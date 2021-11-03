Граждане Украины должны быть готовы к объявлению военного положения, заявил украинский генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко. Данное заявление украинский офицер сделал, комментируя статью, опубликованную в американской газетой Politico, в которой говорилось о российской военной технике «на границе Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разговор в агрессором

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Романенко считает, что Россия «безусловно, готовится к началу боевых действий», но «если Путин начнёт войну, то его на Украине ждёт «кровавая баня», и захватом территорий дело не закончится».

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Заявление генерала ВСУ обсудили на страницах украинского издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически отнеслись к «угрозам» украинского генерала.

«Очередной сказочник», — отреагировал Николай Д.

«Дед в Counter-Strike уровень прошёл, поверил в себя», — иронизирует Lev Y.

«Самой сильной армии Европы уже дан приказ на заготовку веников… и распределение мыла по схронам», — добавил Алексей Л.

«Вот вояки. Похлеще нас, диванных», — смеется Анатоль К.

«За 8 лет в кровавой бане была только Украина», — отметил Юрий Семёнович.

«У этих маразматиков одна надежда, что за них кто-то «впишется». Напоминает маленьких собачек, которые, пока рядом с хозяином, гавкают что есть мочи, но стоит их шугануть, с визгом несутся прочь», — написал Максим Р.

«В котлы попадали только «воины света». И каждый раз после серьёзного котла украинский главнокомандующий срочно требовал сесть за стол переговоров. Эти «усаживания» получили название Минских соглашений. Так это при том, что доказательств присутствия российских войск ровно ноль. Грузия тоже много чего думала, а потом пришёл русский солдат. За считанные дни дошли до столицы и, не взяв ни метра чужой земли, вернулись. С тех пор российское вооружение поменялось три раза, а украинское только в ржавчине и толщине краски прибавило», — отреагировал Дмитрий Б.

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«Еще один маразматик», — добавил Екатерина Ш.

«Очередное сообщение из дурдома», — пишет Артем Т.

«То, что эти… могут устроить кровавую баню для своих граждан, — в этом даже нет сомненья. Если бы оно рассказало, как оно выведет Украину из кризиса, вот это было бы удивительно», — отметил Сергей Д.

«Сам будет в окопе сидеть со своими детьми или пусть другие мрут, пока эта гнида и ему подобные будет сидеть в теплом кабинете?» — задался вопросом Валерий Ф.

«Когда боятся, начинают пугать и разговоры разговаривать. Если бы этот генерал был уверен в своей армии, молчал бы. А так, — ведут себя, как гопники в подворотне», — написал Алексей Л.

«Неужели они думают, что их всерьёз воспринимают на Западе и в Москве? Так, для местных пузыри пускают», — пишет Дмитрий Т.

«Угрозы генерала армии, пережившей иловайскую, дебальцевскую кровавые бани и ничем, кроме коррупции в снабжении, не прославившейся, не пугают никого», — добавил Александр С.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Читаем завтра или через пару дней: «Вы меня не так поняли, я не это имел в виду, слова вырваны из контекста»…» — отреагировал «Баран Обама».

«Дайте закусить деду», — шутит «Джема Джемович».

«В палате номер шесть… бешенство Наполеонов!!!» — смеется Илья П.

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