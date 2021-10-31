Заявление Financial Times о рекордной стоимости типичного завтрака активно обсуждают в социальных сетях, больше — иронизируют: в мире включили печатный станок.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания Завтрак

«Фьючерсы на кофе арабику за последние два года поднялись в три раза. В большей части из-за неурожая», — подтверждает Андрей Никольский.

«Будем пить вьетнамскую робусту с цикорием!» — отвечает Дед Мазай.

(сс) HomeMaker Завтрак

«Это структурный кризис монополистического капитализма, я считаю», — отвечает Андрей Никольский.

«Ресурсы будут дорожать тем сильнее, чем сильнее и жестче будут меры против углеводородов», — предположил Yunk Yunkovsky.

«Обложили, демоны. Это не нефть, газ и завтраки подорожали, это деньги подешевели. Вагон денег напечатали, но раздали почему-то только банкам. Нам залезли в карман, я считаю, ограбили за счёт искусственной инфляции, которую так называемые «экономисты» называют «количественным смягчением», — соглашается «Дед Мазай».

Фёдор Сычков. Утренний кофе. 1906

«Деньги печатать меньше надо», — считает vinnyvan.

«Кредиты проще выплачивать же», — замечает Акакий Кислобздуев.

«Я сегодня борщом завтракал, без хлеба. Это типичный завтрак?» — иронизирует Олег Вещий.

«Мой завтрак сегодня — бутерброд и тарелка пельменей», — информирует Дмитрий Ильин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Financial Times обнародовала индикатор завтрака. Основываясь на фьючерсных ценах кофе, сахара, молока, апельсинового сока, пшеницы и овса, в СМИ заявили, что стоимость продуктов, из которых состоит типичный завтрак, превысила рекордные значения за последние десять лет.

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