Соглашение о сотрудничестве между Гаванским университетом, Министерством экономики и планирования Республики Куба и Научной школой стратегического планирования Н. И. Ведуты (НШСП) было подписано 19 октября 2021 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Куба

Согласно документу, Гаванский университет намерен использовать результаты исследований НСШП, проводить их в жизнь и применять в интересах социально-экономического развития Кубы.

Соглашение предусматривает проведение мероприятий по внедрению в практику государственного планирования IT-системы межотраслевого-межсекторного баланса.

Перед министерством экономики и планирования стоит задача с помощью динамической модели, разработанной российскими учёными, перевести государственное управления в части стратегического планирования на методы и подходы, предполагающие автоматизированный расчет различных сценариев экономического развития.

В рамках соглашения совместными усилиями программистов Кубы и кибернетиков «Научной школы» будет разработана IT-система стратегического планирования. В результате совместной работы должна быть создана автоматизированная система сбора, передачи, обработки и хранения полной, достоверной, актуальной и детальной экономической информации для эффективной и бесперебойной работы IT-системы стратегического планирования, которая предназначена для расчёта различных сценариев оптимального и устойчивого развития с высокими темпами.

С российской стороны соглашение подписано директором Научной школы стратегического планирования Н. И. Ведуты, профессором, доктором экономических наук Еленой Николаевной Ведутой.

Соглашение Научной школы стратегического планирования Николая Ведуты с Университетом Гаваны и Министром экономики Кубы

С кубинской стороны документ подписали ректор Университета Гаваны Мириам Никадо Гарсия и министр экономики и планирования Алехандро Хил Фернандес.

Universidad de La Habana Ректор Гаванского университета Мириам Никадо Гарсия

Динамическую модель межотраслевого межсекторного баланса создал советский учёный-кибернетик Николай Ведута — директор Центрального научно-исследовательского института технического управления (ЦНИИТУ), который был создан по постановлению президиума Совета министров СССР для решения сложных, имеющих большое народнохозяйственное значение задач по усовершенствованию управления производством с применением экономико-математических методов и электронно-вычислительных машин.

Модель представляет собой систему алгоритмов согласования социальных потребностей с производственными возможностями. Ее управляющим параметром являются производственные инвестиции, распределение которых подчинено необходимости практической реализации рассчитанных по модели производственных цепочек для выпуска необходимого конечного продукта. Основанная на ней кибернетическое планирование экономики работает в режиме online и гибко реагирует на изменения в заказах потребителей и инновационные предложения производителей.

Ректор Университета Гаваны Мириам Никадо Гарсия, фото: Университет Гаваны

«Я благодарю правительство Республики Куба и Университет Гаваны за оказанное доверие нашей Школе, и не сомневаюсь в том, что оно будет оправдано. Динамическая модель межотраслевого межсекторного баланса или, как мы её называем, экономический робот, способен вывести Кубу на новую ступень экономического развития, что приведет страну к процветанию и решит все социально-экономические проблемы. Куба может стать не только примером правильного управления экономикой, но и локомотивом для всего американского континента», — сказала после подписания Соглашения профессор Елена Ведута.