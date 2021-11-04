Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, содержащийся в тюрьме, не будет помилован. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 3 ноября на брифинге заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили Михаил Николозович

«Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: «Нет и никогда», — подчеркнула она.

Зурабишвили также призвала грузинские власти относиться к голодающему Саакашвили как к «особому заключенному» и обеспечить условия для поддержания его здоровья, чтобы исключить «политические спекуляции» на эту тему с целью дестабилизации ситуации в стране.

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI и «Крокодил». Многие положительно восприняли слова грузинского лидера, отметив, что это на Украине привыкли, что представители элиты не содержатся в тюрьме за свои преступления.

Police.ge Арест Михаила Саакашвили

«Так держать!!!» — отреагировал Константин.

«Приплыли, называется», — добавил Виктор.

«Цэ тоби нэ Украйина (Это тебе не Украина — М. Р.)…» — добавил «Угрюмый Циник».

«Браво, Грузия!» — написал Саша.

«Привыкли у нас, что элита не сидит… Он хороший, поэтому сидеть не должен, а бабка за советскую символику должна сидеть… Там вам не тут! Виноват? Будет сидеть! Смотрите и учитесь у нормального государства…» — отреагировал «Мышкин».

»Мамерика скажет освободить, и освободят! А то дывы (смотри — М. Р) — кокетничает!» — иронизирует SuperGreek.

«Америка не скажет. Они его отыграли уже. И не та власть сейчас в Грузии, чтобы прогибаться. Это же не мы», — ответил ему Сергей С.

«Правильно. Он же хотел госпереворот снова устроить. Пусть сидит. Он в своё время занимался беспределом по отношению к заключённым авторитетам, когда «ломали» тюрьмы…» — добавил Сергей С.

«Честно говоря, думаю, просто озвучила, что если поменяют, то за «очень дорого», а неза видосики», — отметил Andrey N.

«Ну хоть где-то бывших сажают, а не вот это вот всё!» — написала Анжелика.

«Правильно, пусть посидит аферист на грузинской родине, похудеет, здоровье в тюрьме поправит», — пишет xiryrgboy.

Цитата из видео на YouTube Саакашвили и галстук

«Ну слава Богу, а то уже подумал, что выпустят…» — добавил Роман.

«Преступник должен сидеть в тюрьме», — отреагировал Александр.

«[Бывший премьер-министр Украины Юлия] Тимошенко знает, как голодать и умирать, выезжать с зоны в инвалидной коляске, а на следующий день бегать в туфлях с 10-см каблуками», — с сарказмом подытожила Ирина С.

Читайте также: «Пусть ест, кто ему мешает?» — соцсети о голодовке и похудении Саакашвили

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько сообщила о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за время голодовки в тюрьме похудел более чем на 20 килограммов.