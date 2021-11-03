Запуск газопровода «Северный поток — 2» делает Украину более уязвимой к «российскому вторжению», заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«(Если) не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», — сказал он в интервью Financial Times.

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Заявление украинского чиновника обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time, а также на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие подвергли критике утверждение Юрия Витренко.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Зачем им это, если можно просто выключить газ, не продавать уголь и электрику, и до весны все само собой… накроется», — отреагировал Dimka.

«Клоун он! Это не его парафия, комментировать такие вещи… Пусть лучше едет и заключает взаимовыгодный контракт на поставку дешёвого газа!..» — призвал Olegapx.

«[Зачем] мы им нужны? Содержать потом голодный, нищий народ», — не понимает Саша.

«Так, а Украина типа, как по новостям говорят, не «воюет» с Россией? Там уже ветераны «российско-украинской войны» есть», — отметил dima Ff.

«Витренко большой политик? Он получает миллионы бюджетных средств, при этом «Нафтогаз» — убыточная кампания», — добавил Сергей С.

«Как же они надеются на вторжение! «Придет» Путин и посадит их на довольствие», — иронизирует Евгений.

«Как же удобно свою некомпетентность прятать за угрозы нападения РФ. И так на протяжении 8 лет. Но, думаю, те, кто может включить мозги, понимают, что отсутствие транзита через Украину и последующее «вторжение» РФ сразу же хоронят СП-2. Навсегда…» — пишет Alexey K.

«Передайте Витренко, что «российское вторжение» остановили ещё 8 лет назад. Святые «Байрактары» с «Джавелинами» стерегут покой», — шутит IR.

«Я так и не понял, мы воюем или торгуем?» — задался вопросом Дмитрий П.

«Чего только ни ляпнешь лишь бы ещё раз попытаться повлиять на запуск СП-2», — написала Светлана Г.

«Ему понятно, что есть что терять, а 90% населения Украины живут так, что им терять нечего, кроме своих кандалов», — отметил Алексей Л.

«Так я не понял, а водород кто в Европу по трубе поставлять будет?» — смеется Oleg M.

«Очередное выпрашивание российского вторжения!» — добавила Анна П.

«Украина 8 лет мечтает чтобы на них напала Россия! Кому вы нужны? Ни Европе, ни России», — отметил Андрей И.

Галя Вахтіна Юрий Витренко. Председатель правления акционерного общества «Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины» с 29 апреля 2021 года

«Думаю, на рынке всегда можно договориться о взаимоприемлемой цене вопроса (транзита газа в данном случае). Если уж для Украины этот транзит столь важен, то, наверное, Газпром мог бы согласиться на прокачку определённых объёмов топлива через её ГТС. Не бесплатно, конечно. Пусть в Киеве подумают, сколько они готовы платить Москве за право участвовать в транзите и, вполне возможно, россияне согласятся получать деньги за столь важный для Украины транзит», — не без сарказма написал Игорь Ш.

«Кому они трут эту дичь? Ясно же даже самым упоротым, что это просто страх потерять халявные деньги за транзит. Жадность… [украинца] всегда будет сильнее его чувства собственного достоинства», — отметил Анатолий К.

«Не дождутся! Братьям можно морду набить, а воевать — дело последнее», — добавил Роман Н.

«Это для Украины транзит российского газа — важная часть бюджета. Для России — это тьфу, мелочи. А мания величия у них просто зашкаливает», — подытожил Евгений К.

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