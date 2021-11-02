Лидер основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии (КДП) Юкио Эдано заявил, что уйдет в отставку с поста, который он занимал с момента основания партии четыре года назад, после того как она плохо выступила на всеобщих парламентских выборах в ключевую палату представителей.

DAJF Юкио Эдано

Такова японская традиция, когда не оправдавший ожиданий и обещаний политический лидер не только приносит публичные извинения, но и покидает доверенный ему пост.

«Моя неадекватность — причина, по которой это произошло», — сказал он на партийном собрании. — Я от всего сердца приношу извинения руководству партии, нашим сторонникам по всей стране и больше всего нашим коллегам, которые, к сожалению, не были избраны».

Во время предвыборной кампании 57-летний политик критиковал деятельность премьер-министра Фумио Кисиды и его предшественников по борьбе с COVID-19, призвав к смене правительства правящей коалиции во главе с Либерально-демократической партией.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

Однако вместо ожидаемого увеличения представительства КДП в 465-местной палате представителей число мест партии сократилось со 110 до 96. Это произошло, несмотря на сотрудничество на выборах КДП с другими оппозиционными партиями и группами, включая Коммунистическую партию Японии. Информационное агентство «Киодо цусин» дает понять, что это не только не помогло успешно выступить на выборах, но и осложнило ситуацию для оппозиции, ибо антикоммунистически настроенное руководство поддерживающего КДП крупнейшего профсоюзного объединения Японии «Рэнго» было категорически против сотрудничества с Компартией Японии.

Обращается внимание на то, что КДП на сей раз не удалось провести в парламент в своих одномандатных округах политиков-тяжеловесов с большим стажем депутатства, таких как Итиро Одзава в префектуре Иватэ и заместитель лидера партии Киёми Цудзимото в префектуре Осака.

Объявляя о своей предстоящей отставке, Эдано заявил: «КДП обязана сделать следующий шаг к тому, чтобы стать альтернативным выбором (для японцев). Поэтому я решил, что подготовку к выборам в палату советников в будущем году и следующим всеобщим выборам партия должна вести при новом лидере».

Эдано стал известен в стране как ответственный в правительстве демократов за ликвидацию последствий аварии на фукусимской АЭС в 2011 году. Впоследствии он возглавил группу либеральных законодателей, которые вышли из ныне несуществующей Демократической партии и сформировали КДП в октябре 2017 года.

Ответственность за фактическое поражение на выборах взял на себя и генеральный секретарь КДП Тэцуро Фукуяма, который также заявил о намерении оставить свой пост.

Несмотря на общую победу ЛДП, результаты выборов привели к кадровым изменениям и в правящей партии. Это произошло из-за поражения недавно назначенного генеральным секретарем Либерально-демократической партии Акира Амари, который проиграл своему сопернику из Конституционно-демократической партии в префектуре Канагава. Так как потеря депутатского мандата рассматривается в Японии как лишение доверия избирателей, Амари заявил премьер-министру о своем уходе с важного партийного поста.

World Economic Forum Акира Амари

Как сообщают японские СМИ, Кисида отставку принял и готов назначить генеральным секретарем действующего министра иностранных дел Тосимицу Мотэги. О том, что этот вопрос решен, свидетельствует сделанное Мотэги заявление о надежде на продолжение его преемником на посту главы МИД переговоров с российскими властями.

«Исходя из ранее проведенных обсуждений с российской стороной, мы, стремясь к полноценному развитию отношений двух стран, работали над решением территориальной проблемы и заключением мирного договора. Я надеюсь, что мой преемник на посту главы МИД, следуя обозначенномуу ключевому курсу, будет неустанно продвигать переговорный процесс между Японией и Россией», — заявил Мотэги на пресс-конференции в Токио.

Как известно, «ключевой курс» премьер-министра Кисиды и его кабинета состоит в том, чтобы твердо требовать от Москвы «возвращения всех северных территорий» как условия подписания японо-российского мирного договора. То есть российское правительство еще до заключения договора должно согласиться на отказ в пользу Японии от всех южнокурильских островов и омывающих их богатых ресурсами 200-мильных эксклюзивных экономических зон. Так как выполнение подобного требования является явно нереалистичным, переговоры о «мирном договоре» теряют всякий смысл.

По данным агентства «Киодо цусин», следующим главой МИД Японии может стать бывший министр обороны Ёсимаса Хаяси.