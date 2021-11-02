Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом на полях конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго ситуацию в Донбассе. Об этом 2 ноября украинский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Во время разговора с Джо Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине», — написал Зеленский, опубликовав совместное фото с президентом США.

Заявление президента Украины обсудили в украинских телеграм-каналах «Крокодил», 112.ua, «Первый независимый» и Klymenko Time. Многие указали на то, что при поддержке США Киев и начал гражданскую войну в Донбассе.

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«Госдеп создал ситуацию на Украине, сверг власть и затеял войну на Донбассе в своих интересах, а Зе — простой холуй, исполняющий волю хозяина», — написал voland.

«Через неделю выяснится, что перекинулись парой слов по поводу погоды и короны, а через две скажут, что просто поздоровались», — добавил Valdez.

«Сколько можно в рот заглядывать Байдену, пора уже давно свои мозги включать (если они ещё есть) и поступать в интересах украинцев, а то время идёт, можно и не успеть смыться», — отметила Елена.

«Главное — сфотографироваться… А все остальное у него уже прописано…» — написала Татьяна К.

«Дедушка все равно уже все забыл», — иронизирует Serg.

«Всегда и везде [Зеленский] использует возможность поплакать и пожаловаться», — отреагировал Максим.

«Обсудил безопасность. И сразу начались обстрелы. Это как?» — не понимает Сергей К.

«Люди приехали отдохнуть, об экологии поговорить, а тут этот паяц ко всем пристает», — смеется R Ro.

«Если я не ошибаюсь, то это был саммит касающийся экологии. Это, выходит, Америка была за целостность лесов и безопасность при работах в шахтах??? Или о чем этот клоун?» — задался вопросом Роман Г.

«Спасибо тебе, дедушка Джо, за «джавелины», мы будем и дальше защищать вашу американскую территориальную целостность от этих… русскоязычных украинцев, которые хотят мира с Россией», — с сарказмом прокомментировал Дмитрий.

«Отличная фотография. Зеленский так преданно смотрит в глаза хозяина и, я думаю, он даже на носочки привстал», — прокомментировала совместное фото лидеров США и Украины Лариса М.

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«Что-то лакейское проскальзывает во взгляде и позе Зеленского», — отреагировала Людмила З. на совместное фото Байдена и Зеленского.

«Я вот тоже задумался, такие славные у Украины друзья и партнёры: США, Германия, Польша, Канада, — жизнь лучше не становится», — подытожил Andrey.

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