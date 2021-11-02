В Японии подведены итоги важных для будущего страны выборов в ключевую палату представителей японского парламента. Как и ожидалось, правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) удалось сохранить комфортное большинство. Она получила 261 место из 465. Это на 15 меньше, чем по итогам предыдущих выборов в 2017 году, но достаточно для обеспечения самостоятельного большинства. Партия-союзник ЛДП — «Комэйто», традиционно входящая в коалицию с либерал-демократами, — добилась увеличения своего представительства в парламенте, завоевав 32 депутатских мандата, что на три больше, чем ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Вопреки ожиданиям, основная оппозиционная сила страны — Конституционно-демократическая партия (КДП) — потеряла 13 мест в нижней палате, теперь у нее 96 мандатов. Резко увеличилось число депутатов от представленного в последние годы в парламенте Общества возрождения Японии — 41 место вместо 11.

Палата представителей Японии

Десятью депутатскими мандатами обладает теперь Коммунистическая партия Японии. У Народно-демократической партии — 11, левой группировки «Рэйва синсэнгуми» — три, Социал-демократической партии — одно депутатское место.

Результаты выборов продемонстрировали, что японские избиратели, хотя и выражают недовольство правлением либерал-демократов, обвиняя их в неудовлетворительных методах борьбы с пандемией коронавируса, снижением доходов низшего и среднего слоя японского общества, предпочитают видеть у руля страны имеющую навыки руководства государством ЛДП, опасаясь повторения неудачного вхождения во власть в 2009 году коалиции оппозиционных сил во главе с тогдашней Демократической партией Японии. Отсутствие у правительства демократов профессионализма и ослабленное сотрудничество с высшей японской бюрократией привело к неудачам эксперимента смены власти. К тому же демократам сильно не повезло — именно на их правление пришлась фукусимская катастрофа 11 марта 2011 года.

Как видно, оппозиции на этих выборах не помогло и объединение КДП с Компартией Японии. Либерал-демократы и лично премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей предвыборной пропаганде убеждали японцев в невозможности создания этими партиями устойчивого и эффективного кабинета министров. В частности, подчеркивалось, что в случае победы оппозиционные партии не смогут договориться из-за разных позиций во внешней политике и вопросах обеспечения безопасности. Ибо КДП соглашается с существованием военного союза Японии с США, а коммунисты требуют его расторжения.

Kremlin.ru Фумио Кисида

Полученное ЛДП большинство, отмечает агентство «Киодо цусин», позволит ей при необходимости вместе с «Комэйто» добиваться увеличения расходов страны на военные нужды, якобы для того, чтобы противостоять «наращиванию военной мощи Пекина и ракетным угрозам Пхеньяна», и «иметь возможность наносить удары по вражеским базам в рамках усилий по усилению сдерживания». С этой целью в ЛДП стремятся удвоить расходы на оборону примерно до 2 процентов валового внутреннего продукта.

В экономике премьер Кисида обещает стимулировать экономический рост, одновременно перераспределяя доходы в пользу среднего класса в соответствии со своим видением «нового капитализма». По его словам, правительство выделит больше больничных коек для лечения пациентов с COVID-19 в рамках подготовки к возможной шестой волне инфекции и разработает пакет мер стимулирования производства, чтобы помочь людям и предприятиям, сильно пострадавшим от пандемии.