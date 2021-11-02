В июле президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о повторном введении санкций, если Владимир Путин использует газ в качестве «геополитического оружия». Это соглашение представляло собой уступку в обмен на отказ Байдена от санкций в отношении «Северного потока — 2», что позволило завершить его. Меркель уже поручилась за продолжение поставок газа через Украину — сомнительное обещание политика, покидающего свой пост.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

Несмотря на эти заверения Байдена и Меркель, Кремль занимается неприкрытым шантажом, чтобы сделать Европу заложницей российской газовой монополии «Газпром». Шантаж направлен на то, чтобы заставить Газпром ускорить сертификацию трубопровода «Северный поток — 2», поставляя в Европу меньше газа. Конечная цель Путина: разрушить конкурентный и прозрачный энергетический рынок Европейского союза.

Выходит, Путин использует газ в качестве геополитического оружия, а санкций, обещанных Байденом и Меркель, нигде не видно — и это еще один пример беззубости внешней политики Байдена и непоколебимой поддержки Ангелой Меркель «ведения бизнеса как обычно» с Россией. Еще одна линия на песке была смыта почти незаметно или вообще без внимания.

В соответствии с директивой Европейской комиссии по газу (которая была распространена на российский газ) поставщики газа обязаны отделять добычу от поставок, предоставлять третьим лицам доступ к трубопроводам и публиковать прозрачные цены. Если Газпром будет признан связанным этими правилами, он должен либо продать свои транспортные мощности с аукциона, либо передать их кому-то другому. Газпром также должен выделить до половины мощностей «Северного потока — 2» для конкурирующих производителей плюс прозрачно публиковать свои тарифы.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

Эти правила газовой директивы неприемлемы для Газпрома. Газпром не является коммерческим предприятием. Вместо этого он являет собой «министерство газа», отвечающее за внутреннюю и внешнюю энергетическую политику Кремля. Его задача состоит в том, чтобы добиться доминирования в европейской энергетике за счет контроля над движением газа с востока и юга Европы.

С завершением строительства подводного трубопровода «Северный поток — 2» Россия сделала гигантский шаг к достижению своей цели — доминированию на газовом рынке Европы. «Северный поток — 2» полностью заменяет традиционные распределительные сети через Украину, Беларусь и Польшу. В сочетании с существующими «Северным потоком — 1» и «Южным потоком» Россия готова покрыть почти половину потребностей Европы в газе.

Игра еще не закончена. «Северный поток — 2» не сертифицирован немецкими регулирующими органами, как это предусмотрено немецкими судами. В ходе предварительных раундов немецкие регулирующие органы и суды отклонили просьбу Nord Stream 2 об освобождении от действия директивы по газу.

Более того, немецкие регулирующие органы и суды должны продемонстрировать, что их решения соответствуют законам Европейского союза. Кремль знает, что Европейский союз был противником «Северного потока — 2», так что это должно беспокоить Путина.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и глава Газпрома Алексей Миллер на судне-трубоукладчике Pioneering Spirit

Суть в следующем: если газовая директива будет считаться применимой к «Северному потоку — 2», Газпром должен будет вести себя отчасти как конкурентоспособное предприятие, несмотря на свою значительную долю рынка.

Если бы дело дошло до неблагоприятного решения, Кремль удвоил бы свои усилия по захвату регулирования, созданию фиктивных компаний для выполнения требований по разделению и заключению секретных сделок, чтобы отделить небольшие страны от любого европейского консенсуса. Эти контрмеры потребуют времени, и Россия стремится укрепить свое доминирование.

Одним словом, Газпром отчаянно нуждается в освобождении от газовой директивы, и поэтому он готов участвовать в неприкрытом энергетическом шантаже, чтобы добиться благоприятного решения от европейских регулирующих органов.

Теперь, когда физическое строительство «Северного потока — 2» завершено, Газпром сократил добычу и поставки, чтобы повысить спотовые цены на газ в пять раз. Он ограничил поток газа через Украину до тонкой струйки и больше не поставляет его в Венгрию через Украину по дополнительному соглашению. Крошечную Молдавию запугивают, чтобы она отменила правила газовой директивы.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка газопровода «Северный поток — 2»

Путин и Газпром заявили, что Россия будет поставлять больше газа, если «Северный поток — 2» будет сертифицирован. (При обычных обстоятельствах сертификация не была бы завершена до весны или лета). Путин отрицает, что идет газовая война. Он настаивает на том, что Россия добросовестно поставляла газ в соответствии со своими долгосрочными контрактами. Ошибкой Европы было полагаться на покупки на спотовых рынках. Из-за ограниченного предложения в России спотовые цены стремительно растут, как раз когда Европа вступает в свои холодные месяцы. Настоящий переворот для Путина, когда встревоженная Европа вступает в свои зимние месяцы.

Да, Россия объявила войну институтам энергетического рынка ЕС. Послание России состоит в следующем: если вы хотите отапливаемые квартиры и электричество по разумной цене этой зимой, освободите «Северный поток — 2» от ваших конкурентных правил.

То, что Россия ведет войну против ЕС и его институтов, неудивительно. Остальная Европа, особенно Восточная Европа, предостерегала против «Северного потока — 2» как способа прекратить транспортировку газа через Украину. «Северный поток — 2» был построен для того, чтобы отстранить Украину от энерготранспортного бизнеса и, таким образом, дать Газпрому возможность диктовать энергетическую политику Европы.

Gazprom.ru Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

В Германии еще не сформировано новое правительство, но кажется очевидным, что Социал-демократическая партия Германии будет старшим партнером в любой коалиции. На протяжении многих лет СДПГ со своей Ostpoltik неизменно поддерживала «обычный бизнес» с Россией. Мы бы предположили, что новое правительство найдет способ уступить Путину ради безопасного энергоснабжения. По сути, главный пропагандист европейского единства говорит своим партнерам, что каждый сам за себя, когда дело доходит до энергетики.