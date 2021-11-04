Сборник статей авторов ИА REGNUM под названием «Косово, Сербия и Россия» посвящен роли России в косовской проблеме и ненадежному поведению руководства Республики Сербия в данном долгосрочном кризисе. В сборник включены публицистические статьи известных российских исследователей политических процессов на Балканах Е. Ю. Гуськовой и А. И. Филимоновой, а также ряда сербских авторов, среди которых ученые, аналитики и даже общественные деятели С. Гайич, З. Чворович, Д. Мирович, Д. Трифкович, М. Джорджевич и М. Якшич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Авторы сборника прежде всего стремятся дать ответь на вопрос, отречется ли в скором будущем сербское руководство, которое возглавляет президент страны Александр Вучич, от Косово и, если это намерение у сербских властей действительно присутствует, как на это отреагирует российское руководство. Для российского читателя этот вопрос может казаться несколько странным. Почему Российская Федерация должна заботиться о территориальной целостности Республики Сербия больше, чем лидеры самой Сербии? Конечно, ответ будет однозначным — Россия не может в большей степени быть Сербией, чем сама Сербия. Но сама по себе постановка такого вопроса неверна. Когда Россия обсуждает проблему Косово, она делает это не только ради Сербии, но в первую очередь имеет в виду собственный интерес.

У России есть свои стратегические цели на Балканах, а закрытие косовской проблемы открывает для Сербии дверь в первую очередь в НАТО, а только потом, гипотетически — в Евросоюз. Очевидно, что в данном случае вступила бы в НАТО и Босния и Герцеговина, так как против этого закономерно перестала бы возражать ее сербская часть — Республика Сербская. Для России такой процесс означал бы тотальное вытеснение с Балканского полуострова. Если российское руководство хочет развивать свое присутствие и влияние на Балканах, оно не может допустить подобного развития ситуации. Это означает, что даже если бы сербское руководство было готово закрыть проблему Косово по сценарию Соединенных Штатов Америки, Россия должна была бы использовать свое влияние, чтобы такое решение предотвратить. Популярность сербского руководства во многом зависит от публичной поддержки России, и каждая порция критики из Кремля воспринимается большинством сербского электората очень серьезно.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

Статьи в сборнике можно разделить на три группы, хотя не все они распределены так в самом содержании: это статьи, которые касаются российских интересов на Балканах, публикации об истории косовской проблемы, а также об актуальной ситуации в Косово и, наконец, анализ стратегии сербского руководства в Косово. Во вводной статье сборника «Косово, Сербия и Россия» главный редактор ИА REGNUMМ. А. Колеров выражает именно ту позицию, которая является и фундаментом данного сборника — Россия не хочет проиграть геополитическое столкновение на Балканах, а президент Сербии А. Вучич пользуется поддержкой России, чтобы решить проблему Косово в пользу Запада (и во вред России). Данный анализ можно отнести к первой группе текстов в сборнике. К этой же категории можно отнести и статью В. Зотова, в которой он ищет ответ на вопрос, почему Россия настолько вовлечена в косовский кризис и ситуацию на Балканах в целом. М. Джорджевич, будучи политическим противником Вучича, согласен с основным тезисом М. А. Колерова. В свою очередь профессор юриспруденции З. Чворович пытается дать ответ на вопрос, что будет с Сербией и сербской нацией, если Россия позволит сербскому руководству косвенно признать независимость Косово. По мнению Чворовича, Сербия станет антироссийским форпостом на Балканах, а сербы превратятся в «балканских поляков».

Следующая тематическая часть сборника касается более широкой проблематики Косово. Профессор Е. Ю. Гуськова напоминает читателям, что до того, как Вучич в этом году угрожал ввести армию Республики Сербия в Косово, и в итоге не ввел ее, этим же трюком пользовался его предшественник и однопартиец Томислав Николич. Автор описывает постепенный процесс передачи государственных функций в Косово официальным Белградом в руки представителей косовских албанцев. Материалы Д. Трифкович и А. И. Филимоновой содержат перечень преступлений косовских албанцев против сербского населения в Косово и доказывают, что по международному праву у косовских албанцев нет права на сецессию от Сербии. Опытный сербский активист и политик из Косово М. Якшич в своей статье представляет российскому читателю общественную и политическую ситуацию в сербских сообществах в Косово.

Mitya Aleshkovsky Томислав Николич

В последней тематической части сборника авторы анализируют подходы и модели, к которым прибегает руководство Сербии для решения косовской проблемы. Сербский ученый и аналитик С. Гайич дает интересный и тщательный анализ модели «двух Германий», которые лидер Сербии А. Вучич хотел использовать, чтобы решить косовскую проблему в пользу Запада. Тематически к его тексту примыкает статья еще одного сербского ученого и политического аналитика Д. Мировича, который подверг критике другую модель решения косовской проблемы, а именно модель обмена территориями между Сербией и Косово, которую в свое время поддерживал президент США Дональд Трамп. Предпоследняя статья в сборнике, а по смысловому содержанию она могла быть и заключительной — это материал Т. Стоянович, корреспондента ИА REGNUM, которая описывает для российской аудитории ряд отступлений президента Вучича от государственных интересов и позиций Сербии в Косово в рамках брюссельского переговорного процесса под эгидой ЕС.