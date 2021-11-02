Молодая 18-летняя активистка Грета Тунберг присоединилась к протестам, прошедшим 1 ноября во время открытия саммита по климату COP26 в Глазго. Онлайн-петиция, в создании которой девушка приняла участие, быстро собрала более миллиона подписей. В открытом письме Тунберг и другие молодые активисты, включая Ванессу Накате, Доминику Ласоту и Митци Тан, обвинили мировых лидеров в предательстве из-за невыполнения собственных целей по борьбе с глобальным потеплением. Позже в ходе конференции обвинение Тунберг повторил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Грета Тунберг

«Обещания останутся пустой болтовней бла-бла-бла, повторю фразу, если мы не станем реалистами», — сказал Джонсон, процитировав Тунберг, которая ранее говорила, что политики только и делают, что «бла-бла-блакают».

Активистку, чья забастовка в 2018 году разожгла молодежное климатическое движение, окружила толпа сразу после ее выхода с центрального вокзала Глазго, согласно видеозаписям, размещенным в социальных сетях. Отметим, что на прошлой неделе Тунберг сказала в интервью BBC, что организаторы саммита не пригласили молодых активистов, потому что присутствие «радикальной» молодежи заставит их выглядеть плохо», — сказала она, используя воздушные кавычки.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Мне нравится эта девушка. Жаль только, что она опоздала. Мы уже прошли переломный момент. Теперь для человеческой расы это лишь вопрос времени. Мать-природа всегда побеждает», — пишет @LillyandGish.

Anders Hellberg Грета Тунберг

«Не глупите, климат меняется на протяжении всей истории. Менее чем на 1 градус за последние 100 лет. Просто сохраняйте спокойствие и тратьте меньше ресурсов, и мы, скорее всего, будем существовать, когда Солнце погаснет», — отвечает @Graham93201.

«Вот как влияет Грета на меня: до ее появления из ниоткуда я хотел, чтобы изменение климата прекратилось. После ее появления (из ниоткуда) я хочу, чтобы весь лед на Земле был растоплен…» — восклицает @BobbyRossi3.

«Неужели я единственный, у кого развилась острая аллергия на Грету?» — интересуется @pham_tin.

«Почему бы ей не попробовать устроить протесты в Китае? Там главные загрязнители», — отмечает @WalrusMegazord.

«Понравилось «больше никакого бла-бла», напоминает песню Armin van Buuren — Blah, Blah, Blah», — пишет @akkad_FP.

«Я рад, что она чем-то увлечена, но я не воспринимаю всерьез ничего из того, что она говорит», — указывает @tj2barker.

«Тунберг права. Речи этих политиков каждый раз звучат одинаково, но в итоге мы всегда видим бездействие в отношении климатического кризиса», — поддерживает @darrenpuscas.

«Грета, как вы заряжаете микрофон и камеру? От ветра и солнца? Ты сама ткала свою одежду? Как ты добралась до Шотландии? Вплавь? Юная леди, говорить может каждый. Действительно, бла-бла-бла», — осуждает @CraigYule4.

«В старости она сделает состояние на теме изменения климата», — считает @DoubleDHMCL63.

«А что они должны сделать? Остановить экономику? Лишить работы миллионы? Нужно сосредоточиться на адаптации, уже слишком поздно существенно влиять на климат», — уверен @Meok17280471.

«Зачем кому-то выбирать этого человека, чтобы он возглавил их «движение». Пусть люди, которые могут изменить ситуацию, делают свою работу, а юные активисты пусть возвращаются в школу», — советует @YIKESx01.

«Лидерам предстоит принять непростое балансирующее решение, но хорошо, что она решительно выступает в защиту планеты против лоббистов и спекулянтов с большими деньгами», — утверждает @BABSFREY.

«Я чувствую, что она хороший человек и действительно великий посланник… кто может делать такие же вещи в ее возрасте? Ее настойчивость имеет смысл. И все равно некоторые газеты и взрослые критикуют ее и называют ненормальным человеком. Это так глупо», — подчеркивает @Yuuki51155.

«Боже, я люблю ее. Она такая удивительная, умная, молодая. Я поражаюсь каждый раз, когда она держит микрофон в руках. Она — мир за пределами той жизни, в которой мы живем», — восхищается @ChristiAHolly.

«Могут ли они предложить решения? Расскажите мне о решении, а не жалобе», — просит@Jovannyvega.

(сс) ulricaloeb Грета Тунберг на забастовке по климату

«Решить проблему изменения климата — это отличная идея, но проблема в том, что это всего лишь отличная идея, пока вы не станете владельцем всех компаний по добыче ископаемого топлива. До этих пор ничего не изменится, но когда все пойдет не так, они спасут себя первыми и оставят вас позади», — считает @djsilverfox42.

«Она все еще прогуливает школу и морализирует всех?» — задает риторический вопрос @jasontwindad.

Как сообщало ИА REGNUM, во время саммита в Глазго, Шотландия, большинство мировых лидеров согласились с мнением научного консенсуса о том, что наша планета является бомбой замедленного действия — если температура повысится более чем на 1,5 градуса, то мир не спасти от катастрофического изменения климата.

Чтобы предупредить катастрофу, примерно 100 мировых лидеров должны ежегодно выделять на 7,6% меньше выбросов в течение следующих восьми лет. В глобальном масштабе это сократит количество выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году.

Для достижения цели предлагается использовать природный газ, энергию ветра и Солнца, а также прекратить добычу всех новых видов ископаемого топлива.

Администрация президента США Джо Байдена предлагает к 2030 году сократить выбросы на 50−52% по сравнению с уровнем 2005 года. Еще 27 стран Евросоюза поклялись за это же время сократить свои выбросы на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.