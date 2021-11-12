Когда Соединенные Штаты ушли из Афганистана, этот шаг превозносили — а то и осуждали — как начало целой серии операций по выводу американских войск из тех или иных зон конфликтов на фоне переориентации Вашингтоном своей военно-политической стратегии. Безусловно, риторика президента СШАДжо Байдена об окончании эпохи «беспощадной войны» предполагала такое толкование. Однако теперь, через два месяца после того, как Кабул покинул последний американский солдат, администрация дает гарантии, что США не будут уходить из Сирии, где американские военные участвуют в очередной «беспощадной войне».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Обещания остаться в Сирии представляют собой стратегическую ошибку, а также демонстрируют нежелание отказываться от бессмысленной миссии, у которой нет четко сформулированной конечной цели, пишет Майкл Холл в статье, вышедшей 31 октября в The National Interest.

По всей видимости, одним из основных факторов, повлиявших на решение администрации продлить развертывание примерно 900 американских военнослужащих, дислоцированных в Сирии, стала необходимость обеспечить безопасность курдов. Так, в сентябре глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи был отправлен с необъявленным визитом для встречи с Мазлумом Абди, лидером Сирийских демократических сил (СДС).

Sermawend Мазлум Абди

Целью визита Маккензи было убедить курдского лидера в том, что его силы могут рассчитывать на сохранение поддержки США. Вскоре после этой встречи курдский чиновник Ильхам Ахмед, который является президентом исполнительного комитета Сирийского демократического совета, встретился с представителями администрации в Вашингтоне и позже заявил, что «они сказали, что собираются остаться в Сирии и не уйдут».

Вместо того, чтобы использовать войска США в качестве защитников сирийских курдов, было бы более благоразумно положить конец военному вмешательству США в Сирии. На фоне практически улаженной гражданской войны и угроз возобновления турецкого наступления в ответ на атаки курдских ополченцев положение курдов не самое завидное. Безусловно, курдские боевики сражались вместе с войсками США, лишая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) любой физической территории, которую террористическая группа когда-то использовала для утверждения своей легитимности.

Тем не менее не может быть и речи о том, что США предпримут активные действия в защиту курдов от Турции, союзника по НАТО, на территории которого находится ядерное оружие США. И хотя можно быть благодарными курдам за помощь в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стоит признать, что, хотя интересы иногда совпадают, они также расходятся — и нет никаких оснований полагать, что курды или любые неамериканцы имеют право на постоянную защиту, предоставляемую вооруженными силами США.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Операция против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на самом деле сильно отличается от того, чем сейчас в Сирии занимаются США. Так, освобождение захваченной боевиками территории, с которой группировка могла действовать, было ограниченной и выполнимой задачей, и военная сила была для этого правильным инструментом. Однако защита сирийских курдов требует постоянного снабжения материальными и людскими ресурсами и не предусматривает условий победы, которые — после их выполнения — оправдывали бы уход США.

Неудивительно, что с момента падения халифата ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) миссия США в Сирии потеряла свою цель, в связи с чем стало бы задать серьезный вопрос о том, почему американских солдат до сих пор просят оставаться там, несмотря на риск стать целью для беспилотника, попасть под обстрел или столкнуться с российским конвоем, и все это пока официальные лица в Вашингтоне будут делать вид, что исход гражданской войны в Сирии может подорвать безопасность США.

Откровенно говоря, Сирия — это не приз для США. Разрозненные остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не представляют собой угрозу, которой они были на пике могущества организации, — и у них есть множество врагов в регионе, включая Иран, Россию и сирийское правительство. Между тем гражданская война в течение некоторого времени склоняется в пользу президента Сирии Башара аль-Асада, и соседи Сирии все чаще признают это, а в последнее время активизировались усилия по нормализации обстановки.

Kremlin.ru Башар Асад

Что касается курдов, то объявление США об «уходе» из Сирии в 2019 году побудило их быстро заключить сделку с сирийским правительством, которое предложило им защиту. Из этого можно сделать вывод, что курды по понятным причинам больше заботятся о выживании и защите, чем о том, кто предлагает эту защиту.

США могут побудить курдских лидеров принять меры для защиты, не ожидая, что силы США останутся здесь навсегда. В случае, если курды еще раз попытаются заключить сделку с Дамаском, поддержка Россией сирийского правительства станет сильным сдерживающим фактором, не позволяющим Турции принять крайние меры против сирийских курдов.

Если провести беглый обзор отношений США с курдами, можно увидеть то, как США раз за разом бросали их. Печально, что и нынешние обещания США курдам могут закончиться тем же. Точно так же, как США в конечном счете пришлось признать, что невозможно было бы вечно продолжать развертывание в Афганистане, все труднее отрицать то, что такая же ситуация наблюдается и в Сирии.

Трезвая оценка реальности такова, что сохранение даже символического контингента войск США в Сирии ставит под угрозу жизнь американцев, в значительной степени способствуя тому, чтобы втянуть Соединенные Штаты в конфликты, которых разумные лидеры должны стремиться избегать. Наилучший вариант — уйти из Сирии и признать, что когда та или иная миссия больше не преследует легитимные интересы безопасности, пора уступить.