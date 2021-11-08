В США демократы предложили внести в бюджетный законопроект положения об оплачиваемом отпуске по семейным обстоятельствам, которые оппозиция не собирается поддерживать. В связи с этим герцогиня Сассекская Меган Маркл обзвонила ряд сенаторов, чтобы они поддержали предложение.

Graham C99 Меган Маркл. Лондонское граффити

Сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз не оценила королевское вмешательство.

«К моему удивлению, она позвонила мне на личный номер, представив себя герцогиней Сассекской, что является ироничным. Я была рада с ней поговорить. Но меня больше интересует то, что об этом скажут жители штата Мэн», — рассказала политик.

Сенатор от Западной Виргинии Шелли Мур Капито была очень удивлена звонку и тому, что Меган Маркл представилась в качестве герцогини.

Предположительно, личные номера сенаторов герцогине были даны сенатором от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд, которая активно поддерживает введение оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам.

Ряд пользователей поблагодарил Меган Маркл за то, что она интересуется тем, что происходит в американской политике и заботится об американцах.

«Спасибо, Меган Маркл, за поддержку оплачиваемого отпуска для семей. Настоящая королева», — написала @blu_alexia.

«Я горжусь Меган за то, что она готова приложить дополнительные усилия, чтобы поддержать оплачиваемый семейный отпуск, работая на благо бедных американцев», — прокомментировал @papzeni25.

Некоторые комментаторы отметили, что использование титула герцогини в качестве аргумента лицемерно, особенно после того, как принц Гарри поливал грязью всю королевскую семью.

«Если ты собираешь обзванивать кого-то, то нужно впечатлять своими аргументами. А не продавать титул института, который ты и твой муж так старательно принижали», — считает @colinbrazierGBN.

U.S. Department of Defense Меган Маркл

«Здравствуйте, вам звоню я, которая не хочет иметь больше ничего общего с королевской семьей, используя свой королевский статус», — сравнил @wooozle.

Многие пользователи напомнили, что Меган и Гарри были лишены титулов, соответственно они не могут их использовать, будь то в Великобритании, Америке или любой другой стране мира.

«Прости, любовь моя, но если ты не вкалываешь, ты не можешь использовать титул. Соберись уже!» — посоветовала @lotheriel973.

«Я думал они были лишены королевского статуса, или же они могут использовать его, чтобы открыть некоторые двери?» — поинтересовался @oxosbase.

«Как она может называть себя герцогиней Сассекской?» — спросил @davewatts66.

Часть пользователей считает, что она является обычным жителем США, соответственно она имеет право звонить и обращаться к американским государственным служащим, и тем более она имеет право называть себя так, как она того пожелает.

«Как частное лицо она имеет право звонить государственным служащим (если кто забыл, это политики) от имени общества, чтобы попросить их принять какое-либо решение, и это уже их работа», — прокомментировал @Bobbysunset.

В комментариях добавили, что таким образом Меган Маркл показала, что в ней осталось хоть что-то человеческое и что она думает не только о себе.

«Она может называть себя так, как она того хочет, она может поддерживать то, что ей нравится. Она и ее муж отказались быть частью королевского института, так что не пинайте её за то, что у неё есть хоть какие-то ценности. Это не должно касаться никого, кроме неё самой», — считает @ccc123abcd.

Genevieve Меган Маркл

Некоторые комментаторы считают, что представление Меган Маркл, уже не являющейся членом королевской семьи, титулом герцогини создает лучшее впечатление, чем действия некоторых её членов, например, принца Эндрю. Напомним, принца Эндрю обвиняют в педофилии.

«Это негативное отношение к человеку, который пытается поддержать людей, которым повезло не так, как ей. Немного освежает использование герцогского титула в США во имя добра. По крайней мере это намного лучший пиар британских титулов, чем тот, который осуществляет герцог Йоркский (принц Эндрю — прим. Д.С.)», — написала @Auntie_CarolG.

Пользователи также отметили, что Меган Маркл просто пытается влезть в политику, и посоветовали ей вернутся в Великобританию, если она очень хочет делать это с использованием титула.

«Пусть она тогда возвращается в Англию. Я не верю, что у нее есть какая-то иная причина для действий, кроме как засунуть свой нос в политику», — считает @Sharon47548422.

«Путем вмешательства в политику, казалось бы в хорошем ключе, она пытается открыть для себя новые двери и новые возможности. Но, представляя себя своим королевским титулом, она ссылается на то, что она представляет всю королевскую семья, что не соответствует действительности», — считает @happybird_y.