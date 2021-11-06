Украину ждет очень тяжелая зима. Об этом, как сообщает канал UkrLive, 5 ноября заявил депутат украинского парламента Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь») в кулуарах Верховной рады.

Иван Айвазовский. Зимний пейзаж. 1876 год

По словам украинского политика, украинские власти пытаются сохранить действующий тариф на электроэнергию за счет средств, которые выделяются на ремонт электросетей (аварийные случаи). Кроме того, политик отметил, что если Украина сейчас экстренно закупит дорогой уголь, то на следующий год (отопительный сезон) средств в государстве не останется.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

«Если даже сегодня все ресурсы, какие есть в государстве, бросить на закупку сверхдорогого… угля в ЮАР, в Бразилии, в Соединенных Штатах и так далее… то все равно на следующий год денег уже совсем не останется. Даже на обычные регулярные закупки… Сейчас… пытаются хоть как-то удержать тарифы, забирая деньги, которые нужны на модернизацию сетей… Не будет элементарно сумм даже самых небольших на ремонт обрывов электросетей. То есть формально людям будут говорить: «Мы вам тариф сохранили как было, но просто электричества нет, отопления просто нет, разрывы труб и так далее…» — сказал он.

По словам Волошина, ситуация в стране катастрофическая и зима будет тяжелая, а населению нужно самому заботиться о прохождении отопительного сезона.

«Ситуация сегодня критическая, катастрофическая, в которой власть не хочет признаваться. И я уверен, что это будет очень тяжелая зима… Пережить эту зиму — это задача для всех нас…» — отметил он.

Заявление политика обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие указали на то, что в сложившейся ситуации виновна действующая украинская власть, но страдать от этого будут, прежде всего, простые граждане Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

«Все кричат «караул», «пропадем», но никто ничего не делает, ждут когда им с неба упадёт…» — посетовала «Заря».

»Да ерунда. Заграница вам поможет. Весь мир с вами. Хорошего вам настроения, вы там держитесь», — не без сарказма написал Александр М.

«Так Европа рядом, чего волноваться? А как друзьям чужой газ не впарить втридорога!..» — с сарказмом пишет Анатолий Ф.

«Ничего страшного. Скоро мировое потепление придёт», — иронизирует «мясник».

»Не понимаю проблемы. Есть безвиз. Можно на зиму всем жителям Украины взять и переехать в Европу», — шутит Дмитрий Д.

«Это хорошо, что сложилась именно такая ситуация и приходится просить топливо и энергию у выдуманных врагов, здесь есть и позитив, придется отложить войну», — отметил Apachinооk.

«Если будет очень холодная зима, то побежит власть», — считает Алексей А.

«Эта власть ещё три года на пепле Украины сидеть будет…» — возразил Алексею А. Вячеслав К.

«Заготавливайте кизяки», — отреагировала Светлана С.

«Безвиз, безгаз, без угля, без тепла, без электричества, без страны. Вообще не жалко этих упоротых… Жалко только простых людей, которые страдают из-за этой нацистской власти», — подытожил Андрей Ц.

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Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о том, что украинские компании заключили контракты на поставки угля из США, Польши и ЮАР.