Республиканец Гленн Янкин выигрывает губернаторскую гонку в Вирджинии, побеждая бывшего губернатора от Демократической партии Терри МакОлиффа, которому прочили победу. Во время своей кампании Янкин сосредоточился на налогах, преступности и сотрудничестве государственных школ с родителями, в то время как МакОлифф в последние пару месяцев потратил много сил на то, чтобы в глазах избирателей связать Янкина с экс-президентом Дональдом Трампом. МакОлифф придал гонке национальный характер, пригласив для поддержки президента США Джо Байдена, вице-президента Камаллу Харрис, экс-президента Барака Обаму. Однако даже столь громкие имена не помогли политику обрести победу. Напомним, что губернаторская гонка в Вирджинии считается ключевой, поскольку проходит перед промежуточными выборами в палате представителей США. Победа Янкина в штате, где республиканцы не побеждали десяток лет, усилит беспокойство демократов, которые пытаются удержать свое большинство в палате представителей и Сенате в 2022 году.

Уильям Хогарт. Выборы. Подкуп голосов (фрагмент). 1754-1758

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News. При этом многие высказали подозрения по поводу попытки демократов сфальсифицировать и эти выборы.

«По словам Камалы, «то, что произойдет в Вирджинии, определит то, что произойдет в 2022-м, 2024-м и далее». Конечно, это было тогда, когда она считала, что МакОлифф точно победит. Интересно, как она отступится от этого прогноза теперь, когда победил Янкин? Это первый раз, когда я с ней в чем-то согласна. Вирджиния — крайне «демократический» штат. Эта победа указывает, что Америка понимает, куда движется страна. Даже избиратели-демократы сыты по горло тем, как левые индоктринируют их детей в государственных школах», — указывает VickiJax.

«Это еще не конец. Они еще не подсчитали те 8 коробок, спрятанные под столом МакОлиффа. Это произойдет около полуночи», — намекает Lets_Go_Brandon! на фальсификацию выборов со стороны демократов.

«Единственная причина, по которой Янкину пророчат победу, заключается в том, что волонтеры, получившие профессиональную юридическую консультацию, прилагали усилия на каждом участке. Вот почему Янкин победил. В этот раз демократы не смогли найти способ подтасовать 90 тысяч фальшивых голосов. Спасибо АРМИИ ЮРИСТОВ», — благодарит maxrightwinger.

«Похоже, республиканцы победят и в этот раз, но заметил ли кто-нибудь, что преимущество постепенно сокращается с постоянной скоростью? Алгоритмы обмана работают просто отлично. Перед следующими выборами нам нужно повнимательнее изучить машины для голосования», — отвечает caboolbd.

(сс) U.S. Navy Терри МакОлифф

«Заставляет задуматься, как меньше года назад Байден выиграл с отрывом в десять очков, а сегодня в Вирджинии победил консерватор. Это показывает, насколько активным было жульничество в пользу Байдена в то время», — соглашается metarzanyoujane.

«Умный ход Вирджинии. Теперь продолжайте поддерживать своих избранных чиновников, которые пытаются навести порядок после того, что оставили демократы», — комментирует denfallna.

«Победа республиканцев в этой гонке должна определенно гарантировать им возвращение Конгресса в 2022 году и Белого дома в 2024 году», — считает heavymetal1980s227.

«Ну же, люди! Неужели кто-то действительно думает, что в США есть честные выборы? Вот что произойдет. После закрытия избирательных участков… демократы узнают, сколько тысяч голосов они потеряли. Затем за ночь они «найдут» достаточно бюллетеней, чтобы победить. СМИ согласятся, а суды будут бояться представить любые доказательства обмана. Как и в прошлом ноябре», — указывает HughWilliams267.

«Я считаю, что горстка миллиардеров в настоящее время контролирует все результаты выборов в Америке путем взлома машин для голосования Dominion. Они меняют результаты выборов в соответствии со своими личными интересами, отвлекая американскую общественность, заставляя нас спорить о таких бессмысленных вопросах, как права трансгендеров и изменение климата. Тем временем они становятся всё богаче и могущественнее, а мы — всё беднее и слабее», — пишет DavidHogg.

«Рад победе Янкина. Но теперь пора найти нового кандидата в президенты, кроме Трампа, который тоже может выиграть выборы», — подчеркивает Mrine5150bk.

(сс) Glenn Youngkin Гленн Янгкин

«Америка заговорила! Это только верхушка айсберга. Американцы устали от диктатуры Демпартии!» — восклицает smoothoperator121.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет партии республиканцев, занимающийся сбором средств для промежуточных выборов в палате представителей США, по состоянию на середину октября собрал более $150 млн с начала 2021 года.

Эта рекордная сумма, собранная за девять месяцев, на 74% больше, чем республиканцам удалось собрать в прошлом году. У группы сейчас на руках $65 млн наличными, что почти в три раза больше, чем у них было в это же время четыре года назад.

Издание отмечает, что цифры являются одним из последних знаков того, что республиканцы энергично движутся к промежуточным выборам на фоне того, как президент-демократ Джо Байден теряет свою популярность среди населения. Отметим, что партия президента почти всегда проигрывает на промежуточных выборах.

Напомним, что ранее Байден заявил, что Россия делает попытки вмешательства в промежуточные выборы в США, которые состоятся в 2022 году.