В октябре депутат Госдумы Пётр Толстой сообщил, что информационная кампания против ковида была проиграна в России. Конечно, если считать победой кампании убежденность большинства граждан в необходимости вакцинации, то это проигрыш. Но даже в отрицательном результате есть свои положительные стороны. Провал агитационной кампании за прививки от ковида должен быть учтен и привести к выводам независимо от того, полезна прививка или вредна. Что же показал этот провал? Что людям стала ненавистна манипуляторская риторика, с которой к ним подходит официоз, пытаясь вдохновить на какое-нибудь действие. А ведь такую реакцию широких народных масс можно было бы предсказать заранее, если, конечно, кто-нибудь озаботился бы получить объективную информацию о состоянии умов. Теперь же раздаются голоса как бы здравомыслящих, которые предлагают поискать новые аргументы. Новые аргументы — это хорошо, но чертовски мало. Менять надо прежде всего тон и сам принцип, предполагающий допустимость манипуляции.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Иначе получается, как в том анекдоте про низкую посещаемость борделя, в котором для исправления ситуации решили, что надо переставить мебель. Но похоже, что настала пора «менять девочек», потому что те, которые трудятся на ниве массового охмурения сограждан повальной вакцинацией, все больше и больше демонстрируют отсутствие владения предметом. Хотя, прежде чем это произойдет, должно в соответствующие руководящие умы прийти понимание, что так, как им напевают адепты нынешней стратегии, результата не добиться. Настала пора возвращаться к объективности и фактам.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации в ТРК Галлерея

Впрочем, объективность уже долгое время многие «властители умов» по всей планете стараются задвинуть подальше. Причина, скорее всего, в том, что вот так начнешь объективное расследование на широкую публику и мало ли до чего докопаешься, столько вранья было нагромождено и тут и там. Себе дороже может выйти, нет уж, пусть сознание дорогих телезрителей остается фрагментарным, а выводы за них делает специально обученный пропагандист. Так-то оно, конечно, так, только вот есть нюанс. Не работает эта схема, и чем дальше, тем больше не работает. Потому что есть, если уже говорить о России конкретно, как минимум память в российском коллективном сознании, что те, кто позволяет из себя делать дураков, живут плохо и недолго. Особенно после всех практических упражнений, проделанных российскими гражданами на эту тему за последние три десятка лет «единства и независимости». Это как-то останавливает граждан всякий раз, когда кто-то опять начинает рекламную обработку публики с минимумом объяснений и тем более с попытками запугивания. Так можно вести себя только перед тем самым необразованным и безответственным «квалифицированным потребителем», в которого до сих пор пытаются превратить российских граждан, не сподобившихся быть причисленными к истеблишменту. Только «квалифицированный потребитель», о пришествии которого грезили вожди постперестроечного российского образования, похоже, так и не пришел. Или пришел, но не в тех объемах, а всего лишь, как показала ковид-эпопея, в размере 15−20% от общего числа российских граждан. Для тех, кто желает рулить только через манипуляцию, обращаясь только к чувствам сограждан, эта ситуация, разумеется, очень печальна, ведь только «квалифицированный потребитель» способен одновременно безоговорочно «вестись», когда его запугивают или заманивают с телеэкрана, и при этом открыто презирать чужую точку зрения, аргументы и стремление к объективности. Это все не для него, ему надо «штоб красиво». Или страшно. Главное, чтобы не надо было ни о чем думать, для этого есть начальство. К счастью, «замер по ковиду» показал, что пресловутых лохов (зачеркнуто) «квалифицированных» в России выросло не подавляющее число. Хотя, читая сетевые комментарии, поражаешься агрессивности и хамству многих из тех, кто причисляет себя к защитникам вакцинации. Нет, конечно, кто-то из граждан России вакцинировался исходя из разумных доводов, и сам вовсе не помесь дурака с невежей. Беда только в том, что информационная кампания была направлена совсем не на них. Так что же делать в такой ситуации?

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках с записью о вакцинации против коронавируса

А есть ли что-нибудь кроме манипуляции, которая призвана давить на чувства и больше ни черта не умеет? Есть, но тут, как ни крути, не уйдешь от необходимости сообщать правду. Но если другого выхода не остается, правду заговорит даже телевизор. И тут тот, кто первым на официальном уровне начнет открытое и честное обсуждение, получит значительное моральное преимущество перед всеми остальными. Все равно начинать-то придется. Значит, возвращаемся к объективности? Как раз вакцинация — отличная тема для этого, ведь речь идет о том, чтобы убедить людей с достоверными цифрами и аргументами в руках. А всякое принуждение оставьте для совсем других случаев. Ни сторонникам вакцинации, ни их противникам не стоит вести себя в споре так, как будто на их стороне окончательная истина. Вот и поговорим.