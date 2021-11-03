Украинский омбудсмен Людмила Денисова потребовала убрать со скандального сайта «Миротворец» информацию о детях. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Никола Пуссен. Избиение младенцев (фрагмент). 1628

Как уточнила Денисова, с данным требованием она обратилась в национальную полицию Украины и службу безопасности Украины (СБУ). Политик пояснила, что информация о детях должна быть изъята из списков скандального сайта «с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт».

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала Klymenko Time.

Многие с сарказмом отметили, что украинский омбудсмен наконец-то сподобилась заметить, что в базу «Миротворца» вносят данные несовершеннолетних. Иные добавили, что либо обращение Денисовой останется без ответа, либо, в лучшем случае, данные детей, возможно, удалят с сайта, но он продолжит свою противозаконную деятельность, так как публикация личных данных нарушает закон Украины.

«Ух ты, елки-палки, чудеса случились, обмудсменша прозрела! Ну надо же, после такого прям уверуешь в религию. Жаль только, что остальных нарушений прав человека… всё ещё не видит. Видать, избирательное зрение получилось. Ну и закончится всё типично — анкету удалят, а вонючая помойка так и продолжит работать», — отреагировал Magic Carpet.

Ombudsmanrf.org Людмила Денисова

«То есть к самому сайту «Миротворец» претензий нет совсем, да?.. А весь остальной контент в рамках правового государства?!» — задался вопросом Vadim B.

«[Ничего] себе! И года не прошло, как эта клуша заметила ребёнка на «Миротворце»? В лесу что-то сдохло…» — добавил Алекс.

«В нацполицию — это круто! Пчелы против меда!» — с сарказмом отреагировал Alku.

«На «Миротворце» сделают вид, что не расслышали», — пишет Natali S.

«А кто его читает, этот сайт «Миротворец», кроме его создателей?» — поинтересовался Александр.

«Хроники дегенератов. Омбудсмен Денисова пожурила «Миротворец» за включение в список врагов Украины несовершеннолетней: мол, даже если она «сепарша» и «предательница», то её всё равно надо рассматривать как жертву, а значит, публиковать её данные нельзя. То, что законодательство Украины прямо запрещает публикацию личных данных кого угодно, чем непосредственно занимается «Миротворец», омбудсмена не смущает. То, что какого… кто-либо кроме суда решает, кто «сепар», а кто нет — тоже. Но, мол, вот данные ребёнка уберите. Перед ООН неудобно. Других защитников прав человека в Украине у меня для вас нет…» — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер», публицист Юрий Ткачёв.

Цуканов М.В Сайт Миротворец

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Напомним, ранее на сайт «Миротворец» добавили 12-летнюю девочку из Луганска, которая обратилась к членам Совета Безопасности ООН с посланием о мире.