Десятки людей получили ранения и по меньшей мере 12 человек погибли в США за прошедшие выходные по причине массовых расстрелов во время празднования Хэллоуина. Минимум 12 человек погибли во Флориде, Калифорнии, Кентукки, Техасе, Колорадо и Иллинойсе 30 и 31 октября, согласно данным, собранным в архиве насилия с применением огнестрельного оружия (GVA). Еще 52 человека были ранены, в результате чего общее число пострадавших за выходные достигло 64 человек.

U.S. Marine Corps Выстрел

Отметим, что некоторые высказывают мнение, что волны жестокости в США провоцируются популярными сериалами, которые воспевают маньяков и убийц.

Так, российский режиссер Анна Меликяннаписала по поводу взлетевшего на вершину рейтингов Netflix сериала «Игра в кальмара»: «Я вот, к примеру, вижу, что вскоре участятся случаи, когда обиженные школьники будут брать огнестрельное оружие, приходить в школу и расстреливать своих одноклассников. И для меня здесь есть прямая связь и с таким фильмом, как «Игра в кальмара» тоже, у которого основная аудитория подростки и который был раскручен впервые в истории через сеть «ТикТок». И часть вины за этих убитых реальных, а не экранных детей будет лежать и на создателях фильма тоже, хоть это и недоказуемо. И представляю, сколько теперь появится подобных фильмов, большие деньги хотят заработать все. Это, конечно, понятно, но все-таки должен художник нести ответственность за то, что он делает. И делает неплохо. И как красиво и лихо сняты все игры (при полной беспомощности общей драматургии фильма), как это вкусно визуально в этом ярком лего-городке и с каким наслаждением смакуется каждая смерть, в рапиде, под Фрэнка Синатру, и так 9 часов подряд, и как жизнь человеческая ничего не стоит, и как легко решить любую проблему, просто нажав на курок и убрав лишнего, как в компьютерной игре. И какое появляется животное чувство и желание кого-нибудь пристрелить и разрешить все свои проблемы >…< А еще скоро Хеллоуин, и уже известно, что в этом году самым популярным костюмом на Хеллоуин стал костюм узника из «Игры в кальмара», то есть миллионы людей на следующей неделе нарядятся в костюмы узников концлагеря и пойдут что-то там свое праздновать. А фильм я смотрела со своей дочкой подростком. А она его смотрела второй раз, чтоб показать мне и самой посмаковать, потому что он ей нравится, как нравится и миллионам подростков по всему миру. И это очень страшно. Короче, для меня этот всемирный небывалый успех этого фильма это такой жирный приговор всему человечеству».

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Выстрел

Американские интернет-пользователиобсудили шокирующую новость под соответствующей публикацией Fox News. При этом стоит отметить, что такое количество смертей всего за два дня не удивило американцев. Интересен и тот факт, что американцы считают виновными в волне насилия не медиа-холдинги, но афроамериканские общины.

«А дети еще приходят к соседям за конфетами? Я живу в густонаселенном районе, в моем районе более 300 домов, но вчера ко мне пришло менее 20 детей. Все они пришли очень рано. Ни один ребенок не пришел ко мне позже 17:30. Погода тоже была абсолютно идеальной. Мне это показалось очень странным. В детстве я не начинал ходить за угощениями, пока не стемнеет», — вспоминает falcontruth316.

Напомним, что 1 ноября на Fox News появилась новость, что во время Хэллоуина одному ребенку подсунули иглу, спрятанную в конфете. Родители успели обнаружить ее до того, как ребенок был ранен.

«В статье не упоминаются 63 человека, убитых в Чикаго в прошлом месяце — октябрь был в какой-то степени обычным месяцем для Чикаго. Однако, учитывая 717 убийств в этом году, Чикаго все еще может попасть в заголовки газет», — отмечает Noahb@home.

«Это нормально для Чикаго. Когда я прочитал заголовок: 64 раненых и 12 убитых, я подумал, что это все Чикаго. Это была тихая ночь для них», — отвечает ColClink.

«Афроамериканцы совершают непропорционально большое количество насильственных преступлений. Больше, чем представители любой другой расы. Преступность — это расовая проблема, от которой избранные чиновники бегут/прячутся. Политики заботятся только о голосах, а не об общественной безопасности!» — указывает peacefulmind.

