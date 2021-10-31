«Блокируйте эту гадость!» — Facebook заблокировал видео с песней о Бандере
В социальной сети Facebook заблокировали видео, на котором члены Львовской академической мужской хоровой капеллы «Дударик» исполняют песню о главаре ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Батько наш Бандера» («Отец наш Бандера»), ставшую популярной в украинском TikTok. Причина блокировки — жалобы пользователей. Об этом сообщается в публикации на странице капеллы в социальной сети Facebook.
Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также на странице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многих, по их словам, удивило то, что в социальной сети Facebook был заблокирован данный контент, так как «обычно» (со слов комментирующих) такое здесь не блокируется.
«Зато на Украине как материал подают, что мол в Москве истерика… Да большей части Москвы откровенно пофиг. Слишком много чести для этого «шедевра», — написал Dmitry R.
«Неужто Цукерберг вспомнил про свои корни?!» — задался вопросом Вова Н.
«У богатых нет национальности, только интересы…» — отметил Вячеслав Б.
«Слава Советской Армии! Смерть фашистам!» — отреагировал «Бюро добрых услуг».
«Цукерберг вспомнил Львовскую резню (Львовский погром — М. Р.) евреев в 1941-м? Или Бабий Яр?» — не понимает uapalett.
«Наконец-то что-то адекватное!» — добавила Вика А.
«Да не может быть! Враньё! Это временная проблема из-за смены названия «Фейсбука»! Друзья не могут так поступать! Срочно найти агента ФСБ, внедрившегося в святая святых админского коллектива «Фейсбука!» — с сарказмом написала Александра Ю.
«Хорошая новость!» — пишет Вова К.
«Ура! Против фашистских прихвостней встало интернет-сообщество», — написал один из комментирующих.
«Правильно. Таких фашистов надо блокировать», — добавил Максим М.
«Сейчас в Украине и FB запретят», — смеется Elena Z.
«Нет фашизму, нет Бандере… Что здесь непонятно?» — пояснила Галина М.
«А как же миллионы тех солдат, которые погибли, лишились здоровья, став инвалидами в борьбе с нацистами, фашистами… в годы Великой Отечественной? Эту песню поют только те, чьи дедушки воевали с мирным населением в форме SS и с немецким оружием в руках…» — написал Fox Pok.
«Люди, блокируйте эту гадость и на «Ютубе»!!! Жалуйтесь на пропаганду терроризма!» — призвала Nika Т.
«Пускай в клубах сельских и пивнухах поют про Бандеру», — отреагировал Vadym L.
«Как жалко. На самом интересном месте. Я только начал смеяться. Это было круче 100 метрового тризуба на кукурузном поле, велосипедиста, играющего на дудке гимн, и пловца в шароварах вместе взятых», — смеется Jurij O.
«Заблокирован флешмоб только на странице этого львовского хора «Дударики»! В их исполнении! И всё!» — подчеркнул Владимир Б.
«Ну хоть раз здравый смысл проявили», — отреагировал Алексей Г.
«Ибо нефиг фашистов восхвалять», — добавила Хельга М.
«Пусть поют на кухне», — написал Игорь К.
«Да пусть поют, чтобы дурь каждого видна была», — иронизирует Лион М.
«Хоть что-то ФБ сделал нормально», — отметил Михаил Г.
«Что это снизошло на Цукерберга? Обычно он такие перлы не блокирует!» — подытожила Луиза П.
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