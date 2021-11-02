Американский сенатор Джон Баррассо отправил письмо министру энергетики Дженнифер Грэнхолм, требуя отчетности о том, сколько стоила налогоплательщикам отправка сотрудников минэнерго США на климатическую конференцию COP26 в Шотландии в 2021 году.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«По данным журнала Time, COP26 станет самой дорогой конференцией в истории. Чтобы понять картину расходов, которые понесут налогоплательщики за эту двухнедельную международную конференцию, я прошу вас ответить на прилагаемые вопросы», — написал Баррассо и добавил, что он «обеспокоен тем, что факт раздутой делегации США контрпродуктивен для миссии ЕС». Политик также указал на «лицемерный тон» США, которые клянутся «внести значительный вклад в снижение выбросов углерода».

Вместо того чтобы лететь на конференцию, Баррассо намекнул, что американским чиновникам следовало бы использовать онлайн-технологии.

«Вызывает недоумение тот факт, что в новый век цифровых коммуникаций и на фоне продолжающейся пандемии чиновники исполнительной власти без необходимости предпочитают летать на самолетах, внося вклад в выбросы углекислого газа, и подвергать себя риску заражения COVID-19, — написал он. — Если они не могут ходить в офис здесь, в США, они не имеют права посещать экстравагантные конференции по всему миру».

U.S. Senate Джон Баррассо

Напомним, что политики совершили международные авиаперелеты на фоне предложения президента США Джо Байдена к 2030 году сократить выбросы на 50−52% по сравнению с уровнем 2005 года.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Переключая каналы в выходные, я заметил, что всё, что мы делаем, имеет гигантский след выбросов. Это относится к спорту, школе, правительству, авиаперелетам, развлечениям. Мы лжем прямо в лицо детям, говоря, что это можно исправить. Это невозможно, и единственное, что можно сделать, это подготовиться к изменению климата, а не ждать, что электромобиль что-то изменит, потому что это не так. Подготовиться, а не пытаться изменить поведение и деятельность людей, потому что они не изменятся. Инвестировать в подготовку, потому что все остальные находятся в утопическом мышлении», — пишет JackRandom.

«400 частных самолетов проносятся над Глазго, выбрасывая в атмосферу больше CO2, чем шотландцы выбрасывают за год», — отмечает FutTheWuk164.

«Изменение климата — это зарабатывание денег. Это вовсе не спасение окружающей среды. Просто посмотрите, что сделал Байден. Теперь мы получаем нефть из стран, которые заботятся об окружающей среде меньше, чем США», — считает NotCalifornia.

«Американцы не расточительны, мы — одна из немногих стран, которые перерабатывают отходы. Мы являемся лидерами в частном владении солнечной энергией. Частные лица сами решают платить более высокую цену за энергию ради сохранения окружающей среды. Страна, которая лидирует в мире по энергоэффективному освещению и другим энергоэффективным приборам», — напоминает NotCalifornia.

«Еще раз: это погода, она меняется! То холодно, то жарко», — пишет deltayankee005.

«Неужели они не летали на электрических самолетах? И не взяли 85 электромобилей и 2 грузовых самолета, полных электрооборудования. А потом приплыла Грета Тунберг», — иронизирует ConservativeView.

«Сенатор задал хороший вопрос. Почему бы резко не снизить углеродный след, проведя онлайн-саммит? Они могли бы подать пример другим. Кроме того, если бы Джо понадобилась подсказка, они бы просто отключили его трансляцию, как это делается на пресс-конференциях, если он сбивается со сценария», — комментирует CaptainSanity.

«Многие американцы хотели бы узнать цену углеродного следа делегации США, посетившей эту шутовскую конференцию. Также в отдельном сравнении добавьте углеродный след Безоса и другой американской элиты, которые присутствовали на конференции, чтобы показать свою фальшивую заботу», — призывает Glg5151.

Ruben de Rijcke Выхлопные газы

«G20 — это отпечаток не следа, а огромной углеродной лапы! Это бесполезная встреча марионеток ГЛОБАЛИСТОВ. Настоящей встречей элиты, которая контролирует марионеток G20, будет следующая встреча Devious или Builerberg в Северной Америке. Именно эти КУКЛОВОДЫ пытаются контролировать нас», — делится skyrider256.

«Просто еще одна бесплатная поездка для всей администрации Байдена. Они делают то, что хотят, а затем хотят, чтобы остальные американцы делали то, что они говорят — кучка лицемеров», — критикует winnpop.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября и посвящена климатической повестке. По заявлению председательствующей на саммите британской стороны, целью мероприятия является поддержание предельного уровня повышения температуры на планете на 1,5 градуса по шкале Цельсия, а также активизация финансирования зеленого энергетического перехода и подготовки к последствиям климатических изменений.

Для достижения цели предлагается использовать природный газ, энергию ветра и Солнца, а также прекратить добычу всех новых видов ископаемого топлива.