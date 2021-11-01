Нерабочие дни, объявленные с 30 октября по 7 ноября, в Бурятии начались с многочисленных скандалов. В соцсетях появилось видео, как 30 октября граждане без обязательных QR-кодов и масок штурмом прорываются в торговый центр «Заря», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эрнест Лисснер. Соляной бунт в Москве. 1648

Дело дошло практически до драки охранников ТЦ с недовольными покупателями. Последних ввело в заблуждение то, что в заведении располагается продуктовый магазин, куда допуск остаётся свободным. Гражданам попытались объяснить, что в ТЦ продают и другие товары, поэтому пройти смогут лишь обладатели сертификатов о вакцинации или перенесенной болезни, но безуспешно.

Нарушения также выявлены в некоторых других торговых центрах, а также на Центральном рынке. Мнение пользователей соцсетей разделилось. Многие раскритиковали посетителей, вступившись за охранника.

«Надо на входе ставить работников администрации и депутатов, а не бедных охранников, которые не за что получают», — пишет Юлия.

Цитата из видео на YouTube Штурм ТЦ в Бурятии

«Вот и уважай потом взрослое поколение, особенно вот таких мадам, которые ведут себя как хабалки», — заявила Елизавета.

«Охранник-то при чём. Он выполняет то, что ему сказали. Никакого уважения к друг другу», — добавила Марина Ш.

«Наше старшее поколение при чём, ещё на молодёжь ругаются», — поддержала Марина Х.

Впрочем, некоторые комментаторы оправдывают покупателей, считая, что в происходящем виноваты власти.

«Мне одной кажется, что было бы проще мобильные группы поставить сразу на вход в торговые центры и пусть они проверяют QR-коды посетителей?» — отметила Василиса Л.

«Заря» же продуктовый рынок! Закройте второй и цокольный этажи, и всё, проблема решена! Но нет, не будем пущать никого!» — возмущается Надежда.

«И что, теперь даже за продуктами нельзя?» — недоумевает Лора.

«Молча все поставьте прививку, и всё. Не надо придумывать всякого. Вам проще будет, организациям и всей стране. Однажды проснусь, а там 100% привитых. И коронавирус отменяют. Дышать смогу нормально», — пишет Тома.

Утро 1 ноября обнажило ещё одну проблему. Выяснилось, что в нерабочие дни общественный транспорт в Улан-Удэ будет работать по расписанию выходного дня. При этом жёстких ограничений на работу предприятий в республике не вводилось.

В соцсетях появилось видео переполненного автобуса, в котором буквально яблоку негде упасть.

«Зато в торговые центры не впускают! Вообще, где смысл и логика! В торговых центрах ходят за версту друг от друга!» — не понимает Светлана У.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В продуктовом магазине

«В торговые центры нельзя, а в маршрутки можно», — заметила Наталья П.

«44-й маршрут, сегодня утром такая же картина была. Автобус битком, а водитель ещё двери открывает. Ни о какой дистанции речи быть не может. Такой дурдом только у нас или ещё где есть?» — спрашивает Елена Ж.

«Многие работают с 1-го по 3-е, на каком основании ввели график выходного дня?» — также задаётся вопросом Анна Т.