Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что находящийся в Севастополе глава России Владимир Путин не пригласил его в Крым. Об этом, как передает БЕЛТА, 4 ноября заявил белорусский лидер на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Заявление белорусского лидера обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, Klymenko Time, а также на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие напомнили о том, что недавно Белоруссия стала экстренно поставлять Украине электроэнергию по запросу Киева. Были и те, кто напомнил, что Украина не признает Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, а исходя из этой «логики», он может посещать Крым, и Киеву не должно быть до этого «никакого дела». Иные же указали на то, что Александру Лукашенко стоит для начала перестать пытаться «усидеть на двух стульях» и признать Крым частью России, а потом уже посещать полуостров.

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«Ну всё… Срочно ввести санкции против Белоруссии. Запретить импортировать из «вражеского» государства электроэнергию, битум, а также горюче-смазочные материалы», — с сарказмом отреагировал Сергей С.

Kremlin.ru Владимир Путин в Севастополе

«Перейти на отопление кизяками и гужевые повозки», — добавил в ответ Сергею С. один из комментирующих.

«Ну, а почему бы и нет… Свидомые говорят — он нелегитимный… так что ему можно», — смеется Konstantin.

«Давно пора посетить! Он же непризнанный президент, по словам зелебобиков», — добавил один из комментирующих.

«Украина же не признала выборы? Какое вам дело до непризнанного президента?» — не понимает SkulL.

«А… крымчане от Украины видят только вред!» — пишет Валерий.

«Если [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба будет озабочен (выразит протест — М. Р.), то батька отключит розетку…» — написал napo1eon.

«Хорошо он потроллил, знатно», — отметил Евгений Т.

«А не Усатый ли трындел о принадлежности Крыма Украине?» — задался вопросом Алексей И.

«Именно он! На двух стульях усидеть хочет», — ответила Алексею И. Наталия Л.

«Так признал Крым русским? Если нет, нечего ему там делать», — добавил Viktor S.

«После такой зрады… [украинцы] просто обязаны отказаться от белорусского электричества… Пойти и прямо зубами перегрызть провода», — иронизирует Сергей П.

(сс) jarmoluk ЛЭП

«Молодец Батька… и *опу на халяву погреть, и электричество в три цены продать…» — смеется Igor S.

«Признай сперва Крым. Многовекторный вы наш», — отреагировал Виталий Б.

«Как бы для начала надо бы перестать вилять *опой и признать, что едешь в Крым как в часть России», — подытожил Марк З.

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Напомним, 2 ноября Киев запросил аварийную помощь из энергосистем Белоруссии и Словакии в совокупном объёме 600 МВт.