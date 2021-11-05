Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с очередным заявлением, в котором коснулся проблемы нормализации отношений между Турцией и Арменией. По его словам, «с освобождением оккупированных территорий Азербайджана регион получил исторический шанс на долгосрочный мир», и «мы надеемся, что Армения использует этот шанс на мир и развитие в регионе». О каких шансах для Еревана рассуждает Чавушоглу, если у Турции после второй карабахской войны нет больше причин держать границу с Арменией закрытой?

Иван Шилов ИА REGNUM Закавказье

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявлял, что Ереван готов восстановить дипломатические отношения с Анкарой «без предварительных условий». Раньше требования Турции к Еревану в изложении издания Hurriyet звучали таким образом: Армения признает территориальную целостность Турции и не обуславливает свои отношения с ней проблемами признания Геноцида армян в 1915 году. Если бы Анкара и Ереван вступили сейчас в контакт с целью нормализации отношений, они смогли бы договориться. Достаточно вспомнить подписанные в октябре 2009 года между двумя странами Цюрихские протоколы, которые переводили проблему Геноцида армян в плоскость совместных академических исследований. Однако Турция после карабахской войны под давлением Азербайджана решила связать процесс армяно-турецкой нормализации с так называемым Зангезурским коридором — маршрутом через Сюникский район Армении, призванным соединить Нахичеванскую автономную республику с остальной территорией Азербайджана. При этом Еревану обещают «выгоды, которые не счесть», но которые для Еревана на данном этапе не столь очевидны. Поэтому буксует работа созданной по итогам мирного соглашения от 9 ноября 2020 года трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Кстати в тексте того соглашения вообще нет упоминания о Зангезурском коридоре.

Напомним, что в девятом пункте документа указывается, что в регионе восстанавливаются все экономические и транспортные связи, Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичевани. Плюс к этому и настороженное отношение соседнего Ирана. «Турция, столкнувшись с полной неудачей своих «проектов» в Ливии и Сирии, несомненно, стремится компенсировать эти потери хотя бы за счет Кавказского региона, — пишет тегеранское издание Akharin Khabar. — Прямое сухопутное сообщение с Азербайджаном поможет турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану реализовать не только его неоосманистскую доктрину, но и приблизит Турцию к наземным коммуникациям Китая, что само по себе станет значительным экономическим преимуществом. Если все эти планы Турция сможет реализовать, ее поведение, несомненно, может стать не совсем предсказуемым». Мы это к тому, что дипломатии Анкары и Баку, объединяя свои усилия на этом направлении, либо допускают серьезную ошибку, либо действуют слишком самоуверенно, исходя из каких-то собственных соображений. При этом они используют в отношении Армении фактор силы, что, на наш взгляд, крайне непродуктивно. Поэтому даже если дипломатическая работа по Зангезурскому коридору и начнется, то она будет сложной и долгой по времени.

Реджеп Тайип Эрдоган tccb.gov.tr

Теперь о другой проблеме. В ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией позволит найти комплексное решение существующей проблемы». По ее словам, «продолжается работа по всем направлениям», и эта тема «обсуждалась в телефонных разговорах главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Армении и Азербайджана». Проясним ситуацию. Дело в том, что пограничный вопрос между двумя конфликтующими сторонами стал открыто обсуждаться в связи с расположенным в Гегаркуникской области Армении Соткским месторождением, часть которого, как утверждают в Баку, находится на территории Азербайджана. В этой связи появились сообщения, что представители Вооруженных сил Армении, России и Азербайджана начали демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS) на прежней армяно-карабахской, ныне армяно-азербайджанской границе. Затем была инициирована пограничная проблема в Сюникской области Армении. Конечно, после карабахской войны необходимо решать проблему уточнения границ, но возможно ли это сделать на основе только соглашения от 9 ноября 2020 года? Мировая практика свидетельствует, что территориальное размежевание рассматривается обычно как раз при заключении мирного договора, который, во-первых, является демонстрацией проявления воли и стремления конфликтующих спокойно мирно решать широкий круг вопросов, а не только касающиеся демаркация границ. Во-вторых, мирный договор по содержанию шире мирного соглашения. В нашем случае ничего такого нет. Телега ставится впереди лошади.

Art Anderson Сюникская область

Что касается Баку, то тут все ясно. Он считает Нагорный Карабах своей территорией. Еревану для того, чтобы выйти на проблему демаркации границ с Азербайджаном, необходимо определиться по этой проблеме. Если в Армении победит точка зрения, согласно которой достичь полного самоопределения Карабаха вне Азербайджана не представляется возможным, это одно. Если же в силе останутся Мадридские принципы, где Нагорному Карабаху прописан промежуточный статус с перспективой будущего референдума, это другое. Есть еще и Минская группа ОБСЕ, которая не считает карабахский конфликт урегулированным и у которой в повестке значится вопрос определения статуса Нагорного Карабаха. Вот и выходит, что и возможные переговоры по демаркации границ между Баку и Ереваном сопряжены с немалыми проблемами. Совершенно очевидно, что между Азербайджаном с примкнувшей к нему Турцией и Арменией продолжает существовать огромный клубок проблем, серьезных расхождений в позициях, что затрудняет возможность выхода на конструктивный диалог с взаимным учетом чувствительных моментов в национальных интересах. Более того, сценарий, по которому действуют в регионе Баку и Анкара, сопряжен в первую очередь с их стремлением изменить геополитический порядок в регионе, и поэтому дипломатические дискуссии по этому поводу могут занять длительное время.

David Stanley Въезд на территорию Нагорно-Карабахской Республики

Другое дело, если Турция и Азербайджан станут предпринимать в отношении Армении нестандартные шаги для восстановления политического доверия. Ведь в Закавказье, где пересекаются интересы многих внутренних и внешних игроков, простых решений не бывает, а сохранять позиции, даже завоеванные силой, не всегда удается. Это наверняка должны понимать как в Баку, так и в Анкаре, а не тешить себя надеждами, что удастся «дожать» ослабевшую Армению. Это, как гласит восточная поговорка, «все равно, что хватать облака руками».