Цитата из к/ф «Чужая территория». Реж. Уолтер Хилл. 1992. США Уличная банда

«СМИ также игнорируют этот вопрос. Они ссылаются на «всплеск преступности», но на самом деле это всплеск насильственных преступлений среди афроамериканцев. В некоторых районах число убийств выросло на 30%. Всплеск начался после мошенничества Джорджа Флойда», — отвечает SanGomez.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался после жестокого задержания стражами порядка в Миннеаполисе в марте 2020 года. После истории с гибелью Флойда и последовавших за этим акций протеста против произвола полиции и расовой дискриминации сотрудники правоохранительных органов всё чаще стали принимать решение об увольнении со службы. Так же частично было урезано финансирование полиции. Граждане считают, что это привело к росту количества преступлений.

«Никогда еще не было расы, которой давали бы так много просто так. Афроамериканцы потребляют ресурсы, как никто другой в истории. Полиция, пожарные, суды, тюрьмы, адвокаты, социальное обеспечение и медицина. 13% афроамериканцев потребляют больше, чем 50% белых, которые их непосредственно содержат. Белые стали рабами. Пришло время сбросить наши цепи», — призывает Conservamerican1.

«СМИ любят утверждать, что в Америке существует «проблема оружия». Однако, если убрать пять или шесть районов внутри города общий уровень убийств с применением огнестрельного оружия будет низким. Если вы избегаете афроамериканских кварталов, наркотиков и тех, кто их употребляет/торгует/продает, а также чужих товарищей, ваши шансы быть застреленным в Америке практически равны нулю», — рассказывает tripacer123.

Singlespeedfahrer Граффити в честь Джорджа Флойда

«Это прекрасная возможность сделать паузу и поблагодарить афроамериканцев за их огромный вклад в развитие нашего общества. Их мирный и щедрый характер делает их идеальными соседями, свидетельствуя об их приверженности исключительным гражданским ценностям, стабильным традиционным семьям, родительским навыкам, не имеющим себе равных в любой другой культуре, и их неизменной гордости за поддержание образцовой чистоты, опрятности и порядка в домах. Их стремление к академическому совершенству обогащает наши школы и служит примером для всех, кто надеется достичь выдающихся результатов как народ. Прибытие афроамериканцев в район повышает стоимость недвижимости. Они радуют соседей искренним уважением и примером всего того, чего они достигли благодаря своему энтузиазму к самосовершенствованию путем упорного труда и самодостаточной культуре честности и чести. Без их трудолюбия и творческого подхода мы были бы беднее как нация», — издевается 4n6_guy_ret.

«Шоколадный вид людей неправильно понимают. Это всего лишь их способ вывести приятное времяпрепровождение на новый уровень», — переходит к оскорблениям askingforafriend786.

«Дорогая черная община, американцы выбросили на ваши нужды триллионы долларов и создали десятки программ по привилегиям черных, и за 50 с лишним лет после принятия закона о гражданских правах ваша община и ваше поведение становились все хуже и хуже. На ваших улицах царит жестокий беспорядок, ваши дети, в большинстве своем оставшиеся без отца, становятся преступниками так же легко, как дышат воздухом, а ваши «лидеры» богатеют, говоря вам, что вы вечные жертвы и во всех ваших проблемах виноват белый человек. Уважение нужно заслужить, а не получить. Вытащите свои головы. НИКТО НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ, КРОМЕ ВАС САМИХ», — подчеркивает SARNAC.

«С нашими законами и конституционными правами нельзя активно предупреждать преступления», — считает Ponder.

«Давайте посмотрим статистику, чтобы мы могли решить проблему. Все ли они были афроамериканцами? Правительство заводит статистику по всем преступлениям, связанным с афроамериканцами. Давайте посмотрим на цифры», — просит melterofflakes.

«Хотите, чтобы плохих новостей становилось больше с каждым днем? Тогда продолжайте голосовать за партию демократов», — комментирует ringo964.

Как сообщало ИА REGNUM, волна насилия с применением огнестрельного оружия продолжает свое «смертоносное движение» по территории Соединенных Штатов. Так, только за выходные, приуроченные к национальному дню 4 июля, в результате перестрелок были убиты не менее 150 человек по всей стране, а число огнестрелов подскочило до 400 случаев.

Со ссылкой на данные CNN, журналисты SVT Nyheter отмечают, что в период с пятницы, 2 июля, по воскресенье, 4 июля, по меньшей мере 150 человек в США были убиты в результате более чем 400 перестрелок.

Так, в Чикаго уик-энд оказался самым кровавым: 99 раненых и 17 погибших. Среди раненых не менее 11 детей. Два сотрудника полиции Чикаго были ранены, когда они разгоняли многотысячную толпу и кто-то открыл огонь.