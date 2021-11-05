Переговоры властей Молдавии с компанией «Газпром» по поводу поставок газа в республику стали «жестокой игрой со стороны России». Об этом 3 ноября заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире телеканала Jurnal TV. Молдавский политик также добавила, что республика должна работать над поиском альтернативных источников газа.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

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Новость обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многих заявление главы молдавского правительства возмутило.

«Так никто не заставлял, могли не играть в «жестокую игру» России, а пойти на биржу, заплатить денежки и взять столько газа, сколько хотят, без всякой игры», — написал Jurij O.

«Интересно, а западные партнёры почему не подставили плечо… Власти приложат усилия для поисков альтернативных источников топлива…». Ну да, топить кизяками это так по-европейски, так экологично», — пишет Андрей М.

Gazprom.ru Газопровод

«По дороге в Европу вроде Россия кормить не обещала…» — добавила Natalya T.

«А вы что хотели, чтоб с вами в поддавки играли?» — задался вопросом Прокоп К.

«У поляков купите», — добавил Александр Л.

«Сегодня со мной в магазине поступили ещё жёстче: потребовали оплату сразу, никаких «в долг», — отреагировал Алексей И.

«А как же друзья из США?» — не без сарказма поинтересовался Oleg M.

«Вот так, вместо спасибо за газ в два раза дешевле рыночной цены!» — написал Геннадий Б.

«Добро наказуемо!.. Россия-матушка! И ничему-то тебя многовековая жизнь не научила!» — ответила Геннадию Б. Лола А.

«Посади за стол — она и ноги на стол», — пишет Роман Р.

«В Штатах взяли бы подешевле», — не без сарказма добавил Илья Т.

«Контракт заключили, газ идёт, теперь можно и… [говорить], какой «агрессор» плохой», — отреагировал Кирилл Д.

«И при этом низко кланяться америкосам за поддержку в газовом кризисе. Лицемеры…» — ответил Кириллу Д. Виктор М.

«Т. е. цены на мировом рынке аномально высокие? А Россия-таки продала вполовину дешевле? Тогда в чем шантаж?» — не понимает Наталья Д.

«Так еще два месяца назад нужно было спокойно договариваться о контракте вместо участия в русофобской Крымской платформе, а теперь еще и плачутся. Что заслужили, то и получили, и это еще сжалились над ними», — отметил Олег Б.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду приняла участие в «Крымской платформе»

«А если тетя пришла бы на рынок и сказала бы: «Продавайте мне мясо по цене в два раза дешевле, чем по всему рынку», — то что бы ей на это сказали?.. ЕС добивался, чтобы цены на газ устанавливались на бирже! Там цены оказались «аномально высокими», «Газпром «заключает договор по цене намного ниже, а в Молдавии говорят о «шантаже России»! Ну что за с***?» —не понмиает Наталья Д.

«Разорвите… подписанный контракт и не участвуйте в «жестокой игре Газпрома»… Вас что, под дулом автомата заставляли это делать? Я бы, ей-Богу, заставил бы извиниться. Им офигенную скидку дали, а они дерьмом кидаются. Всё… Халява… закончилась — рынок работает…» — написал Ivan M.

«Спасибо США, которые послали нас… И тьфу на эту Россию, которая всё-таки продала газ со скидкой. Реально чокнутые», — отреагировал Артур Р.

«Контракт на газ заключен, можно снова плеваться… Интересно, сколько граждан Молдовы в России на заработках?» — задалась вопросом Анна Ё.

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