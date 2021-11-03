На крупнейшую лесопромышленную компанию Дальнего Востока замахнулись японские инвесторы, которые планируют получить контрольную долю в группе RFP Group — одном из главных мировых экспортёров лесоматериалов в Китай. Что, в случае одобрения сделки правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россию, получит под контроль Iida Group Holdings, — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз леса

О планах Iida Group Holdings приобрести 75% доли в RFP Group стало известно из ходатайства в ФАС, поданного крупнейшим в Японии малоэтажным застройщиком, на которого приходится треть этого рынка.

Издание РБК со ссылкой на собственные источники сообщило, что в периметр сделки войдут только лесные и лесопромышленные активы RFP Group, а транспортная часть, в частности АО «Амурское пароходство», останется у прежних акционеров.

Рассмотрим подробнее, что представляет собой группа, которая позиционируется в качестве лидера в РФ по экспорту круглых лесоматериалов в Китай (20% российского экспорта в год).

О холдинге и его активах

Предприятия группы работают в Амурской области и Хабаровском крае, занимаясь лесозаготовкой уже порядка 80 лет. На Дальнем Востоке холдинг позиционирует себя в качестве лидера — на него приходится порядка 2 млн кубометров в год. Он же занял прочное лидерское место в РФ по объему доступной лесосеки — 4,5 млн кубометров в год.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сосновый лес

Из данных на сайте RFP Group следует, что акционерами выступают Российско-Китайский инвестиционный фонд, созданный в 2012 году Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) с долей 42%, Invest AG — 27% и Millhouse Романа Абрамовича — 31%.

Основными активами группы по линии лесозаготовки числятся АО «Дальлеспром» и АО «Флора». Лесоперерабатывающий проект группы является резидентом ТОР «Комсомольская», где предусмотрены преференции для инвесторов.

(сс) Leonrid Александр Абрамов

Лес рубят — щепки летят

Рассмотрим подробнее, что представляют из себя АО «Дальлеспром» и АО «Флора».

«Дальлеспром» учреждено в мае 1993 года. Уставный капитал — 743 507 718 рублей. В активе АО — доли в десятке российских компаний. В марте 2020 года в состав общества влилось ООО «Джелтулак Лес». Помимо этого, из АО были выделены четыре новых ООО — «Амгунь», «Джаур», «АркаЛес» и «Компания ФВС».

Из пояснительной записки к финансовой отчётности АО за 2020 год следует, что оно ведёт производственную деятельность по месту нахождения своих девяти лесозаготовительных участков.

По открытым данным, компания была поставщиком почти 20 госконтрактов на общую сумму свыше 13 млн рублей.

(сс) skoddeheimen Вырубка леса

Любопытный факт: в пояснительной записке в разделе «бенефициар» указано, что его данные не раскрыты в бухотчетности в силу закона «О персональных данных». При этом в качестве лица, имеющего право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества, указана кипрская частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «РФП Холдинг (Сайпрес) Лимитед», и есть в тексте отметки о единственном акционере, что говорит о сложной структуре владения, в том числе и через юрисдикцию иностранного государства.

В качестве связанных сторон на конец декабря 2020 года в АО фигурировали члены совета директоров — Дмитрий Вальтфогель (работал в структуре группы компаний «Мечел»), Альберт Дружинин, Роман Романовский, Евгений Купряшин, Сергей Гвоздев.

На конец 2020 года чистые активы общества «Дальлеспром» составили 4,265 млрд рублей.

Минпромторгом РФ акционерное общество включено в список системообразующих организаций, а также оно входит в список организаций, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность Хабаровского края.

Khabkrai.ru Заготовка древесины в Хабаровском крае

Что касается АО «Флора», то этот актив два года подряд демонстрирует чистые убытки: 43,361 млн рублей в 2020 году и 4,9 млн рублей в 2019 году. Фирма учреждена в 2008 году для работы в сфере лесозаготовки. По данным базы Спарк, на 2018 год 100% доли в фирме было у кипрской фирмы Silchem Holdings Ltd, но, по данным из отчётности фирмы, в апреле 2020 года офшор реализовал свой пакет АО «Дальлеспром».

Потребность в прямых инвестициях у российских лесопромышленников возникла на фоне запрета экспорта необработанной или грубо обработанной древесины, который вступает в силу с 1 января 2022 года. Теперь лесорубам придётся переориентироваться на переработку, сделав это в ускоренном темпе и, вероятно, на деньги японских инвесторов.