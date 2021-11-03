Жители американского Детройта проголосуют за то, чтобы их город стал последним крупным населенным пунктом США, декриминализирующим «волшебные грибы» и другие психоделические наркотики. Избиратели ответят на вопрос «Должны ли избиратели города Детройта поддержать постановление от 2019 года, которое декриминализирует в полной мере, разрешенной законом штата Мичиган, личное хранение и терапевтическое использование галлюциногенных растений взрослыми и сделает личное хранение и терапевтическое использование галлюциногенных растений взрослыми самым низким приоритетом правоохранительных органов города?».

Ponpic.ru Смерть

Albert duce Заброшенный завод Packard в Детройте

Ранее городской совет Анн-Арбора, города в 64 км от Детройта, где находится Мичиганский университет, единогласно проголосовал за декриминализацию широкого спектра психоделических наркотиков. Несколько других крупных городов США также декриминализировали психоделики, включая Сиэтл, Денвер, Вашингтон, округ Колумбия, Окленд и Санта-Крус.

К галлюциногенам относят широкий ряд наркотиков, в том числе так называемые «волшебные грибы». При этом управление по борьбе с наркотиками (DEA) США «считает, что они обладают потенциалом для злоупотребления».

Руководство штата объясняет желание одобрить данную разновидность наркотиков тем, что некоторые исследования показали, что галлюциногены помогают бороться с депрессией, алкоголизмом и посттравматическим расстройством.

Депрессия

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Итак, если у вас нет плохих болезней, чем вам помогут грибы? Помогут ли они вам лучше водить машину и управлять механизмами? Сделают ли они наши дороги и шоссе более безопасными?» — задает риторический вопрос Justasiam8.

«Если в этом есть необходимость, то мы можем запретить никотин, алкоголь и кофеин. Это выбор. Галлюциногены безопаснее алкоголя. Они полезнее табака. Их статус в списке наркотиков обусловлен предвзятостью, а не наукой», — считает steelpenpirate.

«Когда человек видит цвета и свет, выходящий из стен, я не думаю, что он может что-то сделать, пока действие «волшебного гриба» не закончится. Подумать о том, что кто-то под воздействием этих веществ может сесть в машину и поехать, очень страшно», — отвечает tmm1102863.

«Лично я люблю грибы. Прошло много времени с тех пор, как я ими наслаждался, но они великолепны. Я представляю сегмент, который не злоупотребляет ими. Я никогда не хотел, чтобы они были легальными. Не уверен, что это хороший шаг для общества… но люди выращивают их и продают независимо от этого. Закон не имеет никакого отношения к этому вопросу», — рассказывает kuf_biden.

«На днях я как раз говорил, что в Детройте не так уж много обкуренных людей. Я уверен, что легализация наркотиков поможет быстро очистить это общество», — указывает Clint_banned_and_back_again.

«Что же, это так поможет Детройту…», — пишет patriothere120.

«Давайте немного подумаем об этом. Человек принимает психоделические наркотики, затем выходит из дома… возможно, он без одежды, возможно, люди пугаются, вызывают полицию, полиция пугается, и в итоге кто-то ранен или мертв. Разве мы не видели этот фильм раньше? Остановитесь и не легализуйте наркотики, изменяющие сознание. Так мы только игнорируем проблему вместо того, чтобы решать ее», — подчеркивает oneguy393.

«Но эти препараты помогают при депрессии и тревоге…». Если вы говорите о клинической или органической депрессии, то врач может выписать лекарства. Если вы говорите о людях, которые самостоятельно используют эти препараты для борьбы с депрессией и тревогой, то это нечто другое. Использование этих препаратов не лечит депрессию или тревогу, а просто заставляет вас забыть о них. Пройдите терапию, пройдите лечение. Научитесь справляться с депрессией и тревогой. Не каждый день вашей жизни будет беззаботным и счастливым. Смиритесь с этим», — объясняет oneguy393.

«Видимо, те, кто поддерживает декриминализацию, пропустили репортаж Джона Стоссела о том, как легко опубликовать «экспертные и рецензируемые» статьи. Галлюциногены не являются терапевтическим средством. Это наркотики, нацеленные на получение кайфа. Вот и всё. Социальные издержки в реальных долларах и боль намного превышают любую пользу от них», — комментирует caliber.

«Подсев на травку и психоделические наркотики, никто не сможет отбиться от миллионов мигрантов, которых демократы впустили в эту страну в этом году», — напоминает rustybelt.

«Пока Китай заставляет своих детей учиться по 10 часов в день, мы позволяем нашим детям обкуриваться. Теперь они думают, что им можно принимать наркотики, вызывающие галлюцинации. Мы потеряли всякий здравый смысл!» — восклицает QUEENGOAT.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года житель Барнаула зашел в незнакомый дом и лег спать на чужой кровати. Хозяйке удалось выгнать его, после чего барнаульца задержала полиция. Выяснилось, что в момент проникновения в чужой дом он находился под воздействием галлюциногенных грибов.