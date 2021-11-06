Чем ближе к началу сезона праздников, тем более Белый дом беспокоится о недовольных американцах: неудивительно, ведь Санта уже изо всех сил пытается выполнить свои обещания. В недавней речи президент Джо Байден признал актуальность проблемы: «С приближением праздников вам может быть интересно, прибудут ли подарки, которые вы планировали купить, вовремя». Поскольку цепочки поставок всё еще нарушены пандемией, неясно, каким будет ответ на этот вопрос. Что лежит в основе этой проблемы? Недостаток знаний и прозрачности в цепочках поставок.

U.S. Marine Corps Флаг США

Проблема сбоев в цепочке поставок является для среднего американца относительно новой, но не неожиданной, если учесть снижение промышленного потенциала США. Подъем мировой экономики за последние несколько десятилетий привел к международной конкуренции в области ценообразования, производства и транспортировки, при этом Китай доминирует благодаря своему впечатляющему промышленному росту. То, что продемонстрировал COVID-19 и что сейчас чувствуют США, — это то, что происходит, когда самые дешевые и быстрые цепочки поставок включаются и выключаются в течение последних двух лет. Зависимость от Китая и других стран в отношении промежуточных товаров и важнейших материалов (особенно для автомобилей и компьютерных микросхем) привела к «пробкам» в судоходстве, к нехватке ресурсов и продуктов, а также к, казалось бы, парадоксальной природе переполненных портов и пустых полок.

Random Retail Пустые полки в магазине

В свете этой проявившейся уязвимости и возрастающих рисков, связанных с изменением климата, Байден заявил, что нужно смотреть на вещи более дальновидно, «инвестировать в повышение устойчивости», чтобы «противостоять тем видам потрясений, которые мы наблюдали снова и снова… будь то пандемия, экстремальные погодные условия, изменение климата, кибератаки или другие сбои». Однако мы не можем более пристально вглядеться в будущее без прозрачности цепочки поставок.

Даже в отношении сырьевых и промежуточных товаров многие американские компании не могут полностью отследить, откуда поступают их товары. Пандемия COVID-19 помогла выявить уязвимости в цепочках поставок по мере закрытия различных экономик, но это не первый случай, когда США были застигнуты врасплох. Инициативы по цепочке поставок во многих ведущих технических университетах мира и НПО в течение многих лет отслеживали линии разломов в наших поставках ресурсов. Например, сообщения о детском рабстве как источнике материалов, используемых в производстве аккумуляторов, стали неожиданностью для многих американских компаний в 2018 году. Американские сталелитейные компании успешно лоббировали блокирование импорта китайской стали, пока COVID-19 не продемонстрировал, что они по-прежнему полагаются на Китай в отношении ключевых материалов для производства стали. Китай создал другие проблемы для стабильности нашей цепочки поставок, даже намекая, что может перекрыть поставки в США редкоземельных элементов — необходимых ингредиентов для производства различной электроники и истребителей.

В конечном счете, США останутся в опасном положении до тех пор, пока они не модернизируют свою промышленную политику. За последние 60 лет США удвоили количество полезных ископаемых, от импорта которых они зависят на 100 процентов, и у них нет четкого пути к обретению независимости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Для открытия рудника и аналогичных промышленных проектов в Соединенных Штатах требуется 20 лет, при этом большинство крупнейших горнодобывающих компаний США сосредоточены только на золоте и меди (38% и 27% добычи металла в 2020 году соответственно), и США не поддерживают партнерские отношения и инвестиции в Африке, Азии и Южной Америке, как это делает Китай.

Даже с технической точки зрения промышленная база США испытывает трудности с модернизацией или поиском новых инженеров, в то время как в Китае десятки тысяч студентов обучаются металлургии и другим программам, специально направленным на предоставление им в будущем материальных преимуществ. США не хватает устойчивости, необходимой для конкуренции, и неясно, как они собираются выбраться из этой колеи.

Regular Daddy Порт. Лонг-Бич

После многих лет игнорируемых предупреждений Соединенные Штаты прилагают все усилия для устранения уязвимостей в цепочке поставок. Исполнительный приказ, изданный в начале этого года, был направлен на повышение устойчивости американских цепочек поставок, и в недавней речи Байдена была объявлена обновленная информация об этой работе: наши два крупнейших порта, расположенные в Лонг-Бич и Лос-Анджелесе, теперь будут работать по 24 часа в сутки, семь дней в неделю, для того чтобы перемещать товары по всей стране. Есть шанс, что это поможет справиться с праздничной суетой, — но не более. Цепочки поставок Америки связаны по всему миру, и прибытие товаров зависит от ряда неконтролируемых, переплетающихся систем.

Цитата из к/ф «Плохой Санта». реж Терри Цвигофф. 2003. Германия, США Плохой Санта

Но ведь дело не только и не столько в тех вещицах, которые будут положены под ёлку. Когда мы говорим об успехе технических отраслей промышленности США, уязвимости в цепочке поставок несут с собой риски чего-то гораздо большего, чем декабрьские разочарования. Повышение прозрачности цепочки поставок является первым шагом к решению этих проблем и обеспечению энергетической, технологической и ресурсной стабильности для американского народа.