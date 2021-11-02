Спустя месяц после того, как американская атомная подводная лодка проекта «Сивулф II» USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, американские военные наконец изволили огласить результаты расследования причин происшествия. По сообщениям USNI News от 1 ноября, USS Connecticut напоролась на неизвестную подводную гору на дне Южно-Китайского моря.

Иван Шилов ИА REGNUM Южно-Китайское море

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo ждали этого момента очень долго, сломав не одну тысячу пик в словесных баталиях. И вот этот день настал, породив еще больше бурлений под соответствующей публикацией в паблике Phoenix Net.

«Свинья долбанулась рылом о дерево, как я и предполагал», — заключил Nasdaq.

«Ах вы ж мерзавцы, поломали нашу гору!» — возмутился Фу Сяоси.

«А вот раз так, то Соединенные Штаты должны нам компенсировать вред окружающей среде Южно-Китайского моря, после того как они нашу гору поломали», — добавил Сяоцззин

Цитата из видео Атомная подлодка ВМС США USS Connecticut

Кто-то предположил, что немедленно должны активизироваться девушки-правозащитницы экологического фронта, а также выступить за запрет атомных подводных лодок.

«Необходимо запросить координаты столкновения, мы должны изучить эту таинственную гору», — добавил «Гора Уминь».

«Давно уже выяснилось, что они напоролись на гору. Мы изменили морское дно, перекачивая песок, дабы намыть сушу для островов в Южно-Китайском море. Американские военные не удосуживались войти в Южно-Китайское море, чтобы обновить карту морского дна в последние два года», — пришел к выводу «Дио, который ест хлеб».

Кто-то отметил, что для изменения рельефа морского дна даже необязательно вмешательство китайских специалистов, достаточно иметь место геологическим катаклизмам вроде землетрясений и извержений вулканов, естественного происхождения.

Jason Thien Южно-Китайское море

«А может, их лодка попалась на крючок дядюшки Мо?» — предположил вдруг «Дьявол».

Напомним, что инцидент с подводной лодкой USS Connecticut произошел 2 октября. С тех пор в китайской сети не утихали споры о том, что же послужило причиной аварии. Предполагались и экзотические версии вроде Годзиллы. Однако официальная версия оказалась хоть и очень прозаической, но оставляющей достаточно пространства для веселья.