн рублей.
Среди многочисленных активов УК «СМ.Сити» с марта 2021 года есть и 100% доли в компании «Северный город» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям).
Председатель совета директоров «SM. holding» — Юрий Коропачинский (он же бизнес-партнёр Артёма Усса по УК «СМ.Сити»). По открытым данным, в 2002 году Коропачинский был исполняющим обязанности первого заместителя губернатора края и советником (тогда краем руководил ещё не Усс).
Любопытная складывается картина, не находите? Сын губернатора ведёт активный бизнес в регионе, которым руководит его отец, а его фирмы выступают поставщиками по госконтрактам. К слову, уголь «от Усса» идёт и в Приморье, где по схожей схеме обрастает бизнесом другая губернаторская семья во главе с Олегом Кожемяко.