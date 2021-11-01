В Южной Корее обсудили намерение главы оппозиционной Народной партии принять участие в президентских выборах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По сообщениям южнокорейских СМИ, 1 ноября лидер оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су объявил о своём намерении принять участие в президентских выборах, которые состоятся 9 марта 2022 года.

Известно, что это третьи выборы главы государства, в которых участвует 59-летний бывший врач и предприниматель в сфере программного обеспечения.

В ноябре 2012 года Ан Чхоль Су выбыл из предвыборной гонки менее чем за месяц до дня голосования. В 2017 году он снова баллотировался и занял третье место, набрав 21,41% голосов.

Ан Чхоль Су будут противостоять на выборах кандидаты от правящей Демократической партии Тобуро, оппозиционных партий «Сила народа» и партии Справедливости. Эксперты также не исключают того, что оппозиционные партии могут сформировать альянс и выдвинуть единого кандидата.

«Если оппозиция не объединится, то Ли Чжэ Мён несомненно станет следующим президентом…» — негодует sjhg***.

«Давайте поддержим Ан Чхоль Су! Думаю, он будет хорошим президентом», — призывает apro***.

(сс) Jinho Jung Ан Чхоль Су

«Если оппозиция не объединится, к власти опять придут представители Демократической партии «Тобуро»», — отмечает seoh***.

«Ан Чхоль Су единственный кандидат с головой на плечах», — пишет phil***.

«Оппозиция, пожалуйста, объединитесь и свергните демократов!» — призывает kara***.

«Какой-то он странный. Во время выборов мэра Сеула он обещал, что не будет участвовать в выборах в будущем», — недоумевает tyu5***.

«Похоже, он не знает, куда ему податься…» — пишет nnvv***.

«Хоть шансы стать президентом невелики, я все равно отдам голос за него», — отмечает koru***.

«Что? Опять? Заявил о своей кандидатуре, хотя прекрасно понимает, что ему не стать президентом?» — интересуется jang***.

(сс) Garam Избирательные бюллетени

«Я надеюсь, что Ан Чхоль Су станет президентом. В противном случае у нашей страны нет надежды на хорошее будущее…» — пишет keep***.

«В этот раз не останавливайся на полпути, иди до конца!» — призывает guss***.

«Мне кажется, он совершил большую ошибку, вступив на путь политики», — предполагает ssmo***.

«Было бы здорово, если бы Ан Чхоль Су стал президентом», — пишет ldjy***.