С тех пор как к власти в Бразилии пришелЖаир Болсонару, наблюдатели предупреждали, что бывший капитан армии представляет серьезную опасность для пятой по величине демократии в мире. Эти опасения оказались вполне обоснованными. С момента вступления в должность президент поддержал демонстрантов, призывающих к вмешательству военных в политику Бразилии, а также к прекращению работы Конгресса и Верховного суда, способствовал широкомасштабной милитаризации своего правительства и систематически подрывал доверие общества к системе голосования. В октябре Болсонару пообещал своим сторонникам, что больше не будет принимать решения одного из судей Верховного суда, которого он часто демонизирует, пишет профессор в области международных отношенийОливер Штюнкель в статье, вышедшей 1 ноября в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

События в Соединенных Штатах лишь разогрели Болсонару. После того как сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа вторглись в Капитолий США 6 января, сын Болсонару Эдуардо публично заявил, что при лучшем планировании захватчикам, возможно, удалось бы добиться успеха — «убить всю полицию внутри или конгрессменов, которых они все ненавидят». Сам Болсонару настаивает на том, что выборы в США в 2020 году были сфальсифицированы, и эту идею он, по-видимому, повторил во время недавнего визита в Бразилиа Джейка Салливана, советника по национальной безопасности нынешнего американского президента Джо Байдена.

Поскольку Болсонару активно берет пример с Трампа, трудно представить, чтобы бразильский президент признал свое поражение на выборах 2022 года, что повышает вероятность того, что в Бразилии может произойти нечто, напоминающее беспорядки 6 января. Но даже если стране посчастливится избежать такого исхода, ее демократия все равно будет в серьезной опасности. Коллапс в венесуэльском стиле, когда демократия медленно разрушается и в конечном счете уступает давлению авторитарного лидера, не исключен. И даже если на смену Болсонару придет кандидат с демократическими взглядами, остановить упадок второй по величине демократии в Западном полушарии будет очень непросто.

Isac Nóbrega Президетнт Бразилии Жаир Болсонару

Внутренние проблемы

Причины упадка демократии в Бразилии коренятся во внутриполитических тенденциях, предшествовавших приходу к власти Болсонару. Основной из них стало то, что гражданские власти не смогли полностью установить контроль над военными лидерами. Спустя немногим более трех десятилетий после окончания военной диктатуры в 1980-х годах вооруженные силы страны вновь обрели огромное политическое влияние.

В первые годы нового тысячелетия избранным правительствам страны удалось вернуть себе значительный гражданский контроль, среди прочего, путем создания министерства обороны и назначения гражданских лиц для руководства им. Однако с 2018 года оборонное ведомство страны возглавляли исключительно генералы. В настоящее время в администрации Болсонару служат более 6 тыс. военнослужащих — значительно больше, чем в предыдущих правительствах, — а действующие и бывшие военные чиновники занимают большое число ключевых должностей в кабинете министров.

Губернаторы регионов также выразили обеспокоенность по поводу потери закрепленного в конституции контроля над подразделениями военной полиции, где распространены авторитарные настроения в поддержку Болсонару. Хотя недавно многие губернаторы пообещали пойти на совместные шаги для снижения риска заговорщической деятельности в правоохранительных органах, как продемонстрировал пример соседней Венесуэлы, гражданским лицам может быть сложно восстановить контроль над такими подразделениями.

Политические и судебные институты Бразилии также в значительной степени не смогли остановить авторитарную волну. Верховный суд и Конгресс, в частности, столкнулись с большими трудностями при попытке сдержать опасное поведение Болсонару, включая систематическое использование им дезинформации для нападок на противников и его частые утверждения, что только Бог может отнять у него пост президента. Несмотря на опросы, показывающие, что большинство бразильцев считают, что Болсонару хотел бы устроить переворот, импичмент все еще кажется маловероятным. Действительно, Болсонару уже удалось изменить важные политические нормы — например, нормализовать способность президента управлять безнаказанно, если он или она сможет успешно кооптировать генерального прокурора и главу Конгресса. Даже если Болсонару проиграет в 2022 году, его преемники наверняка захотят применить аналогичную тактику.

José Cruz Собрание депутатов Бразилии

Постепенное ухудшение экономических условий, усугубленное пандемией COVID-19, только ускорило распад демократии в стране. Одно демократическое правительство за другим продемонстрировало неспособность предоставить многим бразильцам основные общественные блага, включая безопасность, надлежащее удаление сточных вод и доступ к экономическим возможностям.

Даже в годы бума в Бразилии в первом десятилетии тысячелетия, когда темпы роста экономики достигали отметки в семь процентов, уровень убийств неуклонно рос. Сегодня жертвами преступности ежегодно становятся около 50 тыс. бразильцев, а организованные преступные группы и бандформирования контролируют целый ряд районов в крупных городах, таких как Рио-де-Жанейро. С учетом такой ситуации можно объяснить, почему лидеры «решительной борьбы с преступностью», такие как Болсонару, которые называют права человека препятствием для правоохранительных органов, еще многие годы смогут эффективно бороться за власть в стране.

Таким образом, Болсонару является одновременно симптомом и причиной недомогания бразильской демократии. Более того, в отличие от Аргентины, Чили и других латиноамериканских стран, Бразилия никогда открыто не боролась со своим авторитарным прошлым. Стремясь перевернуть страницу своей жестокой истории военной диктатуры, последующие демократические правительства отказались судить даже одного человека за многочисленные нарушения прав человека, совершенные в течение более чем 20 лет военного правления.

