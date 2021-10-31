В Челябинской области всю неделю активно обсуждают то же, что и вся страна, — пандемию, введение QR-кодов и нерабочие дни. Но без других тем тоже не обходится. 31 октября южноуральцев и не только их потрясло видео с издевательствами тиктокеров над 88-летней женщиной, страдающей деменцией. Видеозапись, размещённую в интернете, сейчас изучает Следственный комитет.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

Видео появилось в результате одного из стримов (прямых эфиров в сети интернет). Из материала следует, что двое граждан, являющихся семейной парой, унижают пожилого человека и смеются над её состоянием. При этом за показ больной женщины они получают пожертвования от интернет-зрителей, которые якобы направят на уход за ней.

Произошедшим заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя областного следственного управления Петра Решетникова доклада о ходе проводимой процессуальной проверки. Ход этой самой проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Но многие южноуральцы уже сделали для себя выводы. Александр З. в соцсети «ВКонтакте» напоминает, что эти тиктокеры когда-нибудь сами будут на старости лет лежать в своих испражнениях, а их внуки — собирать лайки. «Только они не поймут никогда, в чём были не правы…», — отметил челябинец.

(сс) Jeremy Wong Старость

Георгий О. со своей стороны поставил авторам видео диагноз: «Да тут как раз таки реальная деменция не у бабушки…». Михаил Ш. поддержал его. «Георгий, деменция совести», — сказал гражданин.

Надежда И. назвала авторов видео не семейной парой, а парой уродов без мозгов. А Мария Д. дала им совет. По её словам, если бы в видео был полезный для других опыт, особенно в плане оформления разных бумаг и по устройству в больницу, то это был бы ценный контент.

Также женщина добавила, что на уход за страдающими деменцией нужны деньги, но это не астрономическая сумма. «Два здоровых человека должны понимать, что это их ответственность и есть — заработать на её содержание. Плюс в их распоряжении целиком бабушкина пенсия и, возможно, ещё что-то полагается ей по инвалидности», — добавила челябинка.

Татьяна Н. согласна с Марией. Она подчеркнула, что со страдающими деменцией жить тяжело, но непонятно, какими будем мы в старости. «Это очень тяжёлый труд, и не на камеру точно», — написала челябинка.

Олег Б. считает, что снявшие это люди — «дебилы, которыми не интересоваться надо, а лечить их в определённых заведениях». Дмитрий К. с ним солидарен и отметил, что это тот случай, когда у здоровых людей с головой хуже, чем у больного.

(сс) sabinevanerp Старость

Вячеслав Р. считает, что произошедшее — следствие воспитания, которое дали молодым людям их родители. А некий Владимир Владимирович уверен: «Всё вернётся к «данным родственникам», жизнь такая штука». Татьяна Н. тоже считает, что «бумеранг жизни никто не отменял!!!«

Слова «дебилы», «твари», «подлость» и тому подобные звучат в комментариях часто. Сдобрены они и соответствующими пожеланиями. «Чтоб вас так показывали ваши внуки, когда вам будет 90, с издевательскими комментариями», — написал некий Гость на портале 74.ru. И он в этом пожелании не одинок. Посмотрим, что решит Следственный комитет. Ход проводимой им проверки взяла на свой контроль областная прокуратура.