В Киеве считают, что украинская сторона не нарушала Минские соглашения, когда применила беспилотники Bayraktar в Донбассе. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

President.gov.ua Алексей Резников

President.gov.ua Алексей Резников

«Я хочу обратить внимание на текст Минских соглашений, в котором четко записан запрет на использование беспилотных аппаратов. Но там есть одно важное слово, о котором забывают даже наши немецкие друзья, — «иностранных». То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле, и это — украинский беспилотный аппарат», — сказал он.

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Bayhaluk Bayraktar TB2

Заявление главы оборонного ведомства Украины обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие раскритиковали заявление Резникова, указав на то, что он, мягко говоря, неправ и Украина нарушила Минское соглашения.

«А если их (Минские соглашения — М. Р.) почитать? Не, не пробовал?» — задался вопросом один из комментирующих.

«Значит, установка у оппонентов соответствующего ПВО — тоже [«не нарушает» Минские соглашения]…» — отметил Дмитрий М.

«Пора республикам доставать из шахт средства РЭБ…» — пишет Игорь К.

«Есть предложение согласиться с этим джентльменом, так как это заявление развязывает руки для точно таких же действий, теперь можно законно, не нарушая Минских соглашений, бомбить с БПЛА ВСУшные позиции…» — написал Валера Ю.

«Ага, применение турецкого БПЛА ВСУ на Украине против граждан Украины? У него, наверное, просто мозг выпал из уха, ввиду его миниатюрности, если, конечно, не высморкался вместе с ним», — отреагировал Антон Е.

«А есть в правительстве, кто читал Минские соглашения?.. Или хотя бы умеющие читать?» — задалась вопросом Ирина Т.

«Россия подарит Донбассу свои ударные беспилотники и различные установки защиты с воздуха, и что тогда будете делать?» — поинтересовался один из комментирующих.

«Ответное применение тоже допускается», — пришел к выводу Konstantinus P.

«Это он на трибунале будет рассказывать», — отреагировал Alex V.

«Согласен с Резниковым. Это ерунда, что там чёрным по белому написано, что беспилотниками пользоваться нельзя никому, кроме наблюдателей из ОБСЕ. Но если очень хочется, то можно. Конституцию тоже как бы нарушать нельзя, а если сильно захотел нарушить, то что, не нарушать, что ли? Терпеть?» — не без сарказма подытожил Jurij O.

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Напомним, ранее представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник заявил, что новый министр обороны Украины Алексей Резников солгал, заявив, что Киев не нарушал Минские соглашения, используя в Донбассе боевой дрон.

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