Российские СМИ очень оперативно доносят новости до китайского пользователя на китайском же языке, опережая в этом деле официальные китайские средства массовой информации. Китайские пользователи Сети обсудили этот феномен и дали свое объяснение происходящему под одной из публикацией в паблике газеты «Микромир» на социальной платформе Sina Weibo.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

«Новости российских СМИ по-прежнему выходят очень быстро, и большинство международных новостей внутри мы получаем через них», — заметил пользователь «Очки магических знаний».

«Международные новости, сообщаемые отечественными СМИ, почти всегда являются переадресацией или переводами из зарубежных СМИ», — ответил Чэнь.

Кто-то из комментаторов посетовал, что у Китая очень много иностранных корреспондентов, но почему-то фактически в Китае выходит очень мало международных новостей. Единственным исключением является агентство Синьхуа, считает «Иволга». Только оно дает международные новости для внутреннего потребителя в Китае.

N509FZ Информационное агентство «Синьхуа»

«Похоже, что раньше у Китая в Афганистане было всего несколько корреспондентов, и все они были сотрудниками информационного агентства Синьхуа. И все, кто занимался расследованием дел бразильских банд, были из агентства новостей Синьхуа», — уверен другой комментатор.

«Фейк-ньюс из-за границы повсюду, не говоря уже о новостях, подаваемых с пристрастием. Независимых, нейтральных и объективных новостных организаций очень мало, поэтому при перепечатке новостей в Китае действительно требуется время, чтобы отличить правду от лжи», — уверена «Сестра Ми Дуцзы».

«Китайская индустрия новостей действительно в ужасном состоянии. Агентство новостей Синьхуа является одним из крупнейших информационных агентств в мире и имеет широкий спектр зарубежных офисов. Однако новости агентства Синьхуа предназначены только для внутреннего использования, а другие страны не используют их. Вот почему Китай всегда пассивно проигрывает в международных войнах общественного мнения», — заключил Ту Чунчжи.

Hauortrees Информационное агентство «Синьхуа»

«Новости агентства Синьхуа подвергаются цензуре, прежде чем о них можно будет сообщить. После того как их опубликуют, все уже сообщили о них», — сообщил Moyer.

Китайские пользователи в целом выражают недовольство качеством работы их родной пропаганды. Проблема в том, что она проигрывает американской и западной в целом как в широте охвата, так и в оперативности распространения, поэтому как бы ни был прав Китай в тех или иных вопросах, его редко когда слышат пользователи за рубежом. Хотя, казалось бы, у них есть суверенная идеология и позиция.

В России же ситуация несколько иная. У нее есть достаточно развивая сеть вещания официальной пропаганды на иностранную публику на многих языках как в текстовом, так и видеоформате с больших охватом. Но ключевой проблемой пропаганды является отсутствие собственной сформированной идеологии и стратегии, а также сильное влияние западных трендов, вступающих в конфликт с суверенными интересами страны. Это находит отражение не только в СМИ и вещании за рубеж, но и в практически любой сфере жизни внутри страны — от экономики и до социальной сферы.