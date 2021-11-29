Китай стремится стать лидером во многих отраслях экономики и через своё присутствие в международных организациях (АТЭС, АСЕАН, ШОС, БРИКС, Азиатский банк развития) оказывать влияние на целые регионы.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Завоевать ведущие мировые позиции в цифровой экономике — одна из официальных стратегических цель Китая. Причем под цифровой экономикой узко понимаются технологии, используемые в торговле, логистике и финансах. Именно этот сегмент активно развивается в странах Ближневосточной Азии и является лакомым кусом для многих IT-гигантов.

Чтобы более пристально наблюдать за достижениями друг друга и вести более или менее честную борьбу за клиентов, несколько стран подписали Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA). К соглашению подключились Сингапур, Новая Зеландия и Чили.

В рамках соглашения цифровые идентификаторы стран-участниц могут быть взаимно признаны, будут разработаны механизмы для защиты личных данных, передаваемых через границу, и могут быть приняты общие стандарты электронного выставления счетов для сокращения времени обработки.

Теперь и Китай выразил заинтересованность в участии в этом соглашении. Официальная причина такого волеизъявления — желание промышленного гиганта достичь здорового и упорядоченного развития цифровой экономики. На встрече G-20, прошедшей 31 октября 2021 года в Риме, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин уже призвал страны обсудить и разработать международные правила цифрового управления, учитывающие интересы всех сторон и способствующие созданию открытой, справедливой и недискриминационной среды для цифрового развития.

WhiteHouse.gov Цитата из видео. На саммите G20

С другой стороны, у Китая есть все возможности — и технологические, и финансовые — навести порядок в хаосе финтеха и онлайн-трейдинга в рамках соглашения, как он это пытается сделать у себя с помощью классификационного каталога интернет-платформ.

Проект каталога делит интернет-платформы на шесть категорий от онлайн-продаж и ежедневных услуг до новостей и информации, которые будут классифицированы в зависимости от их размера на суперплатформы, большие платформы и малые и средние платформы.

Кроме того, классификация затронет и функциональные особенности платформ: те, что предназначены для общения, перестанут осуществлять платежи, те, что занимаются финансовыми операциями, перестанут выполнять роль мессенджера и социальной сети.

По замыслам разработчиков проекта справочника, это упростит борьбу с монополией некоторых интернет-платформ, помогая предотвратить излишнюю концентрацию капитала.

В справочнике делается особый акцент на то, чтобы интернет-платформы защищали права и конфиденциальность пользователей, права интеллектуальной собственности, трудовые права, не допускали утечки личных данных.

Во время пандемии интернет-платформы сыграли значительную роль в росте цифровой экономики Китая, в основном повысив объем покупок конечных потребителей. Тем самым платформы увеличили и свою капитализацию — к концу 2020 года общая рыночная стоимость китайских интернет-платформ достигла 16,8 трлн юаней ($2,62 трлн).

Выход со своими платформами на сформированный по единым правилам международный рынок, пускай состоящий пока из нескольких стран, — вот неозвученная задача КНР.

На совещании G-20 в Риме Си Цзиньпин заявил, что в рамках DEPA Китай может разработать международные правила цифрового управления, которые «отражают волю и уважают интересы всех сторон». По его словам, это также будет активно способствовать созданию «открытой, справедливой, справедливой и недискриминационной среды» для цифрового развития.

Однако пока неясно, как DEPA может быть гармонизирован с законом Китая о защите личной информации, а именно с правилами Китая о трансграничной передаче данных, которые подробно описывают порядок сбора, использования и хранения данных, а также включает требования к обработке данных для компаний, находящихся за пределами Китая.

23yy.com Юань

Возможно, Китай готов масштабировать свой опыт на страны-участницы соглашения, тем самым создавая свой международный цифровой экономический кластер.

Кроме Китая, предварительные переговоры о присоединении к DEPA ведут также Канада и Южная Корея.