



Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который в декабре 2017 года сменил на посту главы правительства Беату Шидло под одни конкретные задачи, сегодня стремительно превращается в свою противоположность. Тогда председатель правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский предложил молодому банкиру с хорошей репутацией в европейских кругах исправить ошибки прежнего кабинета, который, как отмечали эксперты, привел к «охлаждению отношений с правительством Германии и изоляции Варшавы в Европейском союзе после неудавшейся попытки помешать переизбранию Дональда Туска председателем Евросовета». Предполагалось, что Моравецкий воспользуется своими старыми связями и сможет успешно договариваться с Брюсселем в интересах «Права и Справедливости».

До недавнего времени так и было, пока PiS не вступила в открытый конфликт с руководством ЕС, а самого Моравецкого не начал атаковать с позиций агрессивного евроскептицизма министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро, возглавляющий входящую в правящую коалицию партию «Солидарная Польша». Премьер держался долго в рамках своей прежней концепции и отбивал удары. Но теперь это ему не по силам — и он начал меняться. В ситуации затяжной борьбы Варшавы с Брюсселем, когда на кону стоит вопрос получения денег сейчас из европейского Фонда восстановления экономики после пандемии коронавируса и в перспективе из семилетнего бюджета ЕС, возможности проведения правящей партией судебной реформы в Польше, у Моравецкого практически не осталось пространства для маневра. Отчего он делает ошибки. Его реплика в недавнем интервью газете Financial Times о «Третьей мировой войне Европейской комиссии против Польши» вызвала негативную реакцию не только в ЕС, но и среди поляков. По данным опроса, проведенного студией SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita, лишь 16,2% респондентов одобрили ее, в то время как 54,3% эта метафора не понравилась.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Тяжелое положение, в котором оказался Моравецкий, вынужденный изображать сейчас из себя «ястреба», стало результатом его серьезной аппаратной ошибки. Допустил он ее тогда, когда в ноябре 2019 года добился передачи канцелярии премьер-министра Польши трех департаментов по делам Европейского союза. Руководивший ими заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманьский был повышен до министра и переподчинен напрямую председателю правительства. Это решение вызвало критику польского дипломатического корпуса, причем одинаково высказались люди, принадлежащие к антагонистическим лагерям. Так, Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Польши в правительстве Шидло, назвал создание «министерства по европейским делам» идеей «неудачной» и «ослабляющей министерство иностранных дел», а также поставил под сомнение способности Шиманьского. В свою очередь Радослав Сикорский, возглавлявший польскую дипломатию в бытность правления партии «Гражданская платформа», ныне оппозиционной PiS, заявлял, что Моравецкий идет по британскому пути, где европейское направление напрямую подчиняется премьеру. И это ошибка, потому что председатель правительства будет в общении с Евросоюзом опираться лишь на концепции своей канцелярии и справки польских министерств и ведомств.

«Желание Моравецкого поставить под свой прямой контроль отношения с ЕС вызывает интерес, — писало в те дни ИА REGNUM. — Если воспользоваться британским примером, который привел Сикорский, то прямое участие на тот момент премьера Великобритании Дэвида Кэмерона в боданиях с Брюсселем обернулось в итоге Brexit для Лондона. Держит ли в таком случае Моравецкий в уме возможность Polexit? Увидим». Вот и увидели. Сколько бы сейчас «Право и Справедливость» ни заявляла, будто бы никакого выхода Польши из Евросоюза она не планирует, правящую партию все равно обвиняют в том, что она, по замечанию портала Onet, приступила к «операции по изменению сознания поляков», а сам Polexit «может произойти в следующий срок правительства PiS, когда новый бюджет ЕС перестанет быть таким щедрым для Польши». Но хочет ли Моравецкий оказаться тем человеком в польской истории, о котором напишут, что при нем страна перестала быть частью единой Европы? И нужно ли это ему, еще молодому и перспективному политику, который мог бы по окончании премьерских полномочий задуматься о переезде в Брюссель, чтобы там продолжить свою карьеру? В этой ситуации лучшее, что сейчас может сделать премьер, это добиться того, чтобы вместе с ним в переговорный процесс с руководством ЕС вступил бы и МИД Польши.

Adrian Grycuk МИД Польши

Для этого ему необходимо не просто вернуть министерству назад три европейских департамента, но и сделать министром иностранных дел пользующегося доверием Качиньского евроскептика, чтобы разыграть партию «хорошего полицейского против плохого полицейского». Возможно, это вскоре и произойдет. По данным бывшего польского дипломата Витольда Юраша, готовится замена нынешнего главы МИД Збигнева Рау. Среди кандидатов в министры внимания заслуживают два профессора — депутаты Европейского парламента Рышард Легутко и Здислав Краснодембский. Оба они принимают активное участие в информационной войне «Права и Справедливости» против «зловещих» евробюрократов. Как отмечает Юраш, «Качиньский имеет «слабость» к профессорам и считает, что это помогает в дипломатии, хотя практика показывает, что во внешней политике академические звания чаще означают избыток идеологии, а не прагматизма». Но именно такой министр, «пан Нет», грозящий кулаком Брюсселю, и мог бы снять часть ответственности с Моравецкого, позволив ему сосредоточиться на поиске компромиссов с ЕС.