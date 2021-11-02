Еще в 1997 году Швеция приступила к реализации программы по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП. Со временем программа Vision Zero стала международной, получив распространение в некоторых других странах: Нидерланды, Великобритания, США, Канада. Тем не менее, несмотря на успешный опыт ее реализации в Швеции, где удалось достичь одного из наименьших в мире показателя смертности, снизившегося с 7 случаев на 100 тысяч человек в 1997 году до 2,5—3 ко второй половине 2010-х годов, каждая из реализующих эту программу стран в силу тех или иных своих особенностей внедряли шведский опыт частично и далеко не во всех своих городах или штатах. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что программа подразумевает комплексный подход к решению проблемы, где в результате ДТП не просто устанавливается виновник аварии — водитель-нарушитель, а рассматривается ситуация в целом, выясняя, что именно привело к ДТП, какие обстоятельства и можно ли их было избежать. Речь идет и о необходимости создания максимально безопасной дорожной инфраструктуры, понятной участникам дорожного движения, и о необходимости совершенствования систем безопасности транспортных средств. Однако никакая даже самая совершенная на сегодняшний день инфраструктура не способна защитить водителя, его пассажиров и случайных жертв, если он умышленно или не умышленно, например, в силу невнимательности или наличия отвлекающего фактора, нарушает правила и скоростной режим. В конце концов, некоторые люди априори любят высокую скорость и риск, не задумываясь об общественной опасности своих увлечений. Правила ведь придумали для того, чтобы их нарушать. Слышали такое выражение? Конечно, многие слышали. Только далеко не все любят риск, как и никто не готов оказаться в роли жертвы лихачей. Поэтому машина, которая в отличие от человека не склонна принимать решения на основе эмоций, способна решить часть наших с вами проблем. Собственно, преимущества тех же систем экстренного торможения многие уже смогли оценить — и даже любители риска. Прогресс, как говорится, не стоит на месте, и та самая система, которая способна, в отличие от человека, не отвлекаясь на какие-то другие факторы, считывать информацию со стоящих на дорогах знаков, затем предупреждать водителя о необходимости снижения скорости или даже снижать ее принудительно, уже существует. Почему бы не использовать эти возможности?

Дарья Антонова ИА REGNUM Шоссе

В 2017 году, как сообщало ТАСС, в преддверии Четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения ООН Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад «Регулирование скорости», в котором напомнила, что травматизм и смертность на дорогах — проблема общемировая, с чем, конечно, не поспоришь. Ежегодно в результате ДТП погибает немногим меньше 1,5 млн человек. Причем, это главная причина смерти среди молодежи в возрасте 15−29 лет. Авторы доклада подчеркивали, что именно скорость «лежит в основе дорожно-транспортного травматизма», и случаи ее превышения — проблема для всех стран. В частности, исследование, проведенное в государствах ОЭСР, показало, что в среднем 40−50% водителей (в некоторых случаях до 80%) превышают установленные ограничения скорости. Даже увеличение скорости на 1 км/ч, говорилось в докладе, влечет за собой рост количества случаев автокатастроф с летальным исходом на 4−5%: для взрослого пешехода, сбитого автомобилем, который двигался со скоростью 50 км/ч, вероятность гибели составляет менее 20%, а если удар произошел на скорости 80 км/ч — то почти 60%. Государства строят дороги с кольцевыми развязками, боковыми выступами и звуковыми полосами, возводят искусственные неровности, требующие снижения скорости, в целях снижения аварийности. Но, чтобы все эти старания принесли результат, нужно, чтобы и водители соблюдали правила. ВОЗ призывала государства к разработке «всеобъемлющего комплексного набора мер для регулирования скорости», подчеркивая, что из-за ДТП государства теряют не только людей, потери экономики составляют от 3 до 5% ВВП. Наименьший риск гибели людей — в Европе, однако на достигнутых результатах здесь останавливаться не стали. С июля следующего года в Евросоюзе любые новые модели автомобилей, представленные производителями на рынок, должны быть снабжены специальной интеллектуальной системой контроля за скоростью, так называемой Intelligent Speed Assistant (ISA). А с июля 2024 года будет полностью запрещена продажа и регистрация новых автомобилей, не оснащенных такой системой. Общественник Дмитрий Давыдов на своем портале «20 идей» предлагает заимствовать этот опыт. Речь идет о том, что в Европе, ставя целью снижение смертности, отталкиваются от уже достигнутого показателя, который в России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» только планируется достичь к 2030 году. То есть если в Евросоюзе показатель смертности на дорогах в 2020 году уже составил 4,2 человека на 100 тысяч населения и к 2030 году планируется снизить этот показатель вдвое, а в 2050 году и вовсе свести к нулю, то в России показателя гибели на дорогах — 4 человека на 100 тысяч населения — планируется достичь лишь к 2030 году. И то, как сообщало в июле прошлого года издание «Ведомости», полиция считает невыполнимым поручение Путина о снижении смертности в ДТП, предлагая увеличить вдвое целевой норматив.

