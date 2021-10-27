В России целенаправленно вводят систему QR-кодов. У многих ограничительная мера не находит понимания, поскольку, по сути, с ее помощью людей понуждают к вакцинации от коронавирусной инфекции, при том что прививка должна быть делом добровольным. Тема антиковидных мер остаётся «горячей». Эмоциональные споры между сторонниками и противниками прививки не утихают. Более того, QR-коды подливают масла в огонь, и дискуссия разгорается с новой силой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

Пермяки взбунтовались и решили пойти против системы. В соцсетях собирают подписи за отмену QR-кодов о вакцинации. Сбор продолжится до 10 ноября.

29 октября 2021 года в прокуратуру Пермского края было подано заявление об отмене необходимости предъявления QR-кода для посещения общественных мест. С 26 числа было сдано 392 подписных листа, всего 2017 подписей жителей Соликамска, Чернушки, Чусового, Лысьвы, Березников, Перми и других городов и населённых пунктов Пермского края. Такая информация опубликована в Instagram-аккаунте «ЧП ДТП Пермь».

Большинство комментаторов поддерживают инициативу. Вместе с тем люди пессимистичны в ожиданиях.

«Правильно! Только вряд ли пройдет, так как на кону стоят тонны денег», — сказал один из пользователей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода в кафе

«Бесполезно! Они понимают, что мы правы, но увы… Это ничего не изменит», — считает другой комментатор.

В паблике «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» пользователь сообщила, что в общественную организацию «За права многодетных Пермского края» стали массово обращаться родители, чьи дети учатся в техникумах и других учебных заведениях Перми. Руководство учебных заведений настаивает на обязательной вакцинации студентов старше 18 лет. Сделать профилактическую прививку от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приказывают в срочном порядке до 30 ноября 2021 года.

«Родители взволнованы, и я разделяю их беспокойство. С момента появления новой коронавирусной инфекции в мире, до момента появления вакцины, прошло не так уж много времени, это говорит о том, что достаточные исследования на безопасность не проведены. Я против такой настойчивой принудительной вакцинации, особенно когда она касается наших детей. Не хочется, чтобы наши дети становились подопытными кроликами», — отметила Жанна М. и добавила, что, кроме вакцинации, руководство ссуза будет требовать и наличие специальных кодов.

«Если вспомнить события полуторагодовалой давности, начало этой пандемии, то видно, что все эти запреты, ограничения, закрытия не привели ни к чему, кроме социальной напряжённости. Ну вспомните, когда всех закрыли в марте 2020-го… что сделали с общественным транспортом? Правильно, в первые же дни сократили количество рейсов. Результат? Битком забитые автобусы и прирост заболевших. Сейчас? Запрет на работу, при этом летите, куда хотите, границы открыты. И по возвращении никто никого не протестирует на этот ковид, А зачем выборы в сентябре провели при такой ситуации? А перепись? До этой ситуации довели власть имущие и их дебильные действия. И правильно, что люди пытаются этому противостоять. У меня этот код есть, но я считаю, что недопустимо при такой напряжённости в обществе проводить ещё и такую сегрегацию. По кодам», — оставила комментарий Галина А.

Пользователи соцсетей окрестили QR-коды куриными и кукушкиными кодами, а саму систему называют «коронабесием». В эмоциональных порывах люди друг друга оскорбляют, демонстрируя агрессивное поведение.

«Люди, добрее будьте друг к другу. Сейчас нужно объединяться — не за страну, а за свободу, за себя, каждого, детей. Кто-то укололся, кто-то нет — и пусть. Важно, чтобы цель одна, понимание ситуации. А те, кто не хочет ничего делать, не шипите и не мешайте другим действовать. Всем добра», — попыталась выступить миротворцем Алена А.

Юрий Ш. считает, что государство не разделяет общество, но включает рычаги в борьбе с вирусом. «Не привился, не болел — сиди дома. Выбор-то ведь есть», — сказал он.

«Я привилась, мои сотрудники либо привитые, либо переболевшие. Но мы работать не можем. Какие, к черту, рычаги? Самодурство», — негодует Галина А.

«Я так чувствую, догавкаемся между собой, закон придумают новый, по которому полное подчинение всяким кодам и маскам», — сделал неутешительный прогноз Дмитрий М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе

Стоит отметить, на территории Пермского края QR-коды действуют с 25 октября, а регион входит в число субъектов РФ с худшей эпидситуацией по заболеваемости COVID-19.

Оренбуржцы тоже возмущаются в соцсетях. В Оренбурге с 1 ноября при посещении учреждений культуры необходимо предъявлять QR-код, свидетельствующий о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Один из пользователей негодует по поводу того, что купил билеты на спектакль, QR-код получить не успевает, а ПЦР-тестирование стоит 1,2−2 тыс. рублей. Стоимость билетов — больше 1 тыс. рублей. Комментаторы советуют отказаться от культурного похода, а деньги потратить на отдых семьи и шашлыки во дворе.

Пользователи соцсетей не исключают того, что новшество может оказаться провальным, если его игнорировать, например не посещать массовые мероприятия, театры, музеи. Многие люди не видят логики в ограничительной мере, аргументируя тем, что «те, кто привит, тоже болеют и распространяют. И код не помогает».

«Цифровое рабство, и вирус тут ни при чём», — считает один из комментаторов. Он нашел поддержку со стороны других пользователей, по мнению которых, человек уже «как на ладони» из-за требований персональных данных повсеместно и за ним ведется «тотальная слежка». QR-код ее только усилит.