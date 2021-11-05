Журналистка BBC Каролин Лоубридж написала о том, что женщин-лесбиянок принуждают к сексу некоторые транс-женщины. «Некоторые лесбиянки заявляют, что на них все чаще оказываю давление и принуждают принимать транс-женщин в качестве партнеров, а затем избегают и угрожают за то, что они об этом говорят», — написала Лоубридж.

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Некоторые женщины согласились рассказать свои истории о том, как их «принуждают признать пенис женским половым органом». Причем давление осуществляется меньшинством транс-женщин или активистами, которые вообще не являются трансгендерами.

Дженни — лесбиянка, которую сексуально привлекают только те, женщины, которые физиологически таковыми являются. Её сравнивали с Гитлером и угрожали убить за то, что она отказывалась от секса с транс-женщинами, называли трансфобом, извращенкой и транс исключающей радикальной феминисткой. Она считает, что, несмотря на внешнюю привлекательность, она не может иметь сексуальное влечение к биологическим мужчинам вне зависимости от того, как они себя отождествляют.

Эми рассказала о словесном насилии со стороны своей бисексуальной девушки за отказ от участия в сексе втроем с транс-женщиной.

«Я слышу их мужские голосовые связки. Я вижу их мужскую линию подбородка. Я знаю, что под одеждой у них мужской половой орган. Это физические реалии, которые я как женщина, которой нравятся, женщины, просто не могу игнорировать», — рассказала Эми.

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Пользователи Twitter активно обсуждают статью, называя её отвратительной и трансфобной. Они считают, что описанные ситуации никоим образом не отражают действительность, потому что интервью брали у радикальных феминисток-лесбиянок, которые не хотят иметь ничего общего с ЛГБТК+ сообществом.

«BBC опубликовали одну из самых коварных, отвратительных и токсичных антитрансгендерных статей. Они взяли интервью у группы транс-исключающих радикальных феминисток, сообщества ЛГБ и других антитранс групп, которые плюются мифами без оснований и доказательств. Это мерзко», — написал @ryanjohnbutcher.

«Вся статья основана на «исследовании», в котором приняли участие 80 человек, которое было проведено явно антитрансгендерной организацией, используя социальные сети этой организации. Позорное и убогое использование информации», — считает @AyoCaesar.

«Ещё один день, ещё одна анти-ЛГБТ статья от ВВС. Дискриминационная, коварная, нонсенс, обременённый заговорами, который заявляет, что лесбиянок принуждают к сексу транс-женщины. Эта кампания по выставлению трансгендеров опасными хищниками должна завершиться», — считает @guy_ingerson.

Пользователи лесбиянки также комментировали статью, многие из них написали, что подобных ситуаций с ними ни разу не было.

«Отзыв о трансофобной статье BBC. Я — цисгендерная (цисгендерность — гендерная идентичность совпадает с полом — прим. Д.С.) лесбиянка, у которой было среднее количество сексуальных партнеров, и меня никогда не принуждали к сексу транс-женщины. Из моего опыта, транс-женщины более неохотно проявляют свою сексуальность», — рассказала @Luceobrien.

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Часть пользователей напомнила, что это не единственная статья, в которой ВВС встало против сексуальных меньшинств, добавив, что СМИ прогнило.

«Статья о том, что лесбиянок принуждают к сексу, является огромной и возмутительной ложью, которую когда-либо рассказывали трансофобы. В BBC есть что-то полностью прогнившее. Так нельзя продолжать», — считает @JackDunc1.

В комментариях добавили, что к проблеме гендерной и сексуальной принадлежности добавляется еще и расизм, потому что иногда лесбиянки отказываются спать с другими только потому, что у них кожа другого цвета.

«Никто не должен принуждаться к сексу с кем-либо, по какой-либо причине. Я бы не хотела, чтобы кто-то занимался со мной сексом только из-за социального давления, но было бы справедливо спросить, какую роль цвет кожи играет в том, что они каждые пять минут заявляют, что не будут спать с «цветной» женщиной», — поинтересовалась @AyoCaesar.

Некоторые пользователи рады тому, что тему вообще подняли для обсуждения, они считают её важной в британском обществе.

«Хорошо, что об этом говорят. Но неправильно обвинять лесбиянок в трансофобии», — написала @polblonde.

Часть пользователей отметила, что ситуации, когда к лесбиянкам пристают цисгендерные мужчины с попытками переубедить их в выборе сексуальной ориентации, встречаются намного чаще, чем то, о чем пишут ВВС.

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«Это явная пропаганда антитрансгендерности. Они бы еще написали историю о том, как лесбиянок принуждают к сексу цисгендерные мужчины. Потому что я слышала, что такое происходит намного чаще, чем принуждение лесбиянок к сексу с транс-женщинами, о чем я, соответственно, слышала ровно ноль раз за всю жизнь», — предложила @setoacnna.

Некоторые лесбиянки поблагодарили пользователей социальных сетей, которые встали на их сторону, показав таким образом, что лесбиянки просто женщины, а не феминистки-расисты.

«Спасибо всем, кто стоит на стороне лесбиянок, особенно учитывая то, что нас выставили фанатиками, еще и с расистами сравнили. Это разве наше преступление? Нас просто привлекает тот же пол, и мы исключаем из числа своих сексуальных партнеров гетеросексуальных мужчин, которые играют роль лесбиянки», — прокомментировала @BraddockBessie.