«Животное в стрессе!» — соцсети встали на защиту тюменского крокодила
В Тюмени в одном из магазинов экологической косметики на Хеллоуин, 29 октября, решили подпустить чертовщинки — устроили акцию селфи и фотографий с крокодилом. Но пиар-ход оказался неудачным — тюменцы в социальных сетях осудили торговую точку за «проявление живодёрства».
Сразу скажем, что почувствовать себя полноценным охотником на крокодилов участникам акции, по условиям которой животное надо было взять на руки, не дозволили — пасть хищнику перемотали скотчем в целях безопасности людей. Кроме того, праздник с крокодилом на руках произвёл обратный эффект.
«Мы в магазин косметики пришли или в виварий? Позор!» — написали в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
"Акция не то чтобы жестокая, скорее просто бессмысленная и дикая. 2021 год на дворе, а людей завлекают таким жутким способом», — пишет пользователь из группы «Наш ХМАО — Югра».
«Люди — жестокие твари!», «Бабло застилает глаза живодёрам», «Пусть хозяин магазина себе рот залепит скотчем — никто мимо не проёдёт», — пишут гневные комментарии защитники животных.
«Животное трогали несколько десятков участников акции, из-за чего оно получило сильный стресс!» — пишут в паблике «Типичная Тюмень».
Встала на защиту тюменского крокодила блогер Инесса Генералова, автор «Экоразноса» в Instagram. Она заявила журналистам, что написала жалобу в полицию на мучителей крокодила. Приверженцы безубойного питания вспомнили о ежегодном убийстве миллионов животных для чревоугодия.
Нашлись и те, кто не увидел ничего зазорного в перемотанной пасти. В первую очередь это хозяин крокодила, сообщивший прессе, что его питомец не потерял аппетит, не впал в депрессию и скотч ему не навредил.
«У меня дома крупная собака, и я ей ежедневно дважды надеваю намордник на прогулку, чтоб не сожрала на улице дрянь. Тоже жестоко обращаюсь? Зоолюбы, есть же грань. Крокодил домашний, кушает отлично, живёт в вольере в квартире. Думаю, фото нужно было для гуманности делать без скотча? Вы так считаете?» — вопрошает участница паблика «ЧП |ДТП | ХМАО».
Мнения участников паблика «ИА REGNUM | Новости» также разделились. Одни напомнили, что в юридическое понятие «жестокое обращение с животными» входит намеренное истязание животных, садистские действия на глазах детей, причинение длительной боли и страданий и другое. В данном случае крокодилу боли и увечий скотч не нанёс. Другие поддерживают защитников крокодильей пасти.
«Какие сознательные тюменцы у нас. Так и до отказа он норковых шуб недалеко, да?» — иронизируют в группе «72.ru — новости Тюмени».
И вё же многие поддержали токсичную тему о крокодильих страданиях, включая народных избранников.
Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов (фракция «Единой России») считает, что «варварская акция» с крокодилом требует проверки надзорными органами.
«Я запрос в Роспотребнадзор сделаю. Как это может происходить в магазине, как это соотносится с безопасностью потребителей, откуда они это животное взяли, в каких условиях оно содержалось, на каких основаниях оно в этом магазине находилось, были ли у него соответствующие ветеринарные документы, ветпаспорт и так далее… Думаю, что ничего этого не было», — полагает парламентарий.
В понедельник, 1 ноября, стало известно, что надзорные органы принялись проверять обстоятельства истории с тюменским крокодилом.