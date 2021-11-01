



Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

В пятницу, 29 октября, папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента США Джозефа Байдена, передает Vatican News (Ватикан). По сообщению Зала печати Святого престола, в ходе дружественной беседы, которая продлилась 75 минут, стороны подтвердили важность всеобщей приверженности защите планеты и заботе о ней, обсудили ситуацию в области здравоохранения и борьбу с пандемией коронавируса, а также тему беженцев и помощи мигрантам. Понтифик и президент затронули вопросы защиты прав человека, включая право на свободу совести и вероисповедания. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня, в том числе в контексте предстоящего саммита G20 в Риме и укрепления глобального мира путем политических переговоров. После беседы со папой Байден встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

На своей встрече с президентом США папа Франциск упустил прекрасную возможность сделать пастырское внушение заблудшему католику Байдену, пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). По итогам аудиенции у понтифика американскому президенту задали вопрос, обсуждался ли вопрос об абортах. В ответ Байден заявил, что понтифик назвал его «добрым католиком» и сказал, что он должен продолжать причащаться. Издание находит это утверждение «весьма сомнительным». Но даже если Франциск и не говорил этого, он также не убеждал президента воздерживаться от его серьезной моральной ошибки — пропаганды абортов. Вот почему встреча между папой и Байденом вызывает такое глубокое разочарование. Понтифик упустил возможность представить учение Церкви об абортах миру и предостеречь заблудшего католика. Как Франциск, первый среди равных пастырей, мог общаться с президентом более 75 минут и не дать указания своей потерявшейся овце?

Twitter президента США Джо Байдена Президент США Джо Байден и папа Римский Франциск

Некритическая поддержка Святым престолом борьбы с климатическими изменениями вызывает озабоченность, рассказывает NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США). Эксперты предупреждают, что это прокладывает путь к чрезмерному антропоцентризму, утопическим видениям и экологизму — идеологиям, которые папа Франциск осудил в своей энциклике Laudato si'. Ряд структур используют «климатический кризис» для продвижения своих собственных программ. Одним из них является Всемирный экономический форум (ВЭФ) с его спорной инициативой «Великая перезагрузка», которую некоторые критики рассматривают как ведущую к «дехристианизированному обществу». Другие структуры — это лоббисты абортов и организации по планированию семьи. Так, Агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что будет интегрировать гендерную идеологию в климатическую политику. Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) увязывает борьбу с климатическими изменениями в Африке со всеобщим доступом к абортам и контрацепции для жителей континента. Увлечение Святого престола климатической политикой приводит к тому, что его авторитет падает в развивающихся странах, поскольку там Ватикан часто рассматривают как «партнера Европейского союза» — блока, навязывающего идеологическую колонизацию бедным государствам.

Папа Франциск встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, информирует Vatican News (Ватикан). Собеседники обсудили добросердечные отношения между Святым престолом и Индией. Премьер преподнес понтифику в подарок серебряный канделябр и книгу о защите окружающей среды. Со своей стороны папа подарил Моди бронзовую плитку с надписью «Пустыня станет садом» и несколько папских документов, включая новейшее послание на Всемирный день мира и Декларацию о человеческом братстве, которую он подписал 4 февраля 2019 года в Абу-Даби вместе с верховным имамом университета Аль-Азхар Ахмадом аль-Тайибом. После беседы с Франциском индийский премьер встретился с кардиналом Паролином и архиепископом Галлахером. По словам Нарендры Моди, опубликованным на его странице в Twitter, во время встречи в Ватикане он пригласил папу Римского посетить Индию.

Kremlin.ru Нарендра Моди

Сеул приветствовал бы визит папы Франциска в Северную Корею. Об этом в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) сообщил посол Южной Кореи при Святом престоле Кю Хо Чу. Посол напомнил, что в октябре 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал папе послание главы Северной Кореи Ким Чен Ына, в котором тот заявил, что приветствовал бы визит Франциска в Пхеньян. И понтифик ответил Муну, что хотел бы сделать это. Поездка папы принесет пользу процессу примирения двух разделенных стран. Франциск бывал во многих частях мира, страдающих от конфликтов и насилия, подчеркнул Кю Хо Чу. Историческая поездка понтифика визит в Ирак в марте этого года, во время которого он встретился с великим аятоллой Аль Систани, является прекрасным примером тому. «Визит папы в Северную Корею станет благословением мира и примирения на Корейском полуострове», — сказал Кю Хо Чу.

Ватикан заявляет, что папа Франциск может поехать в Канаду в рамках процесса примирения, передает CatholicNewsService (Вашингтон, США). Конференция католического епископата Канады пригласила понтифика посетить страну. Франциск готов, отреагировал Зал печати Святого престола. В декабре сего года делегация коренных народов Канады в сопровождении нескольких епископов планирует встретиться с папой в Ватикане, чтобы рассказать о том, как католики обращались с ними, заставляя «страдать» в школах-интернатах для канадских индейцев, к чему были причастны многие католические общины и епархии.

