Северная Македония: «Титаник» тонет, и спасти его нельзя
Муниципальные выборы в Северной Македонии, прошедшие 31 октября, показали, что время премьер-министра Зорана Заева и его партии «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) неумолимо проходит. Такое мнение ИА REGNUM высказал македонский публицист Миленко Неделковски.
Напомним, что на муниципальных выборах в Северной Македонии 31 октября оппозиционные партии одержали победу. В этот же вечер Зоран Заев выступил с заявлением о том, что он винит себя в плохих результатах правящей коалиции и поэтому уходит с двух постов сразу — премьер-министра и главы СДСМ.
«Что касается самого Заева, его действия вызывают подозрение у македонского народа. От этого человека никогда не знаешь, что можно ожидать. Так что сразу же после его заявления об отставке, сделанного 31 октября вечером, в соцсетях появилась шутка: Зоран подал в отставку, но завтра он сообщит о том, что отставка не принимается», — рассказал Неделковски.
Эксперт ожидает, что определенный период политической нестабильности ожидает Северную Македонию хотя бы потому, что Заев заявляет, что после его ухода в отставку правительство распускать не нужно, но конституция страны предусматривает иное.
«Статья 92 конституции говорит о том, что, если премьер-министр уходит в отставку или по любой другой причине не может выполнять свои обязанности, правительство автоматически уходит в отставку вместе с ним и президент страны должен назначить новое лицо, которое сформирует правительство. Но так как Заев не лучший знаток конституции собственной страны, он на это не рассчитывал. И теперь это проблема», — пояснил македонский журналист.
По словам Неделковски, более серьёзной проблемой является то, что на последних парламентских выборах полтора года назад правящая коалиция была сформирована с совсем незначительным перевесом в парламенте — 61 депутат правящей коалиции и 59 депутатов от оппозиции. С другой стороны, на муниципальных выборах 31 октября партия ВМРО-ДПМНЕ победила в 41 муниципалитете, а СДСМ всего лишь в 16, продолжил он. «Партия Заева проиграла в самых больших городах Македонии — Скопье, Битоле, Прилепе, Охриде, Куманово, Велесе, Штипе… Это полностью дискредитирует действующие власти», — отметил эксперт.
Тем не менее ВМРНО-ДПМНЕ не спешит окончательно расправиться с партией Заева, так как сама правящая коалиция уже разваливается без какого бы то ни было давления со стороны, рассказал Неделковски.
Эксперт считает, что судьба Зорана Заева решена, при этом не только в политическом аспекте.
«Это человек, с чьим именем связаны многие криминальные аферы. Последние две недели он выводил на улицы полицию, запугивал народ, покупал голоса, но это лишь еще более разозлило граждан и повлекло за собой противоположный эффект», — отметил македонский журналист.
Неделковски ожидает, что при новом правительстве Северной Македонии внешнеполитический курс, несомненно, останется прежним, особенно по отношению к большим игрокам, таким как Вашингтон, Брюссель, Москва. Тем не менее политика по отношению к соседям, скорее всего, изменится, отметил он.
«Политика по отношению к Болгарии и Греции станет более консервативной, вернется национальная риторика, правительство встанет на защиту национальных интересов. Что касается внутренней политики, народ голосовал за перемены в положительную сторону, за возрождение основных ценностей, за верховенство закона. Этого не было в последние четыре года», — добавил Неделковский.
По его мнению, лучше всего будет, если ВМРО-ДПМНЕ даст возможность правящей коалиции во главе с партией Зорана Заева развалиться изнутри.
«Но этот процесс не будет продолжаться долго. «Титаник» тонет, и спасти его нельзя. Оптимальным вариантом был бы формирование экспертного правительства, которое работало бы в трех направлениях. Первое — защита национальных интересов: не вести переговоры в ущерб государству. Второе — экономическое восстановление, так как в Македонии сильно ощущаются последствия энергетического кризиса и мы ожидаем, что в любой момент вся страна может остаться без электричества. Самая главная задача третья — создать условия для проведения демократических парламентских выборов», — подытожил Миленко Неделковски.