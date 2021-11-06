В украинской армии должны быть офицеры, владеющие английским языком. Об этом в эфире украинского YouTube-канала ISLND TV заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«[Украинским офицерам]… необходимо предоставлять возможность изучать английский язык, поскольку они будут выполнять всё больше и больше операций с западными вооруженными силами, особенно, если мы продолжаем двигаться к членству в НАТО. Если все офицеры смогут говорить по-английски, то это окупит «огромные дивиденды», — заявил американский генерал.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Заявление американского военного обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальной сети Facebook. Многие усмотрели в словах американского офицера повод для сарказма и иронии, указав также на зависимость Киева от Вашингтона.

«Правильно говорит белый господин — язык хозяев надо знать», — отреагировала Elena M.

«Отлично, давно пора… и команды по видеотелефону из США. Афганистан покажется раем для свадебных генералов ВСУ и Зеленского!» — добавил Андрей Владимирович В.

«Сэр, есть сэр!» — может крикнуть любой генерал-ефрейтор», — смеется Александр Д.

«Колония, выходцы из которой никогда не будут у руля в Вашингтоне. А была союзная республика, выходцы из которой были у руля в Москве», — напомнил Анатоль К. об отличии Украины от УССР.

«Ага, им из английского надо знать одно только выражение: «Йес, сэр»!» — не без сарказма добавил Александр Ф.

«Почему во главе ВСУ? Может сразу Украины?» — задалась вопросом Томила Б.

«А во главе НАТО — украиномовных (украиноязычных — М. Р.)», — иронизирует Дмитрий М.

«Белый хозяин решил на переводчиках сэкономить», — смеется Константин Г.

«Правильно, а наш народ должен у них дома убирать, за стариками смотреть… Что уж там, ставьте сразу президента своего…» — смеется Наталья М.

«Да давайте уже! Чего скромничать-то!?» — отреагировал Алексей В.

«Украина превращается в Афганистан», — добавил Пётр К.

«А чего мелочиться, давайте и президента иностранца!» — иронизирует Vyacheslav H.

«И во главе ВР (Рады — М. Р.), КМ (правительства — М. Р.) тоже, чего уж… Оптом. О президенте речи даже и не идет», — пишет Сергей С.

«Менеджером франшизы должен быть человек на одной волне с головной компанией», — шутит Vitaly K.

«А чего так мелко? Во главе государства англоязычного президента, англоязычный парламент и, конечно же, кабмин, и это нас приблизит не только к НАТО, а и Евросоюз не за горами», — с сарказмом отметил Алексей Т.

«Нормальная туземная дивизия так обычно и формируется», — добавил Pavel K.

«Представил, что украинский генерал призывает поставить во главе американских вооружённых сил украиноязычных генералов… Не смог», — подытожил Сергей Евгеньевич.

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