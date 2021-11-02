Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым, Донецкую и Луганскую Народные Республики очагами экологической опасности в Европе. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 1 ноября Зеленский заявил в ходе выступления на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены. Планета же получила две экобомбы в центре Европы: «оккупированные» Крым и часть Донбасса. Остров с неповторимой флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса: затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды», — сказал он.

Заявление украинского лидера обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала «Наш» и издания «Шарий.net» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»), а также на YouTube-канале «Страна.ua». Многие указали на то, что на Украине имеются немалые проблемы с экологией. Были также и те, кто напомнил, что Украина перекрыла поступление воды в Крым.

«Я думал Чернобыль — это экобомба или вырубленный лес в Карпатах, а оно вон как», — отметил Dmitriy K.

«Украина — это экобомба. Вот уж реально…» — пишет Максим П.

«То ли дело Кривой Рог…» — добавил Виктор Т., указав на проблемы с экологией в родном городе президента Украины.

«А Украина с ее подходом к ЧАЭС — это что?» — задалась вопросом Татьяна З.

«Крым и был военной базой России. Только раньше нам за это платили, а теперь бесплатно», — отметил Денис М.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

«Воду перекрыть, электроэнергии лишить, — это что?!» — спросил Николай П.

«Ого. Оказывается, нехватка питьевой воды это угроза миру? Когда бандеровцы перекрыли Крымский канал, они, оказывается, угрожали миру?» — задался вопросом Александр Т.

«А если бы там (в Крыму — М. Р.) была военная база НАТО, это бы не была бы экобомба?» — не понимает Ekaterina K.

«В Крыму в любом случае была бы база. Так что пусть про него не вспоминает!» — пишет Anton Don Bass.

«К сведению знатоков: Крым всегда был военной базой и в СССР, и в РФ, и таковой является и сегодня!» — написал Юрий Ш.

«Видимо, Большой барьерный риф интересует его больше, чем отопительный сезон на Украине. А будущее потепление климата — больше, чем предстоящая зима», — отметила Татьяна П.

«Далее Остапа понесло… И на Климатическом форуме он всем рассказал, какая Украина хорошая, а все остальные — не очень. Самая не очень была, как обычно, Россия…» — добавил Александр Б.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Великобритания)

«Ох уж эта украинская черта — искать в любой зраде перемогу (искать в любом поражении победу — М. Р.). Уничтожили промышленность — скажем, что стали лидерами по сокращению выбросов. Перекрыли канал в Крым, упрекнем «агрессора» в экологической катастрофе. Ну и, конечно, куда же без «куска остановки и паспортов», это же Петькин (Порошенко — М. Р.) тренд, нужно соответствовать. Лучше бы и правда Кличко выбрали, его просто никто бы не понял, и на этом всё, а тут прям очередное позорище на весь мир», — пишет pashu8686.

«Про перекрытую воду Крыму, про проданный лес Карпат переживальщикам за климат в Европе ничё не сказал? Про обстрелы Украиной шахт на Донбассе? Только украинцы могли себе выбрать такую гниду», — отреагировал «Ван Гоги».

«Он забыл напомнить, что Украина первая по скорости сокращения промышленности как таковой, поэтому выбросов меньше, есть чем гордиться», — с сарказмом подытожил Николай С.

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