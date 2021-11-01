Президент США Джо Байден во время конференции ООН COP26 в Глазго, Шотландия, назвал климат «экзистенциальной угрозой для существования человечества, каким мы его знаем», а затем извинился за решение экс-президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я считаю, что существует потрясающая возможность — не только для Соединенных Штатов, но и для всех нас. Сейчас переломный момент в истории. У нас есть возможность инвестировать в свои страны и построить справедливое, чистое энергетическое будущее, а в процессе создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест и возможностей по всему миру: чистый воздух для наших детей, хорошие океаны, здоровые леса и экосистемы», — заявил президент и добавил, что климатический кризис бросает вызов «нашей коллективной жизни».

Помимо этого, Байден извинился за выход прошлой администрации Белого дома из Парижского договора, пообещав, что США «внесут свой вклад» в снижение выбросов. Напомним, что администрации Байдена официально вернулась в соглашение по климату в феврале.

Причина, по которой Трамп вышел из Парижского соглашения, заключалась в потенциальной опасности потерять многие американские рабочие места, а также в том, что соглашение вынуждало США тратить непропорционально большое количество денег по сравнению с другими странами.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Во время выступления Байден представил новую экономическую программу под названием «Построй лучше в этот раз» (Build Back Better). Проект предусматривает «самые значительные инвестиции в борьбу с климатическим кризисом, которые когда-либо делала любая развитая страна».

Президент также обязался сократить выбросы парниковых газов в США более чем на мегатонну к 2030 году и сделать более доступной электроэнергию за счет налоговых льгот, распространяющихся на солнечные панели и утепление домов.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Если Китай не согласится не уничтожать Землю, а мы не уничтожим Китай, то мы ничего не сможем сделать для спасения планеты. Нам лучше быть конкурентоспособными в экономическом плане и забыть о спасении климата», — считает BLUE.LIVES.MATTER.

«Был бы смысл присоединяться, если бы Китай и Индия присоединились. Все знают, что этого никогда не произойдет. Так что теперь мы беспомощно жертвуем нашим конкурентным преимуществом ради НИЧЕГО. Так держать, Байден», — осуждает BLUE.LIVES.MATTER.

«Не извиняйтесь перед ними за президента Трампа. Парижское соглашение десятилетиями выкачивало из нас деньги», — указывает opfor11b.

«Климатического кризиса не существует. Данные были искажены, поэтому было выделено больше грантов на эту тему», — пишет SysEng665.

«Надеюсь, наша страна переживет следующие 3 года. Тогда мы сможем получить настоящего президента, поддерживающего американцев, чтобы исправить то, что сделал Байден…» — имеет в виду reallyjames избрание на новый срок Трампа.

«Было бы новостью, если бы Байден не извинялся за что-то. Он всегда извиняется. К сожалению, он никогда не извиняется перед американскими налогоплательщиками. Вот это было бы извинение», — комментирует fatman260.

«Джо, если тебе от этого станет легче, следующая пара президентов будет извиняться перед «американским народом» за то, что ты сделал всего за 11 месяцев пребывания у власти», — указывает zeemann301.

«Я вижу, мы снова возвращаемся к туру извинений. Как неловко!» — восклицает debgh.

«Я до сих пор храню копию статьи из Newsweek «Остывающий мир», которую я читал в выпускном классе средней школы. Датирована 28 апреля 1975 года. Знаменитая статья… Я обычно достаю ее, когда люди начинают спорить об изменении климата/глобальном потеплении, и она обычно заставляет их замолчать… Климат повернулся на 360 градусов всего за 45 с лишним лет, хотя Земля существует уже миллиарды лет? Я так не думаю», — подчеркивает gonzo57.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

«Конец света должен был наступить почти 20 лет назад. Видимо, политики забыли, что у людей есть память. Теперь конец света наступит через 12 лет. Два года назад они говорили, что через 10. Спорим, что через 20 лет мы все еще будем живы», — отмечает cher982.

«Это не угроза, это даже не реальная проблема, и это определенно не наука», — считает betterthanlife.

«Как насчет того, чтобы извиниться за катастрофу в Афганистане, в которой на 100% виноват Байден?» — интересуется welcme2thundrdome.

«Что же, а мы извиняемся, что Байден всё еще президент и делает из нас посмешище», — комментирует Lilith2325.

«Это Байден является экзистенциальной угрозой для мира», — считает brainfreeze557.

«Вот интересно, если бы Байдена попросили, он смог бы дать определение слову «экзистенциальный»?» — спрашивает TBS2.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября и посвящена климатической повестке. По заявлению председательствующей на саммите британской стороны, целью мероприятия является поддержание предельного уровня повышения температуры на планете на 1,5 градуса по шкале Цельсия, а также активизация финансирования «зеленого» энергетического перехода и подготовки к последствиям климатических изменений.