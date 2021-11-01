Во времена недалёкие, когда «змагары» в Белоруссии чувствовали себя фривольно и безнаказанно, на поприще журналистики провластные пропагандисты стабильно занимали «почётное» последнее место. Это касалось и диапазона затрагиваемых тем, и профессионализма как такового, словесного мастерства, охвата аудитории и проч. Это было время безраздельного господства змагарья в эфире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зона свободы слова строгого режима

Мы, что называется, звонили во все колокола: это что же такое деется-то, люди добрые?!

Но вот случилось. Силовыми методами зачистили всю ту прозападную сеть оппозиции, которую … кстати, кто её вскармливал и пестовал в нашей стране последнее десятилетие?

В итоге из официозных подворотен и задних дворов на свет божий повылезали те, кого даже во времена засилья проплаченного змагарья и читать-то, мягко говоря, не хотелось.

И вот теперь выбор небольшой: либо посадят за «неправильное» чтиво, либо всматривайся в буквенные субстанции «всего вот этого вот».

Давайте зададимся вопросом: почему президент нашей страны Александр Лукашенко во всеуслышание назвал их «прикорытниками» и обозначил — это Гришка, это Сашка? Почему? Почему не сказал, что таковыми их «кто-то там считает», а прямо указал — это «прикорытники».

Дальше. Под зачистку НКО и СМИ попали и российские издания — «Политнавигатор», «Комсомольская правда», «Регнум».

Артем Фионов ИА REGNUM Информационное агентство REGNUM

И вот государственный пропагандист Кривошеев, словно персонаж из булгаковского романа, обещал проанализировать публикации российского издания «Регнум», употребив при этом словцо «давновато». «Давновато» — это всё, что нужно знать об уровне тех, кто претендует на лидерство в обезличенной и обескровленной белорусской журналистике. Были и другие перлы. Российские новости, например, ещё год назад именовались Кривошеевым «ROS-fake».

Несколько раз публиковалась на «Регнуме». Исключительно по личной инициативе и абсолютно бесплатно. То есть открыто демонстрировала — иное мнение должно звучать, причём бескорыстно. И этот комментарий тоже отправлю на «Регнум».

Стоит ли говорить о том, что в «давноватом анализе» прозвучит: «Ба! Да это же — российский след! Вот она, многодетная мамаша, которая много лет подряд выводила «Бессмертный полк», раздавала гвардейские георгиевские ленточки, ратовала за Союзное государство, за интеграцию, призывала не выходить на протесты, когда те только начались, а «провластники» чего-то выжидали, которая клеймила прозападные НКО… Она во всём виновата, ату её!»

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 09.05.2021

Безусловно, откровенных вредителей и врагов государства нужно нейтрализовать. Но так ведь после громкой осени 2020 года многократно рапортовалось: «Мы победили!» И даже автомат с картиной выставили на всеобщее обозрение: вот доказательство нашей победы.

Зачистка политического поля, зачистка политического инакомыслия, зачистка неудобной информации, зачистка российских изданий, зачистка, зачистка… Чем заканчиваются такие вот неконтролируемые чистки, мы помним на исторических примерах.