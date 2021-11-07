Целенаправленной японской пропагандой создано представление, что Япония и ее народ весьма богаты. Прожив не один год в Стране восходящего солнца и общаясь с японцами из самых различных социальных слоев, начиная с высших и кончая низами, могу утверждать, что подавляющее большинство жителей этой страны, хотя и не бедствуют, существуют весьма скромно. Живут, как они сами говорят, во взятых в кредит напоминающих по размерам «кроличьи клетки» квартирках, однообразно питаются, отдыхают лишь несколько дней в году, не знают, что такое оплачиваемый бюллетень по болезни. И тем не менее называют себя «средним классом», хотя при доверительном разговоре признают, что это, что называется, «дань традиции». В действительности многие говорили, что им просто неудобно признавать, что они бедны, вот и прибегают к придуманной СМИ статистике о «среднем классе».

Кацусика Хокусай. Вид на гору Фудзи из квартала в Сэндзю

Ted McGrath Дом в Йокогаме

Правительство Японии, конечно же, имеет собственную близкую к реальности статистику, согласно которой никакого поголовного благополучия японских семей нет и в помине. Особенно в семьях с детьми, содержание и обучение которых обходиться в Японии в немалую «копеечку».

Написал это, предваряя новость из Японии о том, что, видимо, благодарные за поддержку на прошедших выборах буржуазной Либерально-демократической партии власти решили поощрить японцев за сделанный выбор и выделить в связи с последствиями пандемии единовременное пособие на детей.

Центральная японская газета «Иомиури симбун» сообщила, что «всем японским семьям с детьми в качестве поддержки населения во время пандемии коронавируса выплатят единоразовое пособие в размере 100 тысяч иен (примерно 880 долларов США) на каждого ребенка младше 18 лет». Издание уточняет, что такие выплаты положены всем семьям с детьми, независимо от дохода родителей. Пока в кабинете министров Японии только принято решение по поводу пособий, официально правительство объявит жителям Страны восходящего солнца о новом пакете финансовой помощи позже, 19 ноября.

Кроме того, по сведениям редакции газеты, правительство Японии также рассматривает возможность начисления каждому жителю страны баллов на сумму 30 тысяч иен (265 долларов примерно). Речь идет о государственной системе идентификационных номеров, в которой баллами можно оплачивать различные товары и услуги.

В прошлом «ковидном» году каждый японец уже получил по 100 тысяч иен в качестве единовременного пособия.

bfishadow Японские иены

Напомним, что в марте 2020 года, когда была первая волна пандемии коронавируса, власти США также выделили на борьбу с кризисом 1,8 трлн долларов. Тогда около 70 млн американцев получили безвозмездные выплаты в размере 1,2 тысячи долларов на взрослого и 500 долларов на ребенка. В декабре Конгресс США утвердил прямые выплаты большинству американцев в размере 600 долларов в рамках пакета мер поддержки экономики почти на 900 млрд долларов.

Масштабы помощи семьям с детьми в России гораздо скромнее. Хотя цены на вывозимые в больших объемах за рубеж природные ресурсы, в первую очередь на газ и нефть, растут и возможностей помогать переживающему большие трудности населению нашей страны, надо полагать, больше, чем это делает правительство.

Наш народ это видит и реагирует соответственно. Вот один из откликов на сообщение о японских пособиях на детей: «В Японии из природных богатств только аварийная АЭС Фукусима. И 60 с лишним тысяч рублей на каждого ребенка. А здесь в России 40% мировых запасов полезных ископаемых мира. И Путин сподобился на 10 тысяч рублей на ребенка».

Как говорится, не в бровь, а в глаз…