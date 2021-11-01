Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили за время голодовки в тюрьме похудел более чем на 20 килограммов.

Иван Шилов ИА REGNUM Махаил Саакашвили

«Мой седьмой визит к Михаилу сегодня. Почти четыре часа трудных разговоров. На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов. Это большой позор, и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно смотреть на это. Нужно освобождать президента…» — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявление политика обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также в украинских телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ» и «Крокодил». Многие напомнили, что бывшего грузинского президента никто насильно не ввозил в Грузию и он знал, что там он будет привлечен к ответственности, и голодает он, как подчеркнули многие, по своей воле.

«Ясько пишет, что Саакашвили на 20 кг в грузинской тюрьме похудел. Фото будет?» — задалась вопросом автор телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ» украинский журналист Олеся Медведева.

«Это тюрьма, а не курорт, — морду в тюрьме откушать пока только [бывший депутат Рады] Надя Савченко смогла», — написал Andrey A.

«Сам себе установил диету!» — отреагировала Светлана А.

Канал Georgian Public Broadcaster Цитата из видео. Михаил Саакашвили арестован в Грузии

«Когда голодали и худели [украинский режиссер Олег] Сенцов и [Надежда] Савченко — были фото и видео, которые это подтверждали (степень похудения). В случае с Саакашвили — только на словах», — подметила Larisa Ivanovna.

«Ясько — соросня, которая привыкла своими визгами и истериками в ФБ привлекать внимание «общественности» и давить на закон. В Грузии такое не прокатит», — пишет Andrii M.

«Так пусть кушает, кто ему мешает? А претензии напишет в письменной форме турецкому султану», — отметил Александр.

«Если бы его выкрали по примеру [украинского судьи Николая] Чауса, то еще можно было как-то логично объяснить требования его освободить, но он же сам туда «пролез»!!! Пусть теперь худеет, здоровее будет», — написал НТС.

«А на что он рассчитывал, когда ехал в Грузию в машине с петрушкой?! Пообещали «соратники», шо все порешали и все будет зашибись? Типа… возвращайся, Миша, будешь нашим королем? Ан нет! Придется отвечать как минимум за незаконное пересечение границы!» — отметила Ната Ли.

«При его весе 20 кг — это как гайка с танка отвалилась…» — с сарказмом отреагировала М Yuliya.

Канал Georgian Public Broadcaster Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии

«Для его здоровья полезно было сбросить 20 кг…» — написала Светлана П.

«Так же похудел, как Савченко или Сенцов?» — поинтересовался Валерий.

«Чудес на свете не бывает! Закон есть закон и для Михо, и для Ивана, и для Степана! Отсидит и вернётся к реформированию!» — подытожила Ирина Н.

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Напомним, ранее оппозиционный депутат, председатель партии «Закон и справедилость» Тако Чарквиани также заявил, что находящийся в тюрьме бывший президент Михаил Саакашвили существенно потерял в весе.