Дмитрий Давыдов в свою очередь предлагает не только использовать для снижения смертности на дорогах России европейский опыт, но и немного расширяет идею. Напомним, в этом году Европейская комиссия издала постановление, согласно которому все автомобили, поступающие на рынок от производителей, должны быть оснащены ISA. Давыдов предлагает обязательную установку аналогичного оборудования на все автомобили: оно может быть встроено в заводскую комплектацию, то есть на выходящие с конвейера новые автомобили. Также умные системы могут быть установлены отдельно сервисными центрами, что, заметим, для России может быть очень актуальным ввиду того, что не каждый год среднестатистический автовладелец может позволить себе поменять подержанный автомобиль на новый. Давыдов говорит о том, что реализация требований по обязательному использованию интеллектуальных систем в России, конечно же, должна быть постепенной, с применением переходного периода. Так, например, с момента принятия закона, предусматривающего обязательное оснащение всех автомобилей умными ассистентами скорости, Давыдов предлагает предусмотреть временной лаг в три-четыре года до его введения в действие. За это время автопроизводители успеют подстроить производства под требования нового технического регламента. А затем, по прошествии установленных сроков, применять уже запрет на регистрацию новых автомобилей, не оснащенных по умолчанию системой интеллектуального ассистента скорости. Понятно, что закон должен содержать и определенного рода санкции как за отсутствие такой системы, так и, например, за управление транспортным средством с заведомо неисправной системой.

Как же работает интеллектуальная система, которая поможет сократить количество столкновений и смертность на дорогах? Это устройство, использующее видеокамеру, распознающую дорожные знаки или данные, связанные с GPS, для автоматического ограничения скорости автомобиля. При этом необязательно, чтобы система самостоятельно и принудительно притормаживала автомобиль. Допускаются различные варианты ее работы. К слову, данная техника уже установлена на некоторых автомобилях, например, европейской модели Ford Focus. Так вот, если говорить о принятом Евросоюзом техническом регламенте, он допускает использование одного из четырех методов предупреждения водителя о превышении скорости: каскадное звуковое предупреждение; каскадное вибрационное предупреждение; легкий обратный толчок педали ускорения; автоматическое плавное снижение скорости. Первые два метода рассчитаны только лишь на предупреждение водителя. То есть, получив сигналы системы — сначала визуальный, а при отсутствии должной реакции водителя — затем уже и звуковой или вибрационный, водитель должен снижать скорость. Третий метод наиболее, так сказать, контактный: обратная связь с водителем происходит через педаль газа, которая как бы отталкивает ногу водителя, побуждая его переставить её на педаль торможения. Правда, и в этом случае водитель может проигнорировать сигнал системы, всего лишь сильнее придавив педаль газа, таким образом не снижая скорости, как того требуют правила согласно установленным дорожным знакам. Но этот случай будет считаться, как говорится, запущенным. То есть водитель сознательно, игнорируя правила дорожного движения, допускает нарушение и никакие разговоры, мол, не заметил знак, так как засмотрелся на навигатор, не помогут, ведь система предупреждала и побуждала снизить скорость, а коли не снизил, значит осознанно и намеренно нарушал правила. И, наконец, четвертый метод допускает вмешательство системы в управление автомобилем: ISA сама в случае необходимости станет плавно снижать скорость, но и здесь водитель может обойти подобное вмешательство, поддав газу.

Иными словами, интеллектуальная система нового поколения призвана оберегать водителя от возможного ДТП, исключая эмоциональные порывы и обычную человеческую невнимательность. Это позволит не только избежать ДТП, но и уберечь кошелек от незапланированных расходов для уплаты штрафов, в конце концов — защитить свою собственную репутацию от клейма агрессивного водителя. Кстати, как сообщало РИА Новости, хамское поведение на дорогах или опасная езда, по словам сенатора Ирины Рукавишниковой, имеющие правовое определение с 2016 года, могут получить и конкретные меры пресечения. Речь идет о применении санкций к водителям, совершающим, например, резкие перестроения сразу через две полосы движения, не соблюдающим дистанцию, применяющим скоростные обгоны и так далее, не разово, а системно, что формирует стиль управления автомобилем. Наказание за опасное вождение на дорогах войдет в новый Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП) России, штраф за него составит 3 тысячи рублей. Добавим, что установка интеллектуальной системы на все автомобили в будущем может позволить разрешить неоднозначные моменты применения тех или иных дорожных знаков, понять и исключить причины частых ДТП на одних и тех же участках дорог или причины заторов. Образующаяся в результате установки умных систем на все автомобили нейросистема позволит выявить эти слабые места. Но самое главное, как подчеркивает Дмитрий Давыдов, это, конечно, то, что применение интеллектуального ассистента скорости позволит снизить количество ДТП и число человеческих жертв. Однако осуществить подобные действия невозможно без законодательной поддержки.