Ситуация изменилась только в июне 2021 года, когда судья в Сан-Паулу приговорил отставного полицейского к двум годам тюремного заключения за похищение человека в 1971 году. Подобная готовность начать с чистого листа позволила общественным деятелям погрузиться в авторитарную ностальгию — ошибка диктатуры, по словам Болсонару, заключалась в том, чтобы «пытать, а не убивать [оппонентов]» — и им мало кто против этого что-то сказал.

Внешнеполитические сложности

Однако упадок демократии в Бразилии — это не только результат внутренних проблем. Свою роль также сыграли и международные факторы. Из-за обеспокоенности по поводу вырубки лесов в Амазонке и, например, по поводу изменения климата международное сообщество стало оказывать давление на Бразилию, заставляя ее делать больше для борьбы с разрушением окружающей среды. Такая критика уже вызвала негативную реакцию среди многих сторонников Болсонару, что позволило играть на чувствах, а не решать многочисленные внутренние проблемы Бразилии. Как ни парадоксально, чем больше международная изоляция страны из-за её экологической политики, тем легче Болсонару изобразить себя последним защитником суверенитета Бразилии.

Nsf.gov Вырубка лесов в Амазонии

На бразильскую политику также повлияли ультраправые группы в Соединенных Штатах. После поражения Трампа в 2020 году экстремисты стали рассматривать Бразилию как часть глобального поля битвы в своих попытках продвигать так называемую альтернативно правую повестку дня. Семья Болсонару поддерживала тесные связи с бывшими советниками Трампа, такими как Стив Беннон, и власти недавно задерживали союзника Трампа Джейсона Миллера для допроса в аэропорту Бразилиа после того, как тот посетил там консервативную конференцию по политическим действиям. Правительство Болсонару также стремилось укрепить свои связи с ультраправыми движениями во многих странах, включая Венгрию, Италию и Польшу, подтверждая общие взгляды на такие вопросы, как иммиграция и опасности «глобализма».

Некогда влиятельные региональные организации, такие как МЕРКОСУР — южноамериканский торговый блок — также не смогли противодействовать этим дурным политическим ветрам. Так называемое демократическое положение МЕРКОСУР, которое когда-то играло важную роль в защите политической свободы во всем регионе, теперь в значительной степени неактуально, как и Межамериканская демократическая хартия 2001 года, которая стремится поддерживать демократические нормы в Западном полушарии. Недавние события в Сальвадоре, где правительство президента Найиба Букеле произвело чистку в судебной системе страны, и в Никарагуа, где президент Даниэль Ортега нагло заключил в тюрьму многочисленных кандидатов в президенты перед ноябрьскими выборами, показывают, что у таких региональных организаций и соседних стран нет рычагов воздействия на Бразилию, которыми руководство страны можно было бы заставить следовать демократическим принципам.

Даже готовность Вашингтона оказать давление на Болсонару из-за его антидемократической риторики и политики ограничена. Администрация президента США Байдена стремится вовлечь Бразилию в борьбу с изменением климата и в свои усилия по сокращению влияния Китая в Южной Америке — и то, и другое потребует сотрудничества, а не антагонизма. Ярким примером стала недавняя поездка Салливана в Бразилиа: хотя советник по национальной безопасности отверг утверждения Болсонару о фальсификации системы электронного голосования Бразилии, у наблюдателей сложилось впечатление, что главная цель Салливана заключалась не в том, чтобы упрекнуть президента в его авторитарных инстинктах, а в том, чтобы убедить бразильского лидера не дать китайской компании Huawei создать сети 5G в Бразилии.

Если бы он согласился сделать это, Вашингтон предложил бы Бразилии более тесный союз безопасности и возможность присоединиться к НАТО в качестве «глобального партнера» — статус, на который среди стран Латинской Америки может претендовать только Колумбия. Поездка Салливана вызвала опасения, что Соединенные Штаты, возможно, захотят закрыть глаза на явные попытки Болсонару подорвать демократию в Бразилии, при условии, что он согласится присоединиться к Вашингтону в ограничении влияния Пекина в полушарии.

Gov.cn Жаир Болсонару и Си Цзиньпин

Что бы ни случилось во время выборов в Бразилии в октябре 2022 года, демократия страны столкнется с серьезным испытанием. Откат демократии в других странах, таких как Венгрия, Турция и Венесуэла, предполагает, что сильные мира сего часто воодушевляются переизбранием и становятся все более авторитарными. Если Болсонару выиграет еще один срок, он вряд ли станет исключением. Однако если нынешний лидер Бразилии проиграет, откажется уступить и мобилизует своих сторонников, ослабленный демократический институт Бразилии может оказаться неспособным противостоять авторитарному натиску.

Чтобы предотвратить демократический кризис, бразильские оппозиционеры не должны поддаваться ложному чувству безопасности в связи с частыми клятвами Болсонару сдерживать свое политическое поведение. Вместо этого эти группы должны выступать единым фронтом, избегая частых распрей и фракционных расколов, которые позволяли президенту доминировать в публичных дебатах на протяжении большей части последних трех лет.

Как и в Чешской Республике, где недавно объединился широкий спектр групп для победы над популистским премьер-министром Андреем Бабишем, группы противников Болсонару должны временно преодолеть свои политические разногласия и сформировать широкую продемократическую коалицию. Одновременно и администрация Байдена, и Европейский союз должны четко дать понять, что любые дальнейшие попытки подорвать демократические институты Бразилии будут иметь серьезные последствия для Болсонару.

Если президенту США не удастся изменить курс своего бразильского коллеги, варианты действий США и Европы должны включать в себя ослабление военных связей, прекращение ратификации торгового соглашения МЕРКОСУР и ЕС, а также приостановление процесса приема Бразилии в Организацию экономического сотрудничества и развития. Такой комбинированный подход, учитывающий как международные, так и внутренние основы антидемократического движения Болсонару, — лучший способ обеспечить выживание бразильской демократии после 2022 года.