Дипломатическое наступление Тайваня затмевает европейский тур главы МИД Китая Ван И, считает AsiaNews (Рим, Италия). Глава тайванской дипломатии Джозеф Ву провел несколько дней в Европе. После посещения Словакии и Чехии он отправился в Брюссель для встреч с руководством ЕС и депутатами Европарламента. Ван И прибыл в Грецию, а затем побывал в Сербии, Албании и Италии. Однако в центре внимания оказался его тайваньский коллега. По видеосвязи из Брюсселя он принял участие в конференции, состоявшейся в Риме и организованной Межпарламентским альянсом по Китаю (IPAC), в состав которого входят политики, многие из которых находятся под китайскими санкциями. Во время заседания IPAC глава МИД Тайваня вновь обратился к ЕС с просьбой подписать двустороннее инвестиционное соглашение с его страной. Наблюдатели отмечают, что присутствие Ву в Брюсселе может ускорить переговоры по этому вопросу, особенно после того, как Европарламент приостановил ратификацию аналогичного соглашения с Китаем. Хотя Еврокомиссия и Совет Европейского союза испытывают сомнения относительно заключения сделки с Тайбэем, опасаясь, что это поставит под угрозу отношения с Пекином. ЕС, скорее всего, сосредоточится на подписании отраслевых соглашений с Тайванем в таких областях, как микрочипы, искусственный интеллект, возобновляемые источники энергии и самоуправляемые транспортные средства. Тем не менее дипломатическая активность Тайваня начинает завоевывать Европу, примером чего могут служить небольшие страны-члены ЕС — Литва и Словакия.

Nspp.mofa.gov.tw Джозеф Ву

Католические эксперты считают, что гиперзвуковое оружие открывает путь к новой гонке вооружений, пишет NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). Дело не только в том, что Пентагон принял к сведению работы по разработке гиперзвукового оружия и недавние испытания, которые, как сообщается, были проведены Китаем, Россией и Северной Кореей. Католические эксперты и активисты за мир выражают опасения, что США сами вовлекаются в новую гонку вооружений, в том числе готовятся создавать оружие, способное доставлять ядерные боеголовки со скоростью, которая может обойти традиционные системы противоракетной обороны. Это ослабит глобальную стабильность и поставит под угрозу человеческую жизнь, отмечает аналитик Университета Нотр-Дам Джерард Пауэрс. По его словам, «новые разработки в области гиперзвукового оружия являются беспокоящим продолжением гонки вооружений, которая была спровоцирована, в частности, выходом США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году». Этот шаг, подчеркнул Пауэрс, не привел к реализации обещания Вашингтона «заменить взаимно гарантированное уничтожение взаимным сотрудничеством» с Россией.

Европу мало интересуют меньшинства на Ближнем Востоке. С таким заявлением, как сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия), выступил предстоятель Сиро-католической церкви патриарх Игнатий Юсеф III Юнан во время визита в Германию. Он раскритиковал Европу за то, что та проявляет больший интерес к защите животных, чем к меньшинствам, особенно христианским. «У западных правительств, похоже, другие приоритеты, — сказал патриарх. — Опыт Сирии, Ирака и Турции показывает, что эмигрировавшие христиане не возвращаются. Они задаются вопросом, зачем им это делать, если они не могут гарантировать своим детям достойную жизнь или свободу вероисповедания?»

(сс) Dosseman Собор Святой Девы Марии, Сирия

Katholisch.de (Бонн, Германия) побеседовала с немецким иезуитом Феликсом Кёрнером, который возглавляет кафедру религиозного богословия Берлинского университета имени Гумбольдта, о ситуации в Турции, где ученый прожил с 2001 по 2008 годы. По его словам, христианам в стране сейчас полегче. Иное положение у мусульман. Если исламский теолог сейчас говорит о «межрелигиозном диалоге», в его досье сразу же появляется большой красный вопросительный знак, отмечает Кёрнер. Потому что термин «межрелигиозный диалог» ассоциируется с движением Фетхуллаха Гюлена, которое турецкие власти воспринимают как «террористическое». А это подвергает теолога риску потерять работу. Вот это настоящая проблема Турции прямо сейчас, что гораздо меньше влияет на христианские общины, заключает немецкий иезуит.

Как рассказал Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) архиепископ Катовице Виктор Скворц, Святой престол интересуется общественно-политической ситуацией в Польше. Это было очевидно во время встречи делегации Конференции католического епископата Польши с кардиналом Пьетро Паролином. Архиепископ рассказал госсекретарю Святого престола об отношениях Конференции с правительством, парламентом и местным самоуправлением. Он отметил, что «эти отношения лучше всего и наиболее адекватно организованы на уровне местного самоуправления, потому что это та область, где забота об общем благе наиболее заметна, и здесь лучше всего видна близость этих структур к гражданам». Было выражено сожаление тем, то «нет структурной платформы для диалога» с парламентом. Причем «речь идет не только о Католической церкви, но обо всех конфессиях. Было бы хорошо иметь площадку, где мы могли бы встречаться. К сожалению, Церкви в Польше не могут поддерживать постоянный диалог с парламентом. Пока нет явного желания выстроить его». Скворц напомнил, что существует совместная комиссия, куда входят представители правительства и Конференции польского епископа. Но «она не работает, не действует как приводной ремень между Церковью и государственными органами. Эту структуру необходимо возродить, чтобы она работала эффективно, не ограничиваясь лишь обменом корреспонденцией между председателем Конференции и премьер-министром».

(сс) Christophorus ex Silesia Собор Христа Царя. Катовице, Польша

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук принял участие в международной конференции «Католическо-православные документы и их рецепция на Украине», информирует Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). По его словам, на Украине в последнее время слово «экуменизм» обретает разные оттенки и значения. Иногда чувствуется, что только со стороны Католической церкви есть попытки творить какое-то экуменическое движение, диалог. В этом контексте архиепископ напомнил недавний визит константинопольского патриарха Варфоломея на Украину, который произнес «очень глубокую и важную речь во время встречи со Всеукраинским советом Церквей и религиозных организаций». В ней он привел в качестве примера межцерковного религиозного диалога именно диалог между Католической церковью и православным миром. «Думаю, нам сегодня нужно громко говорить, что и православные, и католики, и греко-католики больше взаимно не проклинают друг друга. Считаем себя братьями и сестрами во Христе. Мы ищем пути для восстановления утраченного единства между христианами», — подчеркнул Шевчук.

(сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Святослав Шевчук

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».