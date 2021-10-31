Украине нужно садиться за стол переговоров с российской стороной и договариваться, «лишь бы получить газ». Об этом в эфире канала UkrLIVE заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Бывший глава украинско правительства выразил непонимание в связи с тем, что представители украинской власти не сделали ничего для того, чтобы Украина могла получать сжиженный газ.

«Почему ничего не было сделано для получения сжиженного газа где-то там в районе Одессы (бывший Ильичевск, теперь Черноморск)… хотя были предложения… Американские компании предлагали, другие компании предлагали получать катарский газ сжиженный. Ничего не было сделано…» — посетовал политик.

Он также призвал договариваться хоть «с чертом» (подразумевая при этом Россию), лишь бы получить газ.

«Мы должны очень внимательными и прагматичными быть, садиться за стол переговоров, да с чертом садиться, лишь бы получить газ… Я тот человек, который пережил кризис — первую «газовую войну» (речь идет о конфликте Киева с Газпромом по газовому вопросу на рубеже 2005−2006 годов — М. Р.)… Когда замерз Алчевск, мы все поняли, насколько это тяжело и нужно… Когда нужно реальные вещи делать, нужно с чертом договариваться…» — заключил он.

Nickispeaki Юрий Ехануров

Заявление украинского политика обсудили на YouTube-канале «112 Украина». Многие указали на ненадежность Киева как одной из сторон переговоров, отметив, что не факт, что с представителями украинской стороны захотят договариваться. Иные указали на то, что украинская ГТС — это возможность для Украины привлекать к себе внимание и шантажировать.

«Катарский сжиженный газ невозможно провозить в Чёрное море. Ехануров вроде умный мужик, что, не знает, что турки не пропускают газовозы через Босфор?..» — отметил Сергей Ш.

«Вот с этим и садитесь. Какие переговоры после обстрела Донбасса?.. После кричалок про Путина? После теракта на газовой трубе? После похищения людей… а про российский Крым и говорить не хочу», — написала Татьяна Б.

«С чертом — как хотите. С Россией — не надо…» — отреагировал Юрий С.

«A на кой с вами разговаривать? Кому вы нужны? Сами, сами. Удачи», — отреагировал Eu Bel.

«А вы уверены, что с вами сядут за стол переговоров?» — задалась вопросом Vera I.

«С американцами садитесь и договаривайтесь», — добавил MrJek78.

«Да не будет РФ с вами говорить. Вы неадекватны, лживые, договоренностей не признаете…» — написала Ирина З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Нужно, чтобы с Украиной кто-то захотел сесть за стол переговоров, слишком много болтали языком, как помелом», — добавил Андрей.

«Дядя Сэм поможет», — с сарказмом пишет Сергей С.

«А договариваться о газе гордость не дает, только это не гордость, а та же упоротость. Смешно, Россия третья по торговле страна, люди живут и работают в России, чтобы семьи прокормить, президент [Зеленский] гонит… свою видеопродукцию и т. д и т. д… А [всё] просто — газопровод — это единственная возможность привлекать к себе внимание и шантажировать всех. Сейчас люди замерзнут, и вы завизжите, что рука Москвы устроила холодомор. Как вы достали, хоть бы детей своих пожалели — души им изуродовали, а теперь еще их и заморозите», — подытожила Надежда